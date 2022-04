180 páginas sobre Enrique Martín

La casa de Miguel Zubiri (Tafalla, 1953) esconde un pequeño museo rojillo. Desde ahora, cuenta con una nueva joya en la colección, escrita por él mismo: 180 páginas. Una montaña de emociones, con dos salvaciones agónicas, un ascenso y aroma al fútbol de antes con Martín brillando como futbolista en los 80. Osasuna galopaba por Europa. “Había que ir una hora antes a El Sadar”, recuerda Miguel Zubiri sobre aquellos tiempos. (Tafalla, 1953) esconde un pequeño museo rojillo. Desde ahora, cuenta con una nueva joya en la colección, escrita por él mismo: Enrique Martín Monreal , leyenda de Osasuna. La obra, que fue presentada ayer al público en Tafalla , pretende ensalzar la figura del exjugador y exentrenador navarro a través de. Una montaña de emociones, con dos salvaciones agónicas, un ascenso y aroma al fútbol de antes con Martín brillando como futbolista en los 80. Osasuna galopaba por Europa., recuerda Miguel Zubiri sobre aquellos tiempos.

El autor tuvo la idea con motivo del Centenario. Echaba en falta poner en valor su trayectoria. “Le dije mi idea a Javier Bayona (exjugador), que es amigo mío. Vino Martín a casa. No puso ninguna pega. Ahora está encantado y me dice que estoy loco”, bromea por todos los recuerdos que colecciona en su particular txoko.

“En la 96-97 salvó al equipo de la Segunda B con su primer mila gro. En la 2014-15, la más dramática en la historia de Osasuna, volvió a coger el equipo a falta de seis partidos y volvió a evitar la caída a los infiernos. La temporada siguiente, sin dar nadie un duro por el equipo, Osasuna tocó el cielo con el ascenso y la mayoría de jugadores salidos de Tajonar”, recuerda Zubiri, quien lamenta las “malas formas” que se emplearon para su cese y la falta de reconocimientos a su figura por parte del club. “En otros ámbitos ha tenido reconocimientos. Lo tuvo del Gobierno con el galardón deportivo en 2016, de la federación de peñas o la Sociedad Napardi”.

"Lo he hecho para ensalzarle. La gente joven sabe lo que ha hecho de entrenador, pero no como jugador. Es leyenda de Osasuna como Cruchaga, Oier, Castañeda, Puñal, Bustingorri...", expresa Zubiri, quien es autor del libro Txente, la historia del ciclismo en Tafalla y otro de la Historia de la pelota vasca en Tafalla.

“El último día del Centenario, cuando salieron las once leyendas al campo, la ovación a Martín fue el doble. Eso demuestra que la afición reconoce y tiene memoria. Sabe todo lo que ha aportado a Osasuna”.

El libro tiene la casilla de salida en la antesala del histórico ascenso en Murcia en 1980. “Estuvo cedido en el Tudelano y el Lleida. Su primera temporada como profesional fue la de aquel ascenso. Luego jugó todo en Primera. La mejor época es la de jugador, como dice él. La era de los indios de Alzate, con Osasuna en Europa, es la que más he disfrutado haciendo”, confiesa.

"Martín es pasión, sentimiento y constancia. Valores que hay que tener", afirma. Su marcha frustrada al Real Madrid o la angina de pecho en la temporada 2014-15 son otros de los momentos que recuerda Zubiri.

Hay ejemplares a la venta en 12 librerías de distintos puntos de Navarra y la federación de peñas osasunistas se ha hecho con 150 unidades para la venta. El precio es de 20 euros.