La Conference pasa por Mestalla: las cuentas de Osasuna para llegar a Europa

Los últimos triunfos de Osasuna, sumados a la irregularidad de sus rivales, han hecho que tanto el club como los aficionados aún sueñen con la clasificación para la próxima edición de la Conference League.

Este sueño pasa por dos máximas. La primera es que Osasuna, como es lógico, termine en séptima posición y la segunda es que el Real Betis gane la Copa del Rey al Valencia. Si esas dos cosas suceden, los rojillos volverán a Europa 15 años después.

En las próximas dos semanas los de Arrasate se enfrentarán al Valencia (sábado 16), Real Madrid (miércoles 20) y Elche (domingo 1). Tras estos tres duelos exigentes veremos a ver en qué lugar queda Osasuna y si aún las aspiraciones son reales.

SIN GANAR EN MESTALLA DESDE 2004

La última vez que Osasuna venció en Valencia fue en enero de 2004 gracias aun gol de Pellegrino en propia puerta. En esta ocasión tan solo les separa 1 punto en liga.

Los de Bordalás atraviesan una buena dinámica, están ya clasificados para la final de Copa y no pierden desde el 20 de febrero. Ese día cayeron 1-4 contra el Barça. De los últimos seis partidos suman tres victorias y tres empates, pero se han dejado puntos ante rivales como el Cádiz, Rayo Vallecano o Getafe.

Mientras Jagoba tendrá alguna baja sensible para el duelo, Bordalás contará prácticamente con su once de gala. Se espera la vuelta de Bryan Gil que no jugó ante el Rayo por precaución y ahí estarán también Gayà, Guedes, Carlos Soler o Hugo Duro.

CALENDARIO DE LIGA RESTANTE

Este es el calendario que les queda a los cinco equipos implicados: Villarreal, Athletic, Valencia, Osasuna y Espanyol. Entre estos partidos el Villarreal jugará la semifinales de Champions contra el Liverpool y el Valencia tendrá la final de Copa del Rey.

DN

*Las C corresponden a los partidos de casa y las F a los de fuera.