Ocho jornadas, ocho retos

Decía Luis Aragonés que los diez últimos partidos de Liga conforman el tramo de campeonato en el que los equipos se juegan sus objetivos. Le restan ocho al curso 2021-22 y Osasuna llega al examen de fin de curso con los deberes prácticamente hechos, a falta de la firma -necesaria, imprescindible y todavía no conseguida- del certificador matemático. Sus objetivos no pasan del ‘partido a partido’ ya que la acumulación de puntos sólo otorga una mejor clasificación en la tabla, lo que no es poca cosa ya que