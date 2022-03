Osasuna volverá a pedir la cesión de Manu Sánchez

pocos fichajes de cara a la temporada que viene, salvo que se produzca la salida no deseada de algunos de sus grandes activos. Entre las necesidades volverá a salir una que viene siendo recurrente, la del lateral izquierdo. La posición se ha convertido de un tiempo a esta parte en una casa de alquiler donde han ido pasando inquilinos con más o menos éxitos. Este verano volverá a abrirse el mismo interrogante. Osasuna vislumbra acometerde cara a la temporada que viene, salvo que se produzca la salida no deseada de algunos de sus grandes activos. Entre las necesidades volverá a salir una que viene siendo recurrente, la del. La posición se ha convertido de un tiempo a esta parte en una casa de alquiler donde han ido pasando inquilinos con más o menos éxitos. Este verano volverá a abrirse el mismo interrogante.

Manu Sánchez regresará de nuevo al Atlético tras completar otro año de cesión. Hace un mes a su paso por El Sadar, el Cholo Simeone valoraba el trabajo que está desempeñando Jagoba Arrasate con el joven jugador. “Manu está muy bien, crece día a día, el míster lo está llevando de forma brillante porque está jugando muy bien por la izquierda, por donde Osasuna crea mucho peligro. Es muy bueno para él ahora y ojalá que para nosotros en el futuro”, explicó el preparador argentino.

Sin embargo, dados los movimientos que ha hecho la entidad colchonera y la alta exigencia para alcanzar los objetivos, no parece que pueda tener sitio a sus órdenes. Otro cantar será que entre en una operación con otro jugador, pero eso estará venir.

Bajo este contexto, Osasuna tiene claro que volverá a pedir otro año de cesión de este lateral izquierdo del que no se quiere desprender Arrasate. Será prioritario y aunque el desenlace tenga su periodo de maduración en el mercado de verano, al club no le va a urgir abrir otra vía. Cote tiene contrato en vigor y no hay que olvidar que Juan Cruz tiene alma de lateral izquierdo, por lo que Jagoba no tendrá la demarcación destapada cuando comience los entrenamientos de pretemporada. Hace dos años sí se encontró con esa tesitura al acabar su periodo de cesión Pervis Estupiñán y Toni Lato.

Manu Sánchez habrá cumplido en junio una temporada y media con la camiseta de Osasuna. En este periodo hasta la fecha, el joven madrileño de 21 años ha disputado 41 encuentros de Liga, 29 de ellos de inicio. El club sabe perfectamente que si el Atlético se abre a una cesión, el destino volverá a ser Pamplona. Es un deseo del jugador quedarse.

Hubo una anécdota clarificadora a comienzos de verano de 2021 cuando hizo el viaje de vuelta a la capital. En previsión de que pudiera volver, siguió pagando el alquiler de su casa en Pamplona sin conocer qué sería de su futuro y sabiendo que haría la pretemporada con Simeone.

ACTIVAR MÁS VÍAS

Osasuna será paciente con Manu Sánchez, sin olvidar las oportunidades de mercado que pueda tener ni las vías que haya podido abrir por si finalmente falla su opción. En las últimos días, ha habido rumores que han apuntado a un interés en la vuelta de Carlos Clerc, pero a día de hoy el club no lo tiene entre sus posibles pretendientes. El lateral catalán quedará libre del Levante, colista de Primera, en caso de descenso.

Eso le puede abrir puertas, aunque no parece que sea la de Osasuna. Clerc, de 30 años, estuvo tres años en la plantilla rojilla siendo importante el ejercicio del ascenso. Antes de que se consumara, había tomado la decisión de cambiar de aires y dar el salto a Primera División. Es su tercer curso con la camiseta granota y se está recuperando de una lesión de rodilla.

Este viernes juega con la sub 21 en Talavera de la Reina

Manu Sánchez jugará este viernes con la selección española sub21 contra Lituania. Será en Talavera de la Reina a las 20.00 horas y el objetivo es certificar su clasificación por la vía rápida para el Europeo de la categoría que se disputará en Georgia y Rumanía en verano de 2023 y que conseguirá en caso de ganar sus dos próximos compromisos. Tras la expulsión de Rusia, España ha visto esfumarse a su mayor rival y al único equipo que había logrado vencerla, precisamente en el último encuentro. Ambas estaban con 15 puntos en el Grupo C y ahora es Eslovaquia, rival el próximo martes, la principal perseguidora con 9. Hay dos navarros en el combinado de Luis de la Fuente, Pacheco y Karrikaburu, ambos de la Real.