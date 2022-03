La cátedra avala la decisión de Osasuna

sumará 190 partidos en Primera división, que serían 232 sumando los de Segunda. Sólo Si no lo estaba ya, la renovación de Jagoba Arrasate le encumbra al Olimpo del osasunismo. Cuando concluyan los dos años de contrato que acaba de suscribir,, que serían 232 sumando los de Segunda. Sólo Pedro Mari Zabalza , su padrino en el vídeo de la presentación de Carlos III, aguantaría su récord con 279 presencias en el banquillo rojillo, eso sí, todas en la máxima categoría.

Pepe Alzate, Pedro Mari Zabalza y Enrique Martín Monreal, han precedido a Jagoba en ese banquillo. Y los tres dan el visto bueno a la continuidad del técnico de Berriatua. , han precedido a Jagoba en ese banquillo. Y los tres dan el visto bueno a la continuidad del técnico de Berriatua.

PEPE ALZATE: "ACERTADO"

Pepe Alzate, responsable de equipo rojo entre 1979 y 1983, calificó la ampliación de contrato de “muy acertada”.

La renovación, según el técnico del ascenso en Murcia, “cara a la disciplina de jugadores, afianza la posición del técnico en el club. Los jugadores notan que hay cumplir las órdenes con mayor interés porque es el que decide”. “Si hay un entrenador inestable, con poca confianza por parte del club, los jugadores se dan cuenta de que es la parte débil y pueden tratar de provocar cambios para contratar a otro entrenador. Sin embargo, si se va consolidando su fuerza, la disciplina aumenta y los jugadores se dan cuenta de que es el hombre importante y que, por lo tanto, tienen que hacerle caso”, afirmó el técnico navarro.

Alzate opinó que tras la noticia de la renovación llegará otra mejor en forma de permanencia matemática: “ La perspectiva es inmejorable. La salvación, sin pasarnos de confianza, está afianzada. El equipo tiene garra y orden, aunque haya tenido algún traspié importante en casa. Tanto el equipo como el entrenador se merecen el aprecio de todos por lo que están haciendo”, comentó.

Sobre las virtudes del Arrasate, Alzate destacó que “sicológicamente lo está llevando muy bien y desde el punto de vista táctico, también. También está llevando el trabajo físico con mucha pulcritud. Está acertando en todos los terrenos”.

La fórmula ideada por el club para la presentación también le pareció oportuna: “Todo lo que sea reconocer trayectorias y éxitos me parece formidable”.

ZABALZA: "MERECIDO"

Pedro Mari Zabalza prestó su imagen al vídeo de presentación de la renovación: “Me llamaron el otro día y fui. Me pareció una cosa muy innovadora”.

la renovación es merecida”. “El equipo está jugando bien y los resultados son buenos así que lo lógico y lo normal es la renovación. Como aficionado, creo que es un acierto. Ha encajado muy bien en el club”, afirmó el técnico más longevo de la historia de Para este tótem del osasunismo, “”. “El equipo está jugando bien y los resultados son buenos así que lo lógico y lo normal es la renovación. Como aficionado, creo que es un acierto. Ha encajado muy bien en el club”, afirmó el técnico más longevo de la historia de Osasuna

Confía en que “la salvación llegará pronto“. “Hay una buena plantilla. Ha habido días que el míster ha hecho tres o cuatro cambios y no se ha notado gran cosa. Arrasate está haciendo un gran trabajo con ellos. Siempre es bueno saber quién será el técnico la temporada que viene porque todos no pueden jugar y en todas la plantillas siempre hay alguien que está un poco más descontento. Al final hay que hacer méritos para que el entrenador cuente contigo. En cualquier caso, siempre es una ventaja que el entrenador conozca lo que tiene”, sentenció.

Haciendo balance, Zabalza afirmó que Jagoba “ha encajado perfectamente en la forma de ser del club y se ha ganado la confianza de la junta directiva con su buen hacer”. “Todo el mundo está contento de que siga. El aficionado disfruta viendo al equipo y hay mucha comunicación entre ambos”, concluyó.

ENRIQUE MARTÍN: "CANTADO"

Enrique Martín Monreal lo ha sido todo en Osasuna como jugador y como técnico. No le ha sorprendido la ampliación de contrato del de Berriatua: “Era un tema que estaba cantado. La trayectoria que ha llevado estos años no presagiaba otra final salvo que Jagoba hubiera interpretado otra cosa”.

El anuncio de la renovación llega en buen momento: “Es bueno que se sepa quién es el líder y a partir de ahí continuar en la línea de las últimas temporadas y seguir el camino”, afirmó. Para el de Campanas, lo mejor de Arrasate “ha sido su regularidad. No es fácil. La gestión de grupo ha sido básica para mantener el equilibrio de resultados”.

Aunque aún no se ha confirmado matemáticamente, Martín veía bastante clara la permanencia desde principios de temporada: “Desde el principio me parecía que la plantilla era fiable en todas su líneas, desde la portería hasta el extremo. Mantenerse iba a ser cuestión de tiempo con momentos más alegres y otros más complicados, pero había una consistencia que, con el tiempo, casi garantizaba una buena temporada. Lo que pasa es que a veces nos ponemos demasiado nerviosos. No es fácil mantener la regularidad ni siquiera para los de arriba. Es lógico tener rachas negativas pero se sabía que había una plantilla muy consistente para, como mínimo, mantener la categoría”, concluyó.

Aunque no estuvo encima de la fórmula utilizada por el club para anunciar la renovación de Arrasate, el técnico de Campanas opinó que “el marketing hoy en día está muy presente en toda la sociedad, dentro y fuera del fútbol, y si el club interpreta que debe hacerlo así, fenomenal. Felicitaciones para ellos”.