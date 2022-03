Las claves para que Osasuna gane al Villarreal

El Villarreal comenzó la temporada de manera irregular. Tras lograr la Europa League, los de Emery tardaron varios meses en despertar y ya están cerca de las plazas Champions.

De sus últimos 17 partidos oficiales disputados el balance es abrumador: 11 victorias, 3 empates y 3 derrotas. No pierden desde el 16 de enero, aquel día cayeron contra el Elche. Lejos queda ya la victoria de Osasuna en Villarreal.

CÓMO JUEGA EL VILLARREAL

Resulta complicado acertar un once de Unai Emery. El técnico vasco cuenta con variantes en todos los puestos y con la capacidad de cambiar de esquema si el partido o el rival lo requieren. De todas maneras, suele emplear el clásico 4-4-2.

Donde no hay dudas es en la portería y los dos centrales. Rulli, Pau Torres y Raúl Albiol son de los pocos futbolistas de la plantilla que tiene su sitio asegurado en el once. La temporada de Pau Torres no está siendo positiva, Osasuna tiene que hacerle dudar cuando sale de posición, pero sin embargo Albiol (83 despejes) a sus 36 años sigue mostrándose como una pieza fundamental.

Soccerway

En los laterales hay varias alternativas. Ya conocemos la relevancia que le da Emery a esta posición, es por eso que el Villarreal cuenta en su plantilla con gente como: Pedraza, Alberto Moreno, Foyth, Estupiñán o Aurier. Será por laterales. En la izquierda podría jugar cualquiera entre Pedraza, Estupiñán y Alberto Moreno, pero lo cierto es que este último podría hacerlo también en posiciones más avanzadas. En la derech, Foyth se ha consolidado este curso. El argentino se ha convertido en una pieza clave, acumula ya 52 entradas con éxito esta temporada.

Capoue y Parejo (47 pases clave, 3º de la Liga) son el doble pivote habitual. El francés se ha adaptado a lo que le pide Emery desde el primer día. Es su engranaje, algo parecido a lo que le sucede a Osasuna con Lucas Torró. Al lado de este doble pivote las opciones son variadas. Puede apostar por futbolistas con mayor capacidad para filtrar pases y controlar el juego, como Lo Celso y Trigueros, o buscar la verticalidad por fuera gracias a Yéremi Pino y Samu Chukwueze. Pino llega a Pamplona tras hacerle 4 goles al Espanyol. Emery suele salir con un futbolista de cada perfil de inicio, más aún si adelanta la posición de Lo Celso.

Sofascore

En ambos mapas de calor podemos observar la gran influencia que tienen Lo Celso y Trigueros en el juego del Villarreal. Como es lógico, el futbolista argentino tiene menos peso ya que recién acaba de regresar a la Liga. Su movilidad, capacidad para dar el último pase y llegar al área rival son las amenazas que deberá afrontar Osasuna. Para ello, será clave que los dos futbolistas que acompañen a Torró, generalmente Darko y Moncayola, estén atentos a sus pasos.

Hasta última hora no sabremos si Gerard Moreno estará disponible tras superar su lesión en el sóleo. Es posible que el técnico vasco no arriesgue teniendo en cuenta el tramo de la temporada en el que estamos y sobre todo por su duelo de Champions contra la Juventus. Aun así, la segunda vuelta del delantero español es magnífica y acumula ya 8 goles en liga. Boulaye Dia es otra opción interesante. Es un futbolista rápido, corpulento y que sin hacer demasiado ruido lleva ya 5 goles y 4 asistencias.

LA ESTRELLA DEL VILLARREAL: DANJUMA

Arnaut Danjuma llegó este verano procedente del Bournemouth, que milita en la segunda división inglesa, a cambio de 23,5 millones de euros. El neerlandés se convirtió en el fichaje más caro en la historia del Villarreal. Estas cifras no le han pesado, y el extremo izquierdo, aunque también puede jugar en punta, está siendo una de las sensaciones de la liga. De hecho, en el mercado de invierno se habló de un posible interés del Liverpool.

Danjuma parte siempre desde la parte izquierda. Una vez más, Nacho Vidal tendrá que defender a un futbolista muy rápido y con grandes recursos. Habrá que ver por quién apuesta Jagoba Arrasate para echarle una mano al lateral valenciano, tanto en posiciones más avanzadas como en el centro del campo.

Sus cifras son notables. En liga lleva 8 goles y 3 asistencias en 16 partidos y en Champions 4 goles y una asistencia en 7 encuentros. Hace pocas fechas le metió tres goles al Granada. Danjuma se ha vuelto a asentar en el once tras perderse mes y medio por una lesión en el tobillo.

Sofascore

En el mapa de calor podemos observar cómo 'tan solo' acostumbra a pisar la zona izquierda del campo.