El nuevo Tajonar no tiene fecha

El pasado 12 de septiembre se celebraba una asamblea determinante. Aquella mañana en el Navarra Arena, los compromisarios respaldaban con amplia mayoría la adhesión al fondo de inversión CVC. Hubo 363 votos favorables (92%), 26 en contra y 4 abstenciones. Tras semanas salpicadas por las dudas ante lo que se ponía en juego para el futuro de la institución, los rectores conseguían convencer al órgano soberano.

El club recibiría 52 millones para liquidar su deuda bancaria de 15 (con el correspondiente ahorro de intereses) y recomprar una parcela sin edificar de 169.000 metros cuadrados de Tajonar por 6,5, más del doble de los terrenos activos de hoy. Este último proyecto se ponía en manos de la junta directiva elegida en noviembre. A fin de cuentas, la de Luis Sabalza.

En su segunda reelección, el presidente no ocultaba su ilusión de abordar el plan. “Para que Osasuna vuelva a situarse a la cabeza de las mejores canteras también es necesario invertir en las instalaciones”, decía. “Hay que reconocer que equipos como Real Sociedad y Athletic nos llevan una ventaja que intentaremos recortar”.

ESTE JUEVES, VISTA JUDICIAL POR LA LIGA IMPULSO

Se ha recorrido camino desde entonces, pero no el suficiente como para que Osasuna tenga definida esa gran transformación. El club quiere ser prudente y no realizar ninguna inversión hasta que se garantice de pleno la validez de CVC. En primer lugar, espera la resolución de un asunto que se ha judicializado por la demanda interpuesta por el Real Madrid, el Barcelona y el Athletic. Los tres no quisieron participar en la llegada del fondo, aprobado en asamblea el 10 de diciembre. Nacía la llamada Liga Impulso. CVC inyecta unos 2.000 millones sin intereses a devolver a la Liga en 40 años (de aquí retorna a los clubes según el reparto de la televisión) a cambio de una participación del 8% del negocio los siguientes 50 años.

La jueza ha citado para este jueves a todas las partes para una vista de medidas cautelares. Osasuna tiene la confianza de que La Liga Impulso seguirá adelante después de ser resuelva el lío judicial, pero hasta entonces no moverá ficha.

ESTA SEMANA LLEGAN 8 MILLONES MÁS A EL SADAR

Ya se ha constituido el holding LaLiga Group para traspasar el grueso de su actividad al fondo de inversión. Los clubes han comenzado a recibir el dinero. Hace un mes, se inyectaron los primeros 400 millones de los 1.994 totales. La parte de Osasuna en este caso asciende a 11 millones. La siguiente entrega global está siendo de 298, unos 8 para El Sadar. Fuentes de la entidad, confirman que en la presente semana está previsto recibir esta segunda partida.

El dinero de CVC tampoco se ha empleado para cancelar los préstamos bancarios anteriores. Por ahora. Tampoco se utilizó en el mercado de invierno para fichajes, como sí hicieron otros competidores. “Somos prudentes, de momento no hay necesidad de invertir ese dinero”, comentan. El club está amortizando con sus recursos las obligaciones, como el dinero que en julio pidió al fondo Rights And Media Funding Limited de Londres para aliviar su tesorería. Fueron 12 millones a pagar en 4 años. En el club valoran su solvencia para que la firma británica accediera a la operación.

UN PLAN MAESTRO, MIRANDO A LARGO PLAZO

Del dinero de CVC, un 15% puede invertirse para jugadores, otro 15% para pagar deuda y un 70% para infraestructuras. En este último capítulo, entra la recompra y ampliación del nuevo Tajonar.

Si CVC sigue adelante, en primer lugar se ejecutará la recompra de ese terreno de 169.000 metros cuadrados. Luis Sabalza ya alcanzó con el Gobierno de Navarra el acuerdo para pagar 6,5 millones, el precio proporcional del terreno sobre la dación en pago de 2014 para la ley de rescate. No ha habido más conversaciones.

A partir de ahí, se definiría un nuevo estadio que cumpliera con la normativa para que el Femenino y el Promesas pudieran jugar en caso de ascenso. De hierba natural, la capacidad estaría entre 4.000 y 5.000 espectadores, y equipado para las retransmisiones.

La idea es construir un nuevo edificio y aislar al primer equipo, que saldría del actual y dejaría de entrenar donde lo hace cada mañana. Esas actuaciones tendrán impacto a todos los niveles. Gimnasio, sala de fisioterapia, sala de vídeo, comedor, sala de reuniones para el cuerpo técnico, despacho para el entrenador, consulta del doctor, sala de prensa o almacenes. Otra consecuencia directa: la cantera podrá explotar más horas las actuales instalaciones.

Osasuna quiere valerse de un plan maestro. Es decir, fijar una serie de pautas con determinados hitos y que conlleven una planificación a largo plazo. Sin prisa, pero sin pausa para el nuevo Tajonar.

Se cumplen 40 años de vida

El 19 de julio de 1982 se cumplirán 40 años del primer entrenamiento en Tajonar. Hasta entonces, el equipo se ejercitaba en la Vuelta del Castillo o en Los Agustinos. Aquellas instalaciones no solo iban a servir para dar refugio a la cúspide de la pirámide. La base se convertiría en referencia por la de grandes jugadores que se formaron y siguen haciéndolo.

El impulsor fue Fermín Ezcurra, que en una cena por el ascenso a Segunda en junio de 1977 desvelaba un proyecto que marcaría la historia. “Se van a construir cuatro campos. Dos serán de hierba natural con las mismas dimensiones que El Sadar y otros dos de tierra. Los dos primeros estarán dedicados a los entrenamientos del primer equipo, promesas y juvenil. Los otros dos, a los restantes equipos. Los vestuarios tendrán capacidad para ocho equipos. Suponen para Osasuna dar el paso definitivo en su política de protección a la cantera”, decía el presidente.

El proyecto se hizo paso a paso. El salto a Primera en 1980 determinó el impulso tras visitar las ciudades deportivas del Madrid, Zaragoza, Sporting y Athletic. El coste de la obra era de 140 millones de pesetas (840.000 euros), con subvención de la federación, incluyendo la compra de los 8.000 metros cuadrados de superficie. “El complejo deportivo se encuentra situado junto a la carretera de Tajonar a menos de un kilómetro pasado el complejo industrial de la localidad, sin llegar al pueblo, en una carretera sin asfaltar que aparece a la derecha del polígono industrial”, informaba Gabriel Asenjo en Diario de Navarra. Aparte de los campos, llamaba la atención ese edificio con vestuarios y salas, y sobre todo un gran gimnasio. Fuera, parking público y parking privado. También, un centro social (hoy, el bar) y un estanque de agua para canalizar el riego. Con el paso del tiempo, han ido llegando distintas ampliaciones. El nuevo proyecto de Sabalza será la transformación a todos los niveles.

