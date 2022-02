Las canteranas de Osasuna quieren crecer

Son navarras, rojillas, canteranas. Son las componentes del equipo filial de Osasuna, jóvenes que llevan muchos años juntas, que se sienten una familia y quieren seguir completando una gran temporada. Tras 18 jornadas, y a 8 del final, se encuentran en la segunda posición (38 puntos) con un partido menos, siguiendo al líder, el Bizkerre (45). Les sigue un Añorga KKE (37) que es el rival que les espera este mediodía en el barrio donostiarra. Osasuna B quiere estar arriba. Hay sólo dos plazas de ascenso y mucho en juego todavía. No va a ser una obsesión, pero sí un sueño. Jugadoras y cuerpo técnico desean llevar la sección femenina a lo más alto y para ello se muestran convencidas de la piña que son y de la buena temporada que están realizando.

AL HABLA LAS CUATRO CAPITANAS

Maite Valero, Uxoa Bértiz, Miren Ollo y Ane Ansa con las cuatro capitanas del equipo. Las jóvenes futbolistas analizan la situación. “Desde el primer día, veo un equipo que se toma muy en serio el objetivo. Estamos trabajando muy fuerte. La competición es dura en comparación con el año pasado. Estamos haciendo una muy buena temporada y queremos seguir así hasta acabar”, afirma Miren Ollo.

Ane Ansa coincide con su compañera. “Llegamos con mucha ilusión. El equipo ha trabajado muy bien, hemos ido de menos a más. La Liga es muy larga y hay que seguir así. De momento, lo hemos hecho muy bien”.

Maite Valero, por su parte, destaca: “Esta temporada está siendo difícil porque todos los rivales te pueden hacer el lío, incluso equipos de abajo pueden sorprender a los de arriba”. Uxoa Bértiz, la más veterana, resume: “Empezamos con ventaja con respecto a otros equipos porque hemos mantenido el bloque. Somos una pequeña familia y se nota en el campo. El equipo ha madurado mucho en estos 2 años y somos un equipo incómodo de jugar”.

Este mediodía, en Añorga, tendrá lugar uno de los encuentros clave. Miren Ollo lo ve así: “Es un partido duro, no nos gusta el campo. Será difícil conseguir los 3 puntos pero esperamos que salga un buen resultado”. Ane Ansa puntualiza: “Es un partido importante, pero también hay que pensar que queda mucho. Pero sí que hay que puntuar”. Uxoa Bértiz tiene otra opinión: “A mí me encanta ese campo, se va a decantar por los pequeños detalles”. Maite Valero apuesta por no confiarse: “Es un partido súper importante, pero no nos podemos relajar porque si ganamos mañana pero el siguiente perdemos no sirve de nada. La temporada es larga”.

Las rojillas sueñan alto. Miren Ollo reconoce: “El fútbol femenino está creciendo y que Osasuna logre que vayan subiendo sus equipos hará que el club tenga cada vez más importancia en Navarra”. “Esperamos que las chicas navarras no piensen en salir fuera y tengan la ilusión de tener un equipo de referencia, que sea Osasuna”, añade Uxoa Bértiz.

Al frente de este equipo, Mikel Bakaikoa se muestra orgulloso: “Están haciendo una temporada bonita y llevan muchos años jugando juntas. El año pasado estuvieron a punto de meterse en la fase de ascenso y en este vamos creciendo y cumpliendo objetivos, además de formar jugadoras como equipo filial que el día de mañana puedan debutar en el primer equipo. Yo les animo a que sean valientes, pierdan o ganen. Que sigan con la misma ilusión y alegría en los entrenamientos para seguir creciendo”.

Efecto dominó en los ascensos rojillos sería el sueño perfecto. “Hay que ser consciente de que es difícil, las expectativas son altas. Queremos que el club siga creciendo y mi equipo pueda acceder a una categoría superior, también por las chicas que vienen detrás”, desea el entrenador navarro.