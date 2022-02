Indar Gorri acudirá a San Sebastián pero no entrará en el Reale Arena a modo de protesta

Indar Gorri anunciaron en su cuenta de Twitter que no estarán presentes en el Reale Arena para ver el duelo entre la Este lunes los miembros deanunciaron en su cuenta de Twitter que no estarán presentes en el Reale Arena para ver el duelo entre la Real Sociedad y Osasuna.

El encuentro se disputará el próximo domingo 27 de febrero a las 18:30 horas.

El porqué de su no presencia se debe a que "el director de seguridad de la Real quiso que fuera así y porque nuestro club no quiso dar un paso adelante para que eso no pasara", señalan en el texto.

El comunicado dice lo siguiente:

"Volvemos a la carretera, volvemos a viajar y volvemos a querer estar cerca del equipo. Pero esta vez no será para ver el fútbol en directo.

Estaremos en Donosti, nos reuniremos con amigos y compartiremos calle con los guipuzcoanos. Pero no alentaremos al equipo como lo hacemos cada vez que viajamos.

No entraremos en Anoeta, no vamos a pasar por lo que sufrimos la última vez que viajamos allí. Nos humillaron, nos maltrataron, nos golpearon, nos denunciaron...

Todo porque el director de seguridad de la Real quiso que fuera así y porque nuestro club no quiso dar un paso adelante para que eso no pasara. No vamos a ser la vía de escape para que alguien descargue su frustración y se salte nuestros derechos individuales y colectivos.

Seguimos teniendo que tomar decisiones en contra de nuestra voluntad, después de muchos kilómetros a nuestras espaldas seguimos reclamando un trato justo en los desplazamientos, mientras eso llega... Seguiremos molestando".