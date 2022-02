Kike García, líder de robos en el último tercio de campo

contra el rey de la liga en recuperaciones en el último tercio del campo. Es una de las armas de Arrasate, un capítulo sagrado de su estilo tan reconocible que lleva en práctica un tiempo. El Sevilla de Lopetegui lo sufrió en sus carnes especialmente en la primera parte en El Sadar . Fue entonces cuando, plagado de grandes jugadores, no conseguía romper líneas. Estaba chocando sin salidaen recuperaciones en el último tercio del campo. Es una de las armas de Arrasate, un capítulo sagrado de su estilo tan reconocible que lleva en práctica un tiempo.

estadísticas conceden el liderato en esa faceta con 138 robos en esa zona, por las 123 del Barcelona y las 119 del Athletic. Ya no es cuestión de lo que se vio el sábado, es una tendencia implantada. Y dentro de esta forma de vivir de asumiendo sus riesgos y poniendo toda la intensidad para cercar el área rival. Lasconceden el liderato en esa faceta con 138 robos en esa zona, por las 123 del Barcelona y las 119 del Athletic. Ya no es cuestión de lo que se vio el sábado, es una tendencia implantada. Y dentro de esta forma de vivir de Osasuna , hay un futbolista que destaca entre todos. Es Kike García , que, a pesar de su suplencia en los últimos partidos, es el futbolista de Primera que más balones recupera en ese tercio ofensivo donde los rojillos aprietany poniendo toda la intensidad para cercar el área rival.

Braulio Vázquez ya sabía lo qué tenía entre manos cuando se anticipó en el mercado de fichajes para lanzarse a por el delantero que finalizaba contrato con el Eibar en caso de descenso. El cariño era recíproco. Kike García entendía que Osasuna era su sitio ideal para poner en práctica su juego. Un ariete que se entrega en la presión por el equipo y que no da un balón perdido sin olvidar su presencia en el área, donde no acusa en el desgaste físico que emplea.

Al de Motilla de Palancar (32 años) se le contabilizan 25 posesiones ganadas en esa franja del campo por las 22 de Iago Aspas (Celta), un chinche igualmente en la presión. A continuación, aparece otro rojillo que no fue alineado el sábado por sanción y que también ejemplifica ese estilo. Es Darko Brasanac, que suma 20 en una tercera plaza compartida con el rayista Óscar Trejo. Lucas Torró no anda lejos con 12.

Ariete de los de antes e infatigable, lleva cuatro goles en Liga en 21 encuentros. Ha sido los tres últimos suplente, desde que se rompió la nariz (no ha querido llevar máscara). Budimir está siendo ahora titular y Chi my está jugando en banda dentro de una tripleta ofensiva de garantías.

“Me queda por conseguir ser un jugador importante en Osasuna. Tengo muchas ganas de que este proyecto pueda salir adelante. Me gustaría devolver a la afición todo el cariño con trabajo y goles. Es la meta que me pongo. Ser importante. Quiero ser uno más que ellos”, decía recientemente en la revista Panenka. Y sentenciaba: “Yo de estrella no tengo nada”.