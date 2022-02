Ante Budimir: “He entrado en el ritmo donde me siento bien y ahora quiero los goles”

Ante Budimir valora el punto contra el Sevilla. En una entrevista concedida al diario croata Vecernji, el delantero resalta su estado físico que le permite competir en condiciones, olvidados los problemas de pubis de otoño.

El partido. “Fue muy difícil e intenso. Conseguimos neutralizarlos, sobre todo en la primera parte. Al final, nuestro portero paró de forma brillante el penalti a Rakitic. Pero me parece que podríamos haber hecho más. Nos faltó un poco de conexión ofensiva”, señala el delantero internacional con Croacia.

Su compatriota Rakitic. “Nos vimos antes, pero no al final. No fue mi intención molestarlo. No fue fácil para él... También debemos valorar a nuestro portero. Lo estudió bien. Esperó hasta el último segundo el disparo”.

Críticas al VAR. “No me pareció penalti. Es difícil para mí juzgar, no sé cómo lo ven. Quizá sería mejor que el criterio arbitral se comunicara más con los jugadores y el público. No me gusta que el árbitro estuviera a unos metros y en un principio decidiera que no era penalti. Luego cambió de opinión por sugerencia del VAR. No me queda claro. Otra cosa es que no veas la situación y pidas la valoración del VAR. Así es como alguien más lo juzga ...”.

Buen momento. Su trabajo está siendo positivo. “Me sentí bien. Creo que hice lo que se esperaba de mí: hacer una presión constante, que el equipo sea compacto... Pero faltaron situaciones concretas de cara a la portería, para eso se vive. Estoy satisfecho. Después de todo lo que he pasado en el otoño, he entrado en un ritmo donde me siento bien. Ahora quiero goles. Lo más importante para mí es recuperar el olfato de gol y llegar al estado en el que terminé la temporada pasada”.

Comprometido. “Tengo otros tres años. La situación es estable en el club, es lo más importante. Tengo que sacarle el mayor provecho a esta situación”.

El Mundial. “Todavía está lejos. Debido a las lesiones no competí en los partidos clave de clasificación, que finalmente se consiguió. Ahora he vuelto al ritmo adecuado y trabajo para tener la oportunidad”.