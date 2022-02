Alejandro Alfaro: “Es un privilegio trabajar para Osasuna, estoy muy identificado”

Alejandro Alfaro Ligero (La Palma del Condado, Huelva, 1986) forma parte desde el verano de 2020 de la secretaría técnica de (La Palma del Condado, Huelva, 1986) forma parte desde el verano de 2020 de la secretaría técnica de Osasuna . El aficionado lo recordó por haber marcado goles con el Tenerife, el Mallorca, el Valladolid y el Córdoba en diferentes etapas. También con la camiseta del Sevilla, club que bien conoce y que visita mañana El Sadar plagado de grandes jugadores.

¿Cómo recaló en Osasuna?

Conocí a Braulio en mi etapa en el Valladolid. Era el director deportivo. Me firmó los dos años para jugar allí (2014-16). Desde aquella etapa hemos guardado cierta relación y amistad. Sobre todo, a nivel futbolístico. Allí pasé lesiones. Estaba apartado de los terrenos de juego. Pasaba tiempo con él. Hablábamos y nos entendíamos. Era el mismo idioma. Teníamos ideas similares sobre la forma de entender el fútbol. Conectamos bien.

Hasta que colgó las botas tras casi 500 partidos.

Braulio sabía que es algo que siempre me ha gustado mucho y era por donde quería seguir una vez dejado el fútbol. Me ha brindado la oportunidad una vez que estaba acabando mi carrera de poder trabajar para él, de poder trabajar para Osasuna. Para mí es un privilegio y honor trabajar en Osasuna. Estoy muy identificado. Me siento agradecido y feliz de poder estar en este proyecto. Estoy aprendiendo mucho en este gran club.

Es su segunda temporada.

Sí, el año pasado tuve la suerte de disfrutar con otro compañero como Miguel Flaño. Coincidimos en el Córdoba. Estábamos él, Sergio Amatriain y yo con Braulio y Cata trabajando. Este año Flaño ha pasado a los banquillos. Está en el juvenil y lo seguimos de cerca. Lo están haciendo muy bien y estoy contento por él.

Braulio y Cata son dos grandes apasionados del fútbol. ¿Cómo es el día a día con ellos?

Mi día a día es más con Cata y con Sergio. Todos somos apasionados de nuestro trabajo. Es bonito dedicarte a lo que te gusta. Cata es una persona muy cercana. Es la persona que marca nuestro trabajo en la secretaría técnica, en cuanto a ligas y partidos. La verdad que es fácil. Estamos todos en sintonía. Dialogamos mucho. Vemos mucho fútbol, que es lo de se trata.

¿Cuál es la zona que abarca?

Intentamos abarcar todo lo posible. Es verdad que yo cubro más la zona sur porque estoy más abajo y también la zona de Levante. Vivo en Alicante. A la zona de Madrid también voy mucho. Además, también sigo las ligas extranjeras que Cata nos marca y cree que son importantes para nosotros. Intentamos tenerlas controladas y verlas.

¿Viajan al extranjero?

Intentamos hacer el barrido en líneas generales por vídeo y luego se abre la opción de ver situaciones más concretas si Cata lo manda. Puede ir él o alguno de nosotros a verlo en directo.

¿Cuántos partidos le da tiempo a seguir el fin de semana?

Depende. Durante la semana, en vídeo muchos, dependiendo de lo que cada uno esté en ese momento. Luego, hay fines de semana que puedes cuadrar seis o siete partidos si por ejemplo vas a Madrid como hice hace dos semanas. En la zona de Levante a lo mejor ves tres o cuatro. Intentamos abarcar lo máximo en cuanto a partidos y categorías.

¿Siguen a jugadores en concreto o partidos en general?

Lo va marcando Cata. Dependiendo de la situación, el mes en el que estemos, el mercado de invierno, el mercado de verano... Hay veces que vas a ver un partido en general o, por el contrario, ves a un jugador en concreto por las situaciones contractuales, el interés que podamos tener o el perfil de jugador. Eso es más interno.

¿Qué opinión tiene de Osasuna ahora que lo conoce de dentro?

Muy buena. Estoy encantado. Me gustaría estar más cerca y poder viajar más a Pamplona. He estado cuatro veces desde el comienzo. He tenido la suerte de estar en Tajonar, de compartir tiempo y momentos con compañeros, con trabajadores, con el primer equipo y con el filial. Es un club muy familiar. Osasuna está creciendo enormemente a nivel futbolístico, a nivel profesional, a nivel de infraestructuras... A la vista está. Se están haciendo bien las cosas. Estamos trabajando bien en todos los ámbitos del club. Eso es buena señal. Todo el mundo está identificado con Osasuna, con esa idea. Estamos en esa misma línea.

¿Qué le comenta a sus amigos cuando le preguntan por Osasuna?

Una de las primeras cosas que me llamó la atención y con las que me involucro más es con la identidad del club. Esa filosofía es propia de Osasuna. También el trabajo de cantera en Tajonar. Hay muchos jugadores navarros en el primer equipo. Cada año siempre hay jugadores que aparecen, van teniendo su oportunidad. Ahora han aparecido Iker (Benito) y (Unai) Dufur. Se trabaja mucho la formación en la base. Me siento muy identificado con todo ello. Es un valor del club. Osasuna en muchos aspectos está haciendo las cosas muy bien. Esto es un punto. Ha crecido mucho. Se ha hecho un estadio precioso y cómodo para disfrutarlo. El objetivo es estabilizarse en Primera División y poco a poco seguir creciendo.

Tiene pasado sevillista. Se formó la cantera del Sevilla y llegó al primer equipo. ¿Cómo cree que puede ser el partido?

Son dos equipos con mucho ritmo. El Sevilla tiene una necesidad de estar arriba pero para nosotros es un partido importante. Tenemos que hacer valer el factor campo. Es un plus más tener a nuestra afición. La victoria contra el Granada nos da una tranquilidad en la zona media, pero cuanto antes sumemos los puntos para la permanencia será mejor. Ojalá podamos brindar los tres puntos el sábado a nuestra afición. Nos vendrían muy bien. Este año está costando sacar los puntos en El Sadar, pero siempre nos hemos caracterizado por ser fuertes en casa. Tenemos que hacernos valer. Estoy seguro que con el equipo y la afición apretando vamos a lograr que se escapen pocos puntos de Pamplona.

¿Qué es lo más temible del Sevilla?

Tienen una plantilla muy amplia de grandes jugadores. Están peleando por la Liga. No tienen tanto margen y tienen que sumar de tres en tres. Es un equipo con mucho potencial físico y con calidad. Está hecho lógicamente gracias a un presupuesto alto para estar en los puestos de arriba. Nosotros jugamos en nuestro campo y esa tiene que ser nuestra arma. Venimos de una victoria importante y estamos con confianza. Se han reforzado ahora con dos jugadores de nivel y de talento en el mercado de invierno. Eso significa que quieren estar arriba. Espero que los puntos se queden en casa.

Aquellos Osasuna-Sevilla “de sangre caliente”

El scouter de Osasuna debutó muy joven en el Sevilla de la mano de Juande Ramos, con solo 19 años. Fue en la temporada 2005-2006. En la siguiente también participó con más presencia, aquella en la que navarros y nervionenses se enfrentaron en la semifinal de la Copa de la UEFA. Era delantero o banda izquierda. Este jueves recordaba cómo eran aquellos partidos en los que saltaban chispas. “Había tensión, con mucha sangre caliente. Los dos equipos vivían muy intensos los partidos. Creo que ya ha cambiado todo de aquellos tiempos. Esto ha evolucionado. Ahora esperemos que se vea un espectáculo bonito, buen fútbol e intensidad alta. Y sobre todo, lo más importante, que se queden los tres puntos en casa”.

Alejandro Alfaro ha jugado de rival cuatro veces en El Sadar, con el Tenerife, el Mallorca y el Córdoba. “Es un campo que le encanta a todo jugador. La afición está encima. Es cerradito. Se respira fútbol por los cuatro costados. El rival siente la presión. La grada suma un punto más. Parece que el equipo local siempre juega con ventaja”.