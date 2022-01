Arrasate: “No me molestaría que Ramalho se quede”

Sin la tensión de la disputa de tres puntos ligueros, una parte el público que siguió el encuentro desde la grada centró su atención en Jonás Ramalho desde que a los dieciséis minutos de la segunda parte hiciera un caño a un defensa alavés. A partir de entonces, cada vez que el defensa tocaba la pelota recibía una ovación exagerada con cierto aroma de sorna. Por cierto, suyo fue el excelente centro lateral que Manu Sánchez remató fuera de cabeza un par de minutos antes de la conclusión del encuentro.

Jagoba no quiso comentar esta situación en profundidad: “No me he fijado en lo de la grada. Sé que ha habido situaciones como ésas, no sé si con él o con alguno más, pero no me quedo con eso”, afirmó quitando hierro al asunto.

Sobre la situación del lateral y su posible marcha en el mercado invernal, el técnico vizcaíno afirmó que “hablo con él y sabe lo que piensa el club. Si encuentra algo que le satisfaga a él y a nosotros también, puede salir y, si no, se quedará y va a seguir aportando como ya lo está haciendo y será uno más. Es un jugador profesional y tampoco es un jugador que me moleste si se queda. Sí que ha habido otras situaciones en las que nos interesaba sacar jugadores. No sabremos nada hasta el lunes”.

CON OPCIONES

La ausencia de Nacho Vidal por tarjetas en el lateral derecho para el partido que disputarán los rojillos frente al Sevilla puede dar cierta ‘chance’ a Ramalho de ocupar esta demarcación si para entonces continúa formando parte de la plantilla osasunista.

“Me he tomado el partido con la mayor seriedad”

Ramalho declaró a la conclusión de los noventa minutos que “personalmente para mí era un partido muy importante. Me lo he tomado con la mayor seriedad posible porque era un encuentro en el que se tenía que ver a qué nivel estaba y además viene muy bien para tener un buen ritmo de competición”.

El lateral insistió en la seriedad con la que él y el equipo encararon el partido : “A pesar de ser un amistoso, el equipo lo ha afrontado muy bien. Hemos estado muy bien desde el principio, con ocasiones para ambos equipos. Estos partidos hay que tomárselos así, con seriedad, para dar cada uno su mejor nivel”.