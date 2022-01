Derrota con lesión

Corría el minuto 59 de un amistoso de lujo que no estaba siendo atractivo para los cientos de espectadores. Para Arrasate sí, porque quería algo más que un ensayo de once contra once en Tajonar. Perseguía lo que más se pareciera a la tensión competitiva en semana de parón, aun haciendo rotaciones. Lo consiguió, pero se dejó pelos en la gatera. Se produjo algo peor que la propia derrota o que haber mostrado debilidad ante un duro rival.

Iñigo Pérez había robado un balón en defensa e iniciaba la transición viendo la explosión de Kike Barja. El de Noáin dio unas zancadas esperando que le llegara la pelota para avanzar. Frenó en seco. Alzó el brazo derecho con la palma de la mano extendida y se subió ligeramente la camiseta para taparse la cara en señal de rabia. Luego la mordió. Prieto Iglesias paró el partido. Estaba roto.

Directamente se fue hacia la banda de banquillos. Mendilibar le animó golpeándole con cariño el pecho. Es un futbolista que siempre se ha levantado ante cualquier obstáculo, como cuando encara en el extremo. Tendrá que parar unas semanas. Rotura en el isquio a falta de pruebas médicas. Para Jagoba, la rabia fue mayor. Tenía programado su cambio en breve.

J.P. Urdiroz

Fue la peor noticia de una mañana que sorprendió por la grata asistencia de espectadores, aunque fuera entrada libre, y que dejó escasos destellos de fútbol para la parroquia rojilla. Ganó el Alavés con justicia con un gol de Édgar en el minuto 90 aprovechando un tramo final donde Osasuna estaba concediendo llegadas. Nunca es sencillo hacer funcionar de golpe a un equipo sin ensamblar, pero sí se esperaba que hubiera algo más de alegría ofensiva. Escasas ocasiones de gol pudieron generar los rojillos, sin demasiado control.

Ramalho y Ontiveros estuvieron en la formación inicial. Mientras no decidan irse, seguirán. El dibujo fue un 1-4-1-4-1, con Javi Martínez de improvisado ancla e Iñigo Pérez, muy dinámico con ritmo en sus pases, y Torres de volantes. Los García formaron la dupla de centrales. Después salió Juan Cruz para reservar a David. En ataque estuvo Barbero, que gozó de un disparo tras un buen reverso a la media hora. Budimir y Chimy jugaron el último tercio.

Édgar dispuso de las mejores ocasiones aprovechando su punta de velocidad en la banda izquierda. Disparó un tremendo latigazo al larguero en el 35 y justo antes del descanso culminó con un lanzamiento alto una carrera que ganó a Ramalho, al que se le vio falto de ritmo en el casting para suplir a Nacho Vidal contra el Sevilla. Osasuna era incapaz de profundizar. El estilo intenso de Mendi se dejaba notar en el bando contrario.

BUDIMIR LE DA MORDIENTE

Juan Pérez había dado muestras de seguridad y en la segunda parte estuvo atento para abortar una llegada del senegalés Sylla. Estaba siendo un partido áspero, con muchas disputas y sin claridad en las áreas. El Alavés iba ganando empaque con Escalante y Pina. Arriba pasó a jugar con dos puntas desde el descanso. Budimir quiso darle picante al ataque con su salida a un partido que se descontroló.

Luis Rioja desarboló la banda derecha de Osasuna ante los desajustes defensivos. En su primer aviso sirvió a Sylla, que no llegó para empujar. El siguiente sí acabó en la red. Pasillo para el extremo albiazul y centro para que Édgar batiera a Juan Pérez a placer. No se jugó más. Segundos antes, Manu Sánchez había tenido de cabeza el 1-0 tras un centro de Ramalho.

Ficha técnica:

Osasuna: Juan Pérez; Ramalho, Unai García, David García (Juan Cruz, m.46), Cote; Javi Martínez; Kike Barja (Chimy Àvila, m.61), Roberto Torres (Darko, m.46), Iñigo Pérez, Ontiveros (Manu Sánchez, m. 61); y Barbero (Budimir, m. 61).

Alavés: Sivera; Tenaglia, Miazga, Lejeune (Abqar, m. 46), Javi López (Tirlea, m. 82); Jason (Rioja, m. 46), Manu García (Pina, m. 46), Moyá (Escalante, m. 46), Pons (Miguel, m. 46); Édgar y Sylla.

Goles: 0-1 (m. 90): Édgar.

Árbitro: Eduardo Prieto Iglesias, colegiado de Segunda División, asistido por Ignacio Alonso López y Francisco Javier García Sabuco. Todos ellos del comité navarro. Sin amonestaciones.

Incidencias: Partido amistoso disputado en El Sadar con la presencia de 5.500 espectadores, según el club. La entrada era libre.

Medio equipo titular descansó en Tajonar

En el fútbol de hoy, todo está medido al milímetro. Las cargas físicas se cuidan al detalle para prevenir cualquier contratiempo. Los amistosos no solo sirven para ver en acción a los que menos participación tienen. Hay que saber con qué titulares se puede contar y con quién no. Arrasate no convocó a Nacho Vidal, Moncayola, Torró, Rubén García y Kike García (convaleciente aún de la nariz), aparte de Sergio Herrera. Todos salvo el portero hicieron entrenamiento en Tajonar. Arrasate tenía programados los cambios. Cinco reservas. Ni uno más. Dos en el descanso y tres a la hora de partido. David y Juan Cruz se repartieron los minutos.