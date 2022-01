Ganuza y Purroy anuncian que recurrirán al Supremo, entienden que es "una resolución injusta"

Los exdirectivos de Osasuna José Manuel Ganuza y José Manuel Purroy han anunciado su intención de recurrir al Tribunal Supremo la sentencia dictada el pasado 28 de diciembre por la Audiencia Provincial.

"Entendemos que, una vez más, todo lo que se dijo en el juicio, no solo por nosotros, sino por todos los testigos que allí comparecieron, no ha servido para nada y los tribunales de Navarra han vuelto a dictar lo que entendemos es una resolución injusta", afirman en un comunicado conjunto, y se preguntan "¿para que sirve todo este espectáculo si los jueces no tienen en consideración sus testificaciones?".

Según añaden, la sentencia señala "falsamente y sin prueba alguna que consentíamos y teníamos conocimiento de pagos en “b” y una dinámica defraudatoria en el Club, imputándonos a nosotros la culpa por unos hechos de los que, nos permitimos decir, solo ha salido beneficiado el propio Club A. Osasuna" aunque "a costa de arruinar y destrozar a personas y familias" que "un día intentamos mejorar y poner nuestro tiempo a disposición de un equipo que sentíamos como nuestro".

Y subrayan que les llama la atención que se dé por válido el contenido "del vacío y plagado de errores informe de la Hacienda Foral de Navarra" y que este "sirva de base de condena".

Del mismo modo ambos cuestionan que se "insista en la atribución de funciones" que tenían cuando los cargos "no se correspondían con los cargos atribuidos según los Estatutos de Club Atlético Osasuna".

"Esta sentencia es una venganza. Una venganza por no firmar algo injusto", lamentan, y agregan que "huele a podrido" ya que se dicta "sin razonamientos y no sustentada en prueba alguna", algo "más que grave", mientras Gobierno de Navarra, Hacienda Foral y el C.A. Osasuna están "protegidos y bien protegidos".

En este sentido Ganuza y Purroy aseveran que "el Gobierno de Navarra y su Hacienda Foral son los únicos responsables de este atraco perpetrado a la sociedad navarra durante años y años, ya que toleraron, consintieron y permitieron que el C.A. Osasuna no pagara impuestos", por lo que piden al Ejecutivo de la época enjuiciada "que den la cara".