Defensa desarmada

David y Unai García tienen covid y, salvo que los resultados de las pruebas PCR digan lo contrario, se perderán el partido del miércoles en Balaídos contra el Celta. Los test de antígenos rutinarios a los que se someten los jugadores cada día que acceden a Tajonar depararon una noticia que deja desarmada la defensa.

Es un serio contratiempo para Jagoba Arrasate, que ya arrastra la baja por lesión de Aridane para poder confeccionar la línea de centrales. Son tres ausencias sensibles para competir en Vigo. Son sin discusión los futbolistas más utilizados en esta demarcación en las últimas temporadas.

Los futbolistas se encuentran asintomáticos y han iniciado su confinamiento, a la espera de someterse a una prueba PCR”, informó el club en un comunicado. Osasuna informó que los García se encuentran sin síntomas. Habían acudido a las instalaciones como cualquier otra mañana, en este caso para participar en una sesión con menos carga física. “No han podido participar David García y Unai García, al resultar positivos en un test de antígenos realizado antes del entrenamiento., a la espera de someterse a una prueba PCR”, informó el club en un comunicado.

Es la segunda vez que David García da positivo, ya que también se contagió en pretemporada. Arrasate tendrá que improvisar un plan alternativo en tierras gallegas. Juan Cruz parece que tiene una plaza fija para la dupla de centrales, toda vez que se encuentra en un buen momento de forma y que la pasada jornada contra el Cádiz rindió a un nivel destacado en el eje de la zaga en compañía de David, el bastión de la retaguardia.

El compañero del madrileño tiene tres aspirantes principales salvo opciones más rebuscadas. Ramalho cuenta con papeletas sobre el papel a pesar de su inactividad, pero no hay que descartar que el técnico retrase la posición de Oier Sanjurjo, que ya conoce el puesto y jugaría además en un terreno conocido por él como Balaídos, o haga debutar a Unai Dufur.

En la sesión de ayer, se repitieron ausencias conocidas como la de Aridane Hernández, que no juega en Liga desde finales de septiembre y, debido a problemas musculares, volverá a perderse un partido de competición.

KIKE GARCÍA: COMPLICADO QUE ESTÉ DISPONIBLE

Arrasate está pendiente de saber si podrá contar con Lucas Torró y Kike García, dos pilares igualmente del equipo como las bajas mencionadas. Sería perder más centímetros. El mediocentro sufre una fisura costal que le hace ser seria duda por el dolor que conlleva. Mientras, el delantero está a la espera de recibir la máscara para proteger la nariz, después de la fractura del tabique nasal de la última jornada. Es difícil que esté disponible para el choque de pasados mañana en Vigo y sí hay más seguridad para que regrese el domingo en el encuentro contra el Granada.

LAS ALTERNATIVAS

Ramalho, el quinto central sobre el papel, pero sin minutos

La alternativa de Jonas Ramalho para acompañar a Juan Cruz en el eje de la zaga es la más palpable. Pero solo en teoría. El vizcaíno lleva un año en Osasuna y apenas ha contado. Esta temporada está en blanco en Liga y en la pasada jugó 300 minutos en las jornadas finales (90 fueron precisamente en Balaídos). En la Copa, sus actuaciones no han convencido. Iba a salir en este mercado de invierno, pero la lesión de Areso lo frenó todo por su polivalencia. Puede ser una buena ocasión para demostrar por qué se le fichó.

Oier, experiencia para una posición que conoce bien

La presencia del capitán como central puede ser una solución para Arrasate. Oier no ha tenido muchos minutos en la primera vuelta (solo 5 encuentros como titular), pero su experiencia puede ser su baza para estar en el once. Es una labor que ya ha desempeñado a lo largo de su carrera deportiva en Osasuna y precisamente en el Celta cuando estuvo cedido hace diez años. En un partido para meter más distancia sobre la permanencia, su nervio y capitanía pueden ayudar a paliar las bajas importantes en la parcela defensiva.

Unai Dufur, juventud en dinámica de primer equipo

Es una alternativa que no se debe descartar. Unai Dufur lleva unas semanas en dinámica de primer equipo y ya hizo la pretemporada. El central del Promesas no desentona en cada entrenamiento, dijo Arrasate recientemente. Se esperaba su debut en Copa, pero al final no llegó. Dufur conoce la rutina de las convocatorias de la estructura profesional y Vigo podría ser el escenario de su debut. Pamplonés de 22 años, llegó este verano procedente del filial del Eibar. Su progresión ha llamado la atención a los técnicos. Mide 1,87 metros.