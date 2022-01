‘Sancetazo’, 10 años después del Interescolar

mejor jugador y se erigió como máximo goleador. Con los colores del colegio de Mendigoiti, de su barrio, Mendillorri, el nombre de Oihan Sancet Tirapu, de 11 años, empezaba a sonar familiar. Justo una década después, en casa, pero no en el equipo en el que se formó, sino contra él, aquel chaval vivió su noche de gloria defendiendo al Athletic, el club al que se marchó con 15 años. Estos días se disputa en Tajonar el XXIX Torneo Interescolar organizado por Fundación Osasuna. Hace diez años, uno de esos chavalines que sueña con ser futbolista ganó el torneo, fue elegidoy se erigió comoCon los colores del, de su barrio, Mendillorri, el nombre de, de 11 años, empezaba a sonar familiar. Justo una década después, en casa, pero no en el equipo en el que se formó, sino contra él, aquel chaval vivió su noche de gloria defendiendo al Athletic, el club al que se marchó con 15 años.

Oihan Sancet había marcado hasta el partido de este lunes 4 goles en sus 3 temporadas como rojiblanco: uno en la 19-20, dos en la 20-21 y otro en la presente. Sus estadísticas han dado un revolcón. En un abrir y cerrar de ojos le hizo un roto a Osasuna, sin tiempo para el cariño al pasado. Eficaz en el remate, de cabeza y con el pie, en sendas jugadas elaboradas del Athletic, especialmente brillante la primera, Sancet pulverizó sus registros personales. Dos goles en la primera parte, y aún marcó un tercero para redondear una noche de cine.

Su primer y único tanto de este curso había llegado precisamente en el partido anterior, ante el Real Madrid, que no le dio puntos a su equipo (1-2). En las primeras 18 jornadas no había marcado ningún tanto. En el choque anterior había servido dos asistencias al Betis. Había terminado bien 2021.

INCAPACES DE SUJETARLE

Y llegó el primer partido del 2022 en El Sadar, en su tierra. El navarro agradeció de la mejor forma su novena titularidad de la temporada, dando la vuelta en 9 minutos el 1-0 que había puesto Kike García en el marcador. En ambas jugadas le acompañaron Iñaki Williams y Berenguer. Los navarros hacían puré a Osasuna.

El baile fue casi mayor en la segunda parte y Sancet quiso seguir haciendo sangre. En una actuación memorable, con una defensa osasunista incapaz de sujetarle, el de Mendillorri marcó el tercer tanto y sentenció el encuentro, incluso pidiendo perdón a la grada de forma discreta. A punto estuvo de marcar en acción individual el cuarto, pero su disparo se fue junto al palo. Increíble.

Con sus 3 goles, es el jugador más joven del Athletic en marcar esa cifra en LaLiga en el siglo XXI y también el primero nacido en la década de 2000 que lo consigue.

Hace 10 años, Oihan Sancet era un niño que deslumbró en el Interescolar. En 2015, se lo llevó el Athletic por un acuerdo en el que por objetivos Osasuna ha ido recuperando 300.000 euros. Una miseria propia de tiempos de miseria que vivía entonces Osasuna. Este lunes, ese chaval, ya todo un hombretón, dejó sin palabras a El Sadar. Buena parte de la grada, de forma deportiva, aplaudió a Sancet. Lo que hizo ayer fue para quitarse el sombrero y para que muchos niños sueñen en que quizá algún día puedan cumplir su sueño.

Oihan Sancet: "Es un plus marcar 3 goles en casa"

Con gesto serio, sin excentricidades ni celebraciones ostentosas, Oihan Sancet hablaba para Gol tras su noche perfecta. El navarro de 21 años (Pamplona, 25-4-2000) daba el mérito a sus compañeros: “Ha sido un partidazo del equipo. Hoy han entrado las ocasiones y estoy muy contento. El partido ha empezado mal porque nos ha metido pronto, pero hoy sí hemos aprovechado. Veníamos de una buena dinámica y tenemos que seguir”. Se le volvió a preguntar por su actuación personal y se acordó de su gente: “Siempre me acuerdo de la gente que me quiere y de mis amigos y esto va por ellos. No me quedo con ningún gol. Ha sido un plus lograrlo en casa delante de ellos”.