El Interescolar regresa con fuerza

niebla espesa cubría Pamplona la mañana del 23 de diciembre. Hacía frío y todo estaba bañado de un color gris. La niebla impedía ver con claridad. Sin embargo, desde dentro de las Unaespesa cubría Pamplona la mañana del. Hacía frío y todo estaba bañado de un color gris. La niebla impedía ver con claridad. Sin embargo, desde dentro de las instalaciones de Tajonar , provenían de la bruma sonidos de todo tipo: el pitido de un silbato, gritos de celebración, avisos por megafonía, llantos, risas y, de vez en cuando, voces que indicaban alguna que otra reprimenda. El Torneo Interescolar de Navidad de la Fundación Osasuna ha vuelto con fuerza.

Y es que, de la misma manera con la que se iba retirando la niebla, se fue retirando, con el paso de este año, un manto de restricciones que impidieron que se celebrara el Torneo Interescolar de fútbol el año pasado. El que congregaba a enamorados del fútbol provenientes de todos los rincones de Navarra. El tono gris de la mañana del 23 de diciembre se desdibujaba con los distintos colores de los petos y equipaciones de los ochenta y siete equipos pertenecientes a los sesenta y siete colegios que decidieron apuntarse a este torneo tras un largo año de espera.

modalidad mixta participan 67 equipos divididos en dieciséis grupos y la modalidad femenina está compuesta por veinte equipos divididos en cuatro grupos. En un principio, la El XXXIX Torneo Interescolar de Navidad regresa con el mismo formato: un torneo de fútbol 8 con modalidades mixta y femenina en el que competirán 67 centros educativos. En laparticipan 67 equipos divididos en dieciséis grupos y la modalidad femenina está compuesta por veinte equipos divididos en cuatro grupos. En un principio, la Fundación Osasuna (organizadora y anfitriona del torneo) limitó la modalidad mixta a sesenta y cuatro participantes. No obstante, teniendo en cuenta la espera realizada, ha aceptado la inserción de tres equipos adicionales a la competición; siendo ahora sesenta y siete los participantes a modo de excepción. De esta manera, todos participarán.

MEDIDAS COVID

Este encuentro futbolístico todavía no ha quedado exento de medidas sanitarias y protocolos relacionados con la covid19. La Fundación Osasuna fue clara en sus principales medidas: todos los centros educativos han de asegurarse de que ninguno de los miembros de sus equipos accedan a Tajonar con una temperatura no febril inferior a 37 grados (y, por supuesto, que no sean portadores del virus), la mascarilla es obligatoria en las instalaciones y solo quedarán exentos de llevarla los que estén en el terreno de juego.

El resto de la información, medidas y aclaraciones puntuales fueron provistas por la Fundación Osasuna en un documento cuya firma por parte del responsable del centro es obligatoria si se quiere participar en la competición. Estas normativas, junto a la disposición de dispensadores de gel hidroalcohólico diseminados en distintos puntos del recinto y el cierre de acceso a los vestuarios, contribuyen a un correcto funcionamiento del torneo si estas son seguidas por los participantes y sus allegados.

A pesar de estas medidas ya más que familiares, el primer día del Torneo Interescolar se vivió con alegría y deportividad. Según pasaba el tiempo, los encuentros se fueron sucediendo según pasaban las horas, las indicaciones de los entrenadores y las palabras de ánimo por parte de los familiares (que empezaron siendo más escuetas y silenciosas) se fueron tornando más animadas, las celebraciones de gol más ingeniosas y las caídas con una recuperación de la compostura cada vez más veloz.

Es cierto eso que dicen de que la espera termina por desesperar pero, según lo que se fue viendo en las instalaciones de Tajonar durante el transcurso de las horas en esa nublosa mañana del 23 de diciembre, podría decirse que la espera mereció la pena.