La gran noche de Darío

Darío Ramos (Valencia, 1999). Era su debut con Osasuna y no pudo ser más exitoso. No olvidará el 2 de noviembre de 2021. Hizo tres paradas de mérito, dos de ellas con 0-0 en el marcador, y acabó orgulloso con la portería a cero. Es curioso, pero la historia se viene repitiendo en las últimas temporadas con la participación del tercer o cuarto portero en la Copa del Rey . Pasó con Juan Pérez e Iñaki Álvarez en las últimas ediciones. Este jueves, el protagonismo recaía en(Valencia, 1999). Era sucon Osasuna y no pudo ser más exitoso. No olvidará el 2 de noviembre de 2021. Hizo tres paradas de mérito, dos de ellas con 0-0 en el marcador, y acabó orgulloso con la portería a cero.

La lesión en el brazo de Juan Pérez y el descanso de Sergio Herrera , le abrieron la puerta para el estreno. Ya conoce el vestuario puesto que había sido convocado en otras ocasiones y se ejercita con la plantilla profesional.

Era un partido predestinado a no tener mucho trabajo, pero nada más lejos que la realidad. Joselu, pesadilla para la defensa navarra y el mejor del San Agustín, le puso a prueba constantemente. El joven delantero, de 19 años, no pudo batirle gracias a su inspiración, en especial a un remate cercano en el minuto 26. Darío sacó una mano prodigiosa. Por lo demás, ofreció buenos fundamentos y seguridad.

“Es un día especial para mí, por todo el camino que recorres desde que empiezas en el mundo del fútbol. Ha llegado un día como el hoy que es el debut oficial con un equipo de Primera División”, reflejaba el guardameta valenciano a pie de campo tras el partido. “Para mí, es un orgullo y un impulso para seguir trabajando y luchando por conseguir mi sueño”.

Darío valoró que pudo disfrutar de este partido en un contexto siempre marcado por los nervios. “Estoy muy contento con la actuación que he tenido. Creo que lo más importante del día de hoy es que he conseguido disfrutar del partido y del día, que no es fácil por los nervios y demás. Creo que es lo más positivo que puedo sacar hoy, sobre todo a nivel mental . He estado muy bien y lo he disfrutado. Para mí, es lo más importante”.

El meta destacó la profesionalidad del equipo. “No es fácil. Hemos sido profesionales y hemos estado concentrados. Hemos hecho los deberes, que era lo que tocaba aquí: sacar la victoria y poder pasar a la siguiente fase Nos vamos muy contentos para Pamplona”, terminaba.

CONTRATO HASTA 2023

Darío juega en el Promesas y fichó este verano hasta 2023, más dos temporadas opcionales. Procedía del Getafe B. Destaca por su juego aéreo, en el que es poderoso gracias a sus 191 centímetros, y su dominio del balón con los pies. Vivió desde su infancia en Aragón, formándose en las categorías inferiores del Balsas Picarral y Real Zaragoza antes de ser fichado por el Real Madrid en 2015.

Después de tres temporadas en Valdebebas, salió al Albacete, donde compaginó ser el tercer guardameta de la primera plantilla con la titularidad en el filial antes de recalar en el Getafe. El valenciano compagina el fútbol casi profesional con los estudios de Ciencia de la Actividad Física y del Deporte (CAFD) en la Universidad Camilo José Cela.