Osasuna, frente a un rival de sexta categoría para empezar

San Agustín del Guadalix, espera un modesto equipo de la sexta categoría del fútbol nacional que vive las horas previas con la ilusión por bandera. La pelota en el estadio municipal comenzará a rodar a las 19.00 (televisado por Dazn). Se juega en hierba artificial, superficie en la que han entrenado los rojillos estos dos días en Tajonar. La aventura copera comienza para Osasuna esta tarde en una pequeña localidad de Madrid.

Arrasate introducirá múltiples variaciones sobre los onces que viene empleando en la Liga. El partido llega entre el pobre empate del lunes contra el Elche y el Levante en el horizonte. Además, pesa el fondo de armario tan amplio con el que cuenta esta temporada el de Berriatua. Con 27 jugadores de la primera plantilla, tiene margen suficiente para rotar y dar entrada a sus actores secundarios.

Se han quedado en Pamplona David García, Nacho Vidal, Moncayola, Torró, Darko, Unai García, Rubén García y Budimir, mientras que son bajas obligadas Juan Pérez, que sigue restableciéndose de sus problemas en un brazo, y Rober Ibáñez, confinado por covid. La convocatoria copera está formada por 18 jugadores.

ARIDANE, TITULAR

Darío, el tercer portero en liza, se perfila como titular en lo que será su debut en el primer equipo. Areso tendrá la oportunidad en el lateral derecho mientras que Juan Cruz podría ocupar el costado contrario. Es seguro que Aridane tenga sus primeros minutos después de la lesión en el sóleo, con recaída incluida, que le ha mantenido fuera los dos últimos meses. Lo confirmó este miércoles el propio técnico. Junto a él, estaría Ramalho, el único de todos que no ha jugado ningún minuto hasta la fecha.

Jaume Grau puede estar a los mandos del centro del campo junto a Javi Martínez e Iñigo Pérez. Roberto Torres y Ontiveros son buenas alternativas para jugar en banda, mientras que Barbero estaría en punta. Oier, Chimy Ávila, Kike Barja Cote, Kike García y Manu Sánchez completan la lista de los desplazados a la localidad madrileña. La expedición hizo noche en Alcobendas.

Arrasate espera que el equipo imponga su ritmo desde el principio para no caer en problemas innecesarios. Es, como viene siendo habitual, a partido único y de momento no hay VAR. De pasar, las siguientes eliminatorias serían en quince días y a comienzos de enero. Esta temporada, no habrá compromiso de desgastar a posibles titulares como pasó en la anterior edición, que finalizó en octavos de final en Almería con el equipo mermado de fuerzas. Osasuna tiene plantilla larga y del éxito de pasar rondas, dependerá la salida de algunos jugadores en el mercado de invierno. De momento, toca empezar contra un rival que juega cinco categorías por debajo y que marcha en la sexta plaza en su competición.