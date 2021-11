Chieffo: "Mientras juego ante Osasuna, mis padres vuelan a España"

padres del futbolista argentino Lucas Chieffo (Buenos Aires, 1994) estarán volando para visitarle mientras su hijo disputa el partido más importante de su vida, en la camiseta del San Agustín del Guadalix. Él espera poder contarles, cuando aterricen, que marcó el gol de la victoria que ha visualizado 'muchísimas veces'. Los(Buenos Aires, 1994) estaránmientras su, en la Copa del Rey contra Osasuna y vistiendo la. Él espera poder contarles, cuando aterricen,que ha visualizado 'muchísimas veces'.

Este canterano del Argentinos Juniors llegó a España en busca de una oportunidad y sigue persiguiendo su sueño mientras compagina el esférico con su trabajo como técnico de sistemas de seguridad y alarmas. Ahora desea lograr un éxito que suene en el mundo entero.

¿De qué manera se viven las horas previas antes de jugar el que probablemente sea un partido único en la vida de uno?

Se viven con ansiedad. Tenemos muchas ganas de medirnos ante un rival tan importante para medirnos también a nosotros mismos y ver si tenemos posibilidades de seguir mejorando en nuestras carreras futbolísticas. Tenemos muchos jóvenes y creo que es una linda oportunidad para que se muestren.

¿Cómo acaba un futbolista argentino en un equipo de Preferente de España jugando contra un Primera?

En Argentina me dediqué profesionalmente al fútbol, jugué en Segunda B. He venido a buscar una oportunidad aquí de seguir con el profesionalismo y por algunos problemas personales no pude. Ahora lo estoy adecuando con el trabajo como técnico de sistemas de seguridad y alarmas. Este choque es una oportunidad increíble e inesperada que me da la vida, quiero aprovecharlo al máximo.

¿Cuál ha sido su trayectoria hasta ahora?

Jugué en las inferiores de Argentinos Juniors y de ahí fui al Club Atlético Platense. Jugué cinco años, desde los 16 a los 21, y me fui al Club Atlético Fénix. Luego vine a España y jugué dos años en el Fortuna. Ascendimos el primer año a Preferente, jugué ese año. Vino la pandemia y tras tener muy pocos minutos allí, me salió esta oportunidad.

¿Le cambió mucho la pandemia?

Sí, viví experiencias increíbles. Conviví bastantes meses con una persona que no conocía en mi casa. Le abrí las puertas porque le dejaron prácticamente en la calle, estaba solo en un hotel. Después de aquella experiencia, y de haberme quedado sin trabajo justo en aquella época, creo que maduré lo que no maduré antes.

La gente allí... ¿es consciente de la importancia del duelo que va a jugar?

Tengo un caso muy particular y es que justo mis padres me vienen a visitar, conocen por primera vez Europa. Llegan el 3 de diciembre, al día siguiente, así que el partido les va a pillar en el avión. No pensaban que iba a tener esta oportunidad pero me han dicho que no cambie los pasajes, era mucho dinero. Me han dicho que tendrán la oportunidad de verme nuevamente si le ganamos al Osasuna.

¿Se ha imaginado pasando de ronda?

Me he recuperado de una lesión hace poco y espero empezar en el banquillo. Me he imaginado entrando en el segundo tiempo y metiendo el gol de la victoria. Eso sería un sueño hecho realidad. Ese gol sería llegando desde atrás, que me den el pase ahí y definiendo abriendo el pie. Sería el gol de mi vida. Lo tengo visualizado desde hace muchísimo tiempo.

¿Por qué el San Agustín del Guadalix va a poner en problemas al Osasuna?

Porque tenemos un equipo, un grupo de chicos, con mucha ambición y muchas ganas de progresar. Apuntamos al ascenso a Tercera. Estamos dispuestos a dejar más del doscientos por ciento en este partido.

¿Se imaginó alguna vez que viviría algo así en un país que no es el suyo?

En absoluto. Jamás se me cruzó por mi cabeza, y muchos menos en la actualidad. En otro tiempo quizás lo pensaba y la vida me deparó otra realidad. Es una oportunidad que Dios nos pone y habrá que aprovecharla. Estamos haciendo historia, pero ahora podemos seguir construyéndola.