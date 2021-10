David García, el central de moda

Imagine un defensa que fuera líder en duelos aéreos disputados y ganados en la Liga. Sume que nadie despeja y recupera más balones que él. Añada a ese cóctel que es el tercero en número de balones interceptados. Ese mismo futbolista es el defensor de las cinco grandes ligas de Europa que más duelos aéreos gana. Y lleva dos goles para su equipo. Piense el valor que tendría contar con un baluarte así.

David García, que renovó al final de la pasada temporada hasta 2026 con una cláusula de 20 millones. Un defensa diferencial. Con el brazalete de capitán y junto a dos escuderos fieles como Unai García y Juan Cruz -al igual que todo el equipo- viene de firmar uno de sus encuentros más sobresalientes. Pues bien, ese futbolista se ha criado en Tajonar , juega en Osasuna y se llamaque renovó al final de la pasada temporada hasta 2026 con una cláusula de 20 millones. Un defensa diferencial. Con el brazalete de capitán y junto a dos escuderos fieles como Unai García y Juan Cruz -al igual que todo el equipo- viene de firmar uno de sus encuentros más sobresalientes.

EXHIBICIÓN EN MADRID

En el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid y cuando su nombre está sonando con fuerza a nivel nacional. Las estadísticas, cada vez más de moda, muestran a las claras el rendimiento del futbolista de Ibero de 27 años. Su espectacular actuación sirvió para confirmar una progresión con paso firme.

El miércoles sumó a la colección 4 duelos aéreos ganados y ¡15! despejes. Los centros laterales del Real Madrid o los pases a la espalda chocaron contra el muro rojillo. La lección de Osasuna en defensa, con lo que supone dejar la puerta a cero ante un rival de esa envergadura, tuvo una ardua tarea detrás.

RECONOCIMIENTOS

Algunos de los citados logros de David García no son nuevos, pero sí tiene valor que perduran en el tiempo. El navarro lo ha jugado todo esta temporada. 11 partidos y 990 minutos. Es un fijo para Arrasate y su rendimiento no entiende de altibajos. Se ha asentado como una de las principales piedras angulares del proyecto.

Lo cierto es que David, además, se asoma a rankings a nivel mundial, como el que elaboró Sky Sports recientemente. Una tabla realizada bajo un algoritmo sobre 35 estadísticas le situó en el Top 50 de Europa. Benzema (Real Madrid) es el líder por delante de Salah (Liverpool), Haaland (Dortmund) y Mbappé (PSG). Es el séptimo futbolista español tras Mikel Oyarzabal (Real Sociedad, 6º), Ander Herrera (PSG, 20º), Fabián (Nápoles, 25º), Iñigo Martínez (Athletic, 26º), Marcos Alonso (Chelsea, 35º) y el navarro, también producto de Tajonar, Mikel Merino (Real Sociedad, 44º). Llama la atención.

¿Y LA SELECCIÓN?

Con estos números, no es flor de un día sino labrados de un tiempo a esta parte, resulta incomprensible que no haya tenido una oportunidad con la selección española. El combinado de Luis Enrique no anda sobrado precisamente en la zaga. Es un premio que persigue el rojillo.

“Los números ahí están, son una realidad. Yo intento dar lo mejor de mí. Si las personas que deciden quieren que esté yo iré encantadísimo. Es un sueño. Es uno de los mayores objetivos que tengo y por los que eres futbolista. Me centro en dar lo mejor en el trabajo diario. Si llega será bienvenido”, apuntó recientemente David García. La próxima lista será el 5 de noviembre. ¿Estará David García?

GALONES

Además, el ‘5’ rojillo va camino de convertirse en un jugador con peso en la historia por partidos jugados. Lleva 209 encuentros vistiendo la camiseta de Osasuna, 103 de ellos en Primera División. David, al calor de capitanes como Oier y Torres, ha asumido mayor protagonismo en el vestuario. Comparte brazalete con Unai García. Ordena y manda. Es su momento.