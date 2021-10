Vestuarios Arrasate: "Tenemos pena porque nos han privado de un momento que iba ser único" "No me quiero ni imaginar lo que hubiese sido una victoria. Me pongo malo", ha confesado el técnico rojillo









Jesús Diges EFE. Pamplona Osasuna, El entrenador de Jagoba Arrasate , afirmó quedarse con el buen partido de su equipo y con el apoyo de su afición tras el empate cosechado ante el Granada. El técnico se mostró apenado del gol de Montoro en el último minuto que empañó lo que pudo ser un gran día para el osasunismo tras el gol del Chimy Ávila al filo del descanso. “Tenemos pena porque nos han privado de un momento que iba ser único, pero a la vez siento orgullo por el partido de mi equipo. Hemos hecho un gran segundo tiempo donde vimos más cerca el 2-0, pero esto es fútbol”, dijo Arrasate en la rueda de prensa posterior al empate. El de Berriatua tildó de “muy clara” la expulsión de su jugador Cote y quitó la culpa del gol en contra a Sergio Herrera, un futbolista “que nos está dando mucho y que está haciendo una gran temporada”. “Nos ha faltado ese acierto, algo de fortuna… Tenemos una semana durísima y debemos recuperarnos”, comentó Arrasate nada más terminar el choque en vistas a los partidos ante el Real Madrid y el Sevilla que jugarán la semana que viene. “No me quiero ni imaginar lo que hubiese sido una victoria. Me pongo malo. Al final hay que dar por bueno el punto y no es malo. Agradezco al público su ayuda”, finalizó su intervención Arrasate. ETIQUETAS El Sadar

