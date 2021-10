El corazón rojillo del Pipa Gancedo

“¡Qué clase tenías, Pipa!”. Gancedo no paraba este jueves de saludar a empleados, técnicos y jugadores por . Gancedo no paraba este jueves de saludar a empleados, técnicos y jugadores por Tajonar . Muchos osasunistas recordarán la calidad de este argentino de buen pie y mentalidad ambiciosa que llegó en el mercado de invierno en la 2000-01 y fue pieza clave en la salvación. Leonel Gancedo tiene ahora 50 años y vive en Alicante, donde trata de hacerse camino en el mundo del entrenador. Este viernes estará en El Sadar.

¿Qué le trae por aquí?

Osasuna es el club que me abrió las puertas a Europa. Siempre voy a tener el cariño. Es parte de mi corazón. Esta es mi casa, esto es Tajonar. Disfruté acá jugando al fútbol . Tengo a mi hermano viviendo en Pamplona desde hace 20 años. Cuando vine en el 2001 vino a vivir con toda la familia. Mi sobrino es navarrico. Además están mis amigos, Fito un amigo de toda la vida, mi primo Ariel... Es parte de mi historia. He venido con mi hijo mayor que está acá, Nicolás. Estoy enseñándole lo qué era esto.

¿Con quién ha estado?

Con Richard Sanzol, con Patxi Puñal... Tengo hermosos recuerdos. He estado también con el míster, con Jago. Les he felicitado a todos porque esto ha crecido muchísimo. Les he dicho zorionak. Hay una impronta, un ADN. Más allá de la historia del club, este equipo esa garra y con la afición que no para de alentar, se le ha puesto hoy una idea en el juego. Veo que hay un rumbo y sabemos a dónde se va. Se está jugando muy bien realmente.

¿Encajaría en este Osasuna?

Les decía a los chicos. Siempre he luchado por esto desde el minuto 1. Más allá de esa pasión y de esa garra que uno puede tener por el fútbol, me gusta darle una impronta del juego, de buscar, de tener la iniciativa en todos los campos, de ir a por el partido. A mí siempre me ha gustado eso. Tenía esas ganas de ganar. Son tiempos diferentes, es verdad. Pero me encanta la ambición que tiene este Osasuna. Me gusta la propuesta. Me gusta cómo juega el equipo de Jago. Los veo muy bien. Un grupo sólido.

¿Ha visto El Sadar?

Voy a ir este viernes. Tendré el privilegio de estar en uno de los mejores campos tras ser remodelado. Yo vengo acá y se me despierta la emoción. He saludado a los mismos chavales que estaban hace 20 años y siguen preocupados por que estén bien los campos para los jugadores y a todo el personal ahí adentro. Para mí, lo más importante en un equipo de fútbol, en el día a día, es estar con la gente que se preocupa por que Osasuna crezca. Seguramente cuando mañana vaya al campo me emocionaré. Recuerdo cuando gritaban ese “Pipa Gancedo, lololololo”. Eso nos da vida en el fútbol.

La gente se acuerda de usted.

Para mí, esta afición es lo importante en este juego. Vivimos de eso. Lo he entendido así. No solo en Osasuna, también en River Plate y en Argentinos Juniors. Son parte de mi vida. Yo me tomé el fútbol muy natural. Para mí, ser un futbolista es una profesión como cualquier otra, pero con una pasión por la gente y el club que amas.

¿Se acuerda de la salvación en Anoeta de 2001?

¡Mamita querida! ¿Cómo no me voy a acordar? Ese gol de Iván Rosado con Alberto de arquero. Fue una cosa de locos. Con mis hijos fuimos ahí a la Plaza de Castillo a festejarlo. Salvarnos del descenso era salir campeón para nosotros en esa época. Permanecer en la categoría era un sueño. Disfruté muchísimo las temporadas que estuve. Siempre me quedo con las cosas buenas. Lógicamente es como una familia. Siempre habrá alguna cosita que no está bien, pero es parte del crecimiento. Puedo decir que 20 años después de haber venido, un 6 de enero de 2001, me siento orgulloso de saber lo qué es esta tierra. Gente muy maja. Hoy se vive lindo este fútbol.

Javier Miranda apostó por usted.

Fue a Argentina a ver un River-Huracán. Jugué y dijo: “Me gustaría llevarlo”. Tuve la posibilidad de venir . Me cambió el curso de mi vida. Vine con mis hijos. Hoy tienen 26, 24, 22 y 15 años, este no había nacido. Fueron al colegio a Luis Amigó. He vivido en Mutilva y en Zizur. Me hablás de Javier Miranda. ¿Qué puedo decir? La tristeza que haya partido, pero siempre con el recuerdo de amor a él.

¿Qué espinita tiene?

El presidente que estaba (Izco) no quería a los que había traído el anterior (Miranda). Esas tonterías no sumaban para Osasuna, igual que las mentiras que se han dicho como el famoso viaje a Málaga.

¿Qué pasó?

Mi amigo Fito manejaba mi auto, un 206 azul. Yo estaba de copiloto. Y me para frente a El Sadar la Policía (un control de alcoholemia por la carpa universitaria). Me pide los papeles. Yo se lo había prestado a Gustavo Lombardi, que jugaba en el Alavés. Me retienen el auto. Yo tenía que viajar a Málaga en una hora. Cuando me pongo nervioso, me afecta al estómago. Fui al baño. Llamé al Vasco (Aguirre) y le dije que no podía ir en ese avión, que iba en el siguiente. Me dijo que me daba permiso para no viajar. ¿Pero cómo no voy a viajar si el fútbol es mi vida? Seguí descompuesto y no pude viajar. Izco dijo que me había negado a viajar. Mentira. Después se supo lo qué pasó y lo qué han hecho. Yo amo esta institución a pesar de que quisieron ver fuera. Mi corazón sigue en Osasuna.

¿Lotina y Aguirre eran distintos?

Mucho. Lotina un tipo divino. Una persona honesta, maravillosa. El otro día estuve en la casa de mi amiga Cristina Abadía y nos hicimos una foto para mandársela. Lo aprecio mucho. ¿Te acuerdas de esto? Aquel gol que marqué al Mallorca. Nos abrazamos. El fútbol tiene esas cosas. Por una declaración que hice (en este diario) hubo una polémica. A mí me gustaba jugar con el balón, ir a por el partido con intención, no solo defender. ¿El Vasco? Él tenía que obedecer al presidente. Pero siempre saco lo mejor de cada uno.

Vive en Alicante.

Ojalá pueda llevar adelante lo que uno cree para el fútbol. Lo importante son los socios afectivos, el día a día. Recién le decía al Chimy Ávila. Me saqué una foto con Patxi. Hoy quieren la foto contigo, pero dentro de 20 años lo harán con el de turno. Eso es normal. Lo importante es que tengan un buen recuerdo. Me pone feliz lo que está sucediendo.

¿Le gusta el Chimy?

Jugó en San Lorenzo. Le he seguido. Tuvo muchas adversidades en su vida y supo crecer. Me alegro.

¿De qué compañeros se acuerda?

El otro día me dijeron que estuvo Juan Carlos (Unzué). Me apetece ir a verlo. Sé que no lo está pasando bien. Patxi Puñal, Sanzol, Cruchaga, Jusué, David López, los uruguayos, Paqui... No solo el primer equipo, también los chavales que venían de abajo como Flaño. Osasuna es cantera.