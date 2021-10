Osasuna, la revelación de la Liga

Javier Aguirre a los mandos que acabó con la clasificación para la Liga de Campeones mejora lo presente. Por estas fechas y con nueve partidos en las espaldas, El osasunismo sueña ahora con algo ilusionante. Se está peleando con los grandes. Este viernes, si cae el Granada en El Sadar, Osasuna dormirá líder. Casi nada. Solo la extraordinaria temporada 2005-06 cona los mandos que acabó con la clasificación para la Liga de Campeones mejora lo presente. Por estas fechas y con nueve partidos en las espaldas, Osasuna solo había conquistado más puntos viendo aquel antecedente. Uno más. Los datos hablan. Los 17 actuales (un 40% sobre el cálculo de la permanencia) suponen siete más sobre el ejercicio pasado y seis sobre el anterior. Ninguno acabó nada mal.. Se está peleando con los grandes. Este viernes, si cae el Granada en El Sadar, Osasuna dormirá líder. Casi nada.

Es sin duda alguna el equipo revelación. Su presupuesto no debería colocarle tan alto, pero el bloque que ha ido creciendo de un tiempo a esta parte permite concluir que no es ninguna casualidad la posición clasificatoria. Osasuna compite. Sabe resistir como lo hizo en la segunda parte en Villarreal y es alegre en su propuesta, como demostró en la primera. Aquellos estereotipos de conjunto peleón y rocoso que juega en largo y exprime las acciones a balón parado deberían retirarse. Solo hace falta ver un partido no ya en El Sadar, sino también fuera. En la jugada del gol de Chimy hasta cinco futbolistas mordían en campo contrario la salida de balón amarilla. Falló Mandi, sí, pero Osasuna apretaba muy alto. Forzó ese error en la entrega hacia su portero. No hubo miedo para adelantar la línea. Entra dentro del estilo y está en la cabeza de los jugadores.

CUATRO TRIUNFOS EN LOS MINUTOS FINALES

Es el cuarto partido que Osasuna extrae un botín en su recta de llegada. Recuerda lo que sucedía en la inolvidable campaña del ascenso, con ese punto de confianza plena del vestuario. En Cádiz se entró en el tiempo añadido perdiendo y el equipo consiguió dar la vuelta al marcador con los goles en el 90 y en el 94. En Mallorca, Javi Martínez anotaba el tanto del triunfo en el 88. Y en Pamplona contra el Rayo Vallecano, Manu Sánchez ponía patas arriba El Sadar en el 91. En La Cerámica llegaba el cuarto triunfo siguiendo el mismo guión. En el 87 convertía el Chimy. De casualidades, nada. El espíritu de Osasuna le ha llevado a eso, sin temor a perder el punto del empate. También la fuerza física. Ni siquiera contra un rival de Champions que le había sometido y que solo había encajado un gol en los cuatro últimos encuentros. Estaba invicto. Hasta el domingo.

DIEZ GOLEADORES DIFERENTES

En pretemporada, se hablaba mucho de la tripleta Budimir-Kike-Chimy. ¿Cuántos goles meterán entre los tres? Osasuna ha dejado claro en este inicio que no depende de nadie. Su bloque está por encima. Defensa sólida y centro del campo sujetado por el triángulo Torró-Moncayola-Darko. En Villarreal, sorprendió para bien el sistema de carrileros. Y siguen llegando goles. Torró y el Chimy se estrenaron este año. Ya son diez diferentes. Se unen a David García, Roberto Torres, Kike García, Manu Sánchez, Moncayola, Javi Martínez, Cote e Iñigo Pérez.

UN GRUPO QUE COMPARTE LOS ÉXITOS

La cámara de Osasuna vuelve a ser testigo de la llegada de los jugadores al vestuario tras el triunfo en Villarreal. El estado de felicidad es máximo. En los dos minutos que dura el vídeo, van apareciendo los jugadores, que se van abrazando y dando gritos de alegría. Jagoba Arrasate también da rienda suelta con un “¡vamos!”, un gesto muy expresivo y los puños apretados. “Hay que repetir el grito”, se escucha dentro del jolgorio. Es el grito de guerra que se da antes de los partidos como estímulo. Le había tocado el turno a Unai García, que había portado el brazalete de capitán en La Cerámica. La piña de rojillos se forma con las manos juntas en el centro. “¡Osasuuunaaaa!”, proclama el central navarro dejándose la garganta. Son momentos de celebración con voces en alto, ruidos de golpes y saltos. Después aparece el Chimy, que ha tardado en entrar porque tenía que atender a la televisión. El argentino va recibiendo la felicitación de los integrantes de la plantilla. Ha sido uno de los grandes protagonistas con su gol. Compañeros y técnicos, uno a uno, mientras le sigue la cámara.

UN 2021 DE MATRÍCULA TRAS RATIFICAR A JAGOBA

Era el 14 de enero. Osasuna atravesaba serios problemas. No salía de los puestos de descenso. Tenía todo en contra, hasta las decisiones arbitrales. El club no se puso nervioso. Braulio Vázquez arropó a Arrasate mientras recibía llamadas de representantes preguntando por el apetitoso banquillo navarro. No hubo debate, tampoco en el osasunismo. “El barco de Osasuna llegará a puerto o no, pero con Jagoba de capitán”, dijo el director deportivo en una rueda de prensa que marcó. Desde entonces, los números son extraordinarios: 49 puntos en 29 partidos. En una hipotética clasificación, sería el séptimo. Solo por detrás del Real Madrid (64), Sevilla (61), Barcelona (60), Atlético de Madrid (58), Betis (53) y Real Sociedad (50).

DETALLES QUE MARCAN LA GESTIÓN DE VESTUARIO

No pasan desapercibidos estos detalles. El fin de semana ha sido un claro ejemplo. Arrasate confió en un jugador inédito hasta ahora (Juan Cruz) y buscó al Chimy para darle un sentido abrazo. Tiene a Osasuna en Europa y dio una lección táctica a Emery en la primera parte. Osasuna es un equipo de autor, pero también está dirigido por una persona que ha demostrado de sobra sus valores. Un día tras un partido se toma una cerveza con sus ayudantes junto a un bar cercano a El Sadar aclamado por aficionados siendo cercano y en otro no puede reprimir las lágrimas cuando se pone delante de la cámara para hablar Unzué por esa charla conmovedora que él mismo promovió horas antes.

ELOGIOS AL FÚTBOL DE OSASUNA

Hay medios nacionales y periodistas de referencia que están destacando no solo la clasificación de Osasuna, sino también el juego que se está practicando. “Qué valiente es Osasuna. Va con todo Osasuna. Ni un equipo grande junta tantos jugadores al ataque como junta Osasuna en estas jugadas”, destacó Paco González en Tiempo de Juego durante la primera parte de la retransmisión del partido. “Osasuna iba con todo hacia adelante”. El equipo navarro es el tercero del campeonato que más distancia recorre en alta intensidad (carreras de más de 24 km/h) después del Athletic y del Real Madrid. “Los rojillos son un equipo que cree en sí mismo y que exige mucho”, reflejaba Óscar García en su crónica en Marca. “Cuarta victoria fuera con el acierto de Arrasate”, valoraba A.Matilla en As. Osasuna está de moda.