Juega El Sadar

73 días después, Osasuna volverá a jugar en casa sin restricciones de aforo, hasta ahora fijadas en un 60%. Momento idóneo para festejar la primera victoria como local, algo que se ha resistido en las cuatro primeras jornadas. Las 23.576 plazas que tiene el actual Sadar aguardan el momento más esperado. 2 de octubre de 2021, El Sadar abre sus puertas al 100% para encender la caldera. Las ganas de la afición empujan al equipo desde la previa.

Falcao como bandera pero colecciona infinidad de argumentos pese a ser un recién ascendido. El duelo promete por el juego ambicioso que plantean los dos conjuntos. Después de la cita llega el parón. En este escenario de entusiasmo generalizado se presenta un gran Rayo Vallecano de Andoni Iraola. Quien tiene apero colecciona infinidad de argumentos pese a ser un recién ascendido. El duelo promete por el juego ambicioso que plantean los dos conjuntos. Después de la cita llega el parón.

CON BARJA Y LA DUDA DE ARIDANE

A esos recursos de Osasuna se añade una nueva arma: Kike Barja. El extremo ya se ha recuperado de su compleja lesión en la fascia plantar y está en la lista inicial de 26 convocados. Este sábado Jagoba Arrasate tendrá que descartar a tres futbolistas. Fuera de la lista, como única baja segura, aparece Ante Budimir por culpa de una pubalgia que le está mermando desde la primera jornada.

El técnico está pendiente de l estado físico de Aridane. El central tiene una sobrecarga muscular en el sóleo, viene incrementando el ritmo durante la semana y todavía tiene opciones de entrar en la citación. También se está pendiente de Ramalho, quien el jueves tuvo problemas musculares.

La semana de tres partidos dejó el sello de jugadores menos habituales que podrían tener protagonismo contra el Rayo. De primeras, Unai García entrará con seguridad en el centro de la defensa si Aridane no está en plenitud. Pero en principio no se esperan grandes cambio en el once reconocible que ha alineado Arrasate en la fase inicial de la Liga.

MOMENTO DULCE DEL RAYO

El Rayo también afronta el choque con una sola baja, la de Merquelanz, y el estado de ánimo por las nubes. 13 puntos de 21 posibles una última cosecha envidiable con tres victorias seguidas. Se ha disparado hasta las posiciones europeas. Solo el Real Madrid ha marcado más goles que el conjunto que dirige con maestría Iraola. Un hueso. Osasuna afronta el pulso con la fuerza de su afición al completo.