El Sadar sube hoy de aforo

Osasuna y toda su masa social están muy pendientes de lo que suceda hoy miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial. Comenzará a las ocho de la mañana. Se citan el y toda su masa social están muy pendientes de lo que suceda hoy miércoles en la reunión del Consejo Interterritorial. Comenzará a las ocho de la mañana. Se citan el Ministerio de Sanidad y las comunidades.

En la mesa está la idea de ampliar los aforos en los estadios de Primera y Segunda División, también de la ACB de baloncesto. Son las tres competiciones que figuran bajo la denominación de considerarse profesionales y llevar una regulación común. Solo está ese punto en el orden del día. En estos momentos el tope está fijado en el 60% desde el 1 de septiembre y decae mañana. Para pabellones es del 40%.

Según aseguran varios medios de Madrid y dada la evolución positiva de la pandemia, se va a debatir que la ampliación sea al 80% o incluso al 100%. LaLiga comenzó en agosto con el 40%, luego se pasó al 60%. Ahora está por ver hasta dónde llega el siguiente escalón. Ha cobrado fuerza que sea la opción del 80%, según las fuentes consultadas.

que es el levantamiento de las restricciones. Ha habido excepciones como es el caso del fútbol profesional, ya que no depende de sus competencias. Navarra apoyará el planteamiento que se haga, según aseguraron ayer la presidenta, María Chivite, y la consejera de Salud, Santos Induráin. "Nuestra postura desde Navarra va a ser apoyar el máximo de la propuesta que se traiga", dijo Induráin. La presidenta Chivite añadió que lo harán "en coherencia con lo que hoy anunciamos aquí"

Por lo que se desprende de sus palabras, no se deja claro si Navarra va a proponer hoy el fin de las limitaciones de aforo en el estadio de El Sadar. Más bien, parece que es una postura para refrendar la decisión que se tome. Es decir, la comunidad no estará por debajo de lo que se diga, como ocurrió en las dos primeras jornadas de Liga cuando se permitía el 40% y en Navarra en cambio se bajó al 33%.

“¿Apoyarán el 100%?”, se les preguntó, a lo que la consejera respondió: “Vamos a esperar qué se lleva. Por otro lado se está hablando con el sector y sabemos sus expectativas”. Aunque sea un recinto al aire libre, la mascarilla seguirá siendo obligatoria dentro del campo.

OSASUNA, PENDIENTE

El club rojillo espera que se eliminen todas las restricciones del aforo del estadio y que este mismo sábado en el partido contra el Rayo Vallecano (14 horas) pueda haber una entrada de espectadores que supere los 20.000, lo que supondría un hito en la historia reciente del club debido a la ampliación.

El tope tras la reforma es de 23.576 personas y de haber un límite al 80%, se quedaría en 18.800. El número de socios esta temporada es de 21.000. Son 20.124 que renovaron de la temporada pasada más 501 plazas de clubes convenidos y los nuevos socios que se han unido.

No se han producido incidencias por la covid. Tampoco en otros estadios de LaLiga ni de Europa, donde son frecuentes las imágenes de aficionados agolpados sin mascarillas. Este sábado, todo parece indicar que El Sadar tendrá una mayor fuerza desde sus gradas. En las dos primeras jornadas contra el Espanyol y el Celta el aforo fue del 33% (7.800 aficionados) y en las dos siguientes contra el Valencia y el Betis se mejoró hasta el 60% (14.100).

Hasta que no haya novedades, Osasuna sigue con su modus operandi de sortear entradas entre sus socios si se inscriben más del aforo permitido. El plazo está abierto hasta este jueves. “No obstante, la entidad rojilla espera que el aforo autorizado sea elevado en los próximos días en vista de la evolución favorable de la pandemia”, aclara el club. De ahí que hoy pueda cambiar el plan previsto.

ANDALUCÍA, EL 100%

Por ahora no se sabe cuál será la propuesta del Ministerio de Carolina Darias, que en un borrador que ha remitido a las comunidades no especifica las nuevas cifras, aunque sí mantiene otras restricciones como el uso obligatorio de la mascarilla, la prohibición de comer, beber y fumar o el acceso escalonado del público.

Desde Andalucía se planteará el 100 % del aforo en estadios deportivos. “Así lo propondré para que se pueda llegar a consenso”, dijo el consejero, Jesús Aguirre, quien considera que cuando se llegue a la normalidad, debe ser “para todos, entre ellos también los estadios de fútbol o baloncesto”, siempre usando la mascarilla, con las medidas de higiene necesarias y la distancia de seguridad.

En Madrid, el Gobierno que lidera Isabel Díaz Ayuso también se ha mostrado siempre por la labor de volver a la normalidad y pedir el tope máximo.

Este lunes el presidente valenciano, Ximo Puig, ya avanzó diez nuevas medidas de reducción de las restricciones derivadas de la pandemia, entre ellas la supresión del máximo de asistentes a eventos deportivos multitudinarios, si bien manteniendo distancia, salvo grupos de convivencia.

Osasuna pide el 100% y que se pueda consumir dentro del estadio

Osasuna ha pedido al Gobierno de Navarra que El Sadar no tenga limitaciones de aforo a partir de este sábado. El club rojillo entiende que dada la evolución positiva de la pandemia es el momento de que el techo del estadio ya esté al 100%. Hasta ahora no se ha producido ninguna incidencia en forma de brote en los estadios de fútbol, tampoco en los de Europa donde no existen restricciones desde que comenzaron las competiciones.

Asimismo, también se ha solicitado que se pueda consumir dentro del estadio con normalidad como va a ocurrir con la hostelería a partir del viernes. En estos cuatro primeros encuentros jugados en El Sadar, solo se ha permitido beber agua pero servida al asiento por vendedores que han ido pasando por las gradas.

Los bares han estado cerrados y tampoco se ha permitido comer. Este miércoles se podrán conocer más detalles por si hay novedades en este sentido aunque el borrador que ha trasladado el Ministerio de Sanidad a las comunidades asegura que seguirá prohibida la comida y el consumo de bebida, salvo esa venta a la silla. El Txoko del Sadar en día de partido tampoco ha abierto. Los aficionados todavía no han podido disfrutar de las nuevas barras instaladas dentro con motivo de la reforma.

EL COSTE DEL AFORO

En Osasuna calculan que se han dejado de ingresar alrededor de un millón de euros por las restricciones. La mayor parte corresponde al dinero a devolver a los socios que no han podido o querido acudir. En cada uno de los dos primeros encuentros contra el Espanyol y el Celta la pérdida fue de 250.000 euros en este concepto. Estaba el aforo al 33%. En las visitas del Valencia y del Betis fueron menores al poder entrar el 60%. A todo esto se suma las entradas que el club no ha podido vender en taquilla. En cada encuentro la recaudación sería de unos 50.000 euros si se pudieran vender un millar.

Para este sábado, el club tiene abierto hasta hoy la inscripción de peticiones de socios. En función de lo que decida el Consejo Interterritorial, anunciará medidas. Podría ser que no hiciera falta efectuar el sorteo.