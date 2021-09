Martes, 21 de septiembre. A pocos metros del feudo rojillo, El Sadar, en el pabellón Navarra Arena, un chiquitín colombiano de tupé y bigote a lo Dalí llamado Camilo hacía las delicias de los 3.300 presentes con los temas de su gira 'Mis Manos Tour'. Un concierto familiar, para gente con movilidad reducida dado que no se podía uno levantar de la silla ni quitar la mascarilla. Maldita pandemia. Maldita Clara. Por partes...

Maldita pandemia porque no se puede ir a un concierto de tamaña guisa, sentaditos, vigilados como niños en el comedor por cachas mazados de estos que se aprietan bien de asteriscos o asteroides entre pecho y espalda, que uno no lo tiene claro. Pero el caso es que algo disfrutamos, algo bailamos (con los brazos alzados, claro), algo coreamos.

'Kesi', 'Millones', 'Mareado', 'Rolex', 'Ropa cara' y, sobre todas, 'Vida de rico' fueron sonando para nuestro gozo y fueron llenando la hora y media de concierto. 90 minutos de música del fenómeno, de ese chaval al que todos denominan ser de luz y, con el precio que tiene la misma, normal que triunfe. 90 minutos como los que duró el Osasuna-Betis...

Vida de rico la de la directiva rojilla, que se ha soplado 23 kilos largos para reformar un estadio, el viejo El Sadar, en el que todavía no ha ganado el equipo ningún partido. Ahí, a lo loco, aunque el sobrecoste sea de siete kilos sobrados, los que tiene que perder uno para ponerse en forma y que dejen de llamarle Akerretón y ser el Akerreta que deslumbra en Boscos. Siete kilos. De ricos...

Pobres los aficionados, los seguidores, los rojillos del mundo mundial. Menos mal que ahora jugamos lejos de Pamplona para poder sumar, porque si no... Nos las prometíamos felices, contra el Eurobetis de la amiga Clarita, que venía con menos defensas que uno al que le da alergia el Danacol. Hasta con un chavalito del filial de central. Pan comido...

"Tú, tú.Nadie como tú, tú. No hay un sustitutu..."cantaba Camilín. Y el chavalito se venía arriba, no el colombiano, pareja de Evaluna Montaner, no. El otro. El Kike Hermoso, que con esos ojazos azules remataba una dejada blanda de la zaga rojilla para poner el 0-1 en el marcador. En El Sadar. Sí, el reformado. Échale bemoles...

Pero Osasuna juega bien. Este año lo está demostrando. De ahí que la presión, el empuje, la garra y el trabajo se premiaran con el tanto de Kike García. De Kike a Kike y tiro porque me toca. Marcar. Manu filtra al centro, Kike cede a Torres, el de Arre devuelve en un pase de escándalo, similar a la definición del ariete. 1-1. A lo loco...

Si analizamos el choque contra los de Pellegrini sacamos un calco del que se jugó contra el Valencia. No hubo Guedes, hubo Fekir o Juanmi. Aunque en esta ocasión dolió más. Porque Osasuna en el segundo tiempo salió a por el triunfo, tuvo ocasiones, Torres estaba en modo 'on fire' y los verdiblancos no atinaban en las contras que tenían.

Y llegó el mal del mueble, el dichoso fondo de armario. El de los andaluces es un ropero de roble macizo. El nuestro de chapa cumen. Y la diferencia se notó. Los Oier, Chimy, Ontiveros no aportan la diferencia que sí hacen William José, Juanmi o Carvalho. Es la diferencia entre una plantilla para disputar en Europa y otra que ha metido ocho kilos en un jugador que lo tenemos casi sin estrenar. Malditas lesiones...

Cuando menos se esperaba, un balón largo cruzado lo caza Montoya, supera a Sergio y Juanmi cabecea espantosa y preocupantemente solo en el área pequeña. Un error que condenó a los nuestros a la derrota. El 1-3 a la contra es anecdótico. Los 11 puntos que nos colocaban en puestos de Champiñon se alejaban. El cafelito para la amiga Clara estaba ya peddio en la barra, con tostada y mermelada y mantequilla. La Madrileñica...

Vida de rico. No hay otra. Es como hacerte un casoplón y que te lo ocupen todos. A ver si ponemos la cruz roja en el estadio, porque todos los que entran salen con puntos, a lo visita a Urgencias. Esperemos que pronto llegue la victoria. Aunque lo que llega, sin tiempo de recuperación, es la jornada séptima y la visita a Mallorca.

Tierra de Nadal, Osasuna se va a encontrar enfrente a un equipo que se llevó un set de Madrid. No de la Caja Mágica, sino del Bernabéu. Doloridos estarán los de Luis García Plaza. A ver si podemos tirar de Budimir o, por lo menos, hacer como en Mendizorroza. Retomar la senda del triunfo tras una goleada en casa. A este paso,la media inglesa se va a convertir en calcetín murciano...

¡Hasta la muerte, Forofillo hasta la muerte!