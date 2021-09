La pegada del Betis penaliza a un Osasuna tan valiente como frágil

Un Osasuna del que sentirse orgulloso. En la derrota también; sobre todo en la derrota. Porque en el fútbol no se puede obviar el resultado, no se puede huir de la tiranía de los puntos y de la clasificación, pero lo que ocurre en el césped, y no solo en el marcador electrónico, también importa. Y Osasuna este jueves mostró que es el equipo sin complejos que exige su afición, que tiene hambre, que presiona como una manada de lobos, que combina por bajo, rápido, vertical, que somete al rival por momentos. Pero contra el Betis, un gran equipo, hacía falta más. Había que ser también firme en defensa, no conceder ocasiones, no regalar. Y ahí, quizá en el pecado más perdonable desde el punto de vista del espectáculo, pero el fallo capital a la hora de asegurarse un resultado positivo, Osasuna no estuvo a la altura. Permitió demasiado, obligó a Sergio Herrera ha intervenir con varias paradas de mérito y encajó un gol en cada parte de esos que parecen evitables. Un despeje mal dirigido, un duelo aéreo perdido. El gol del empate rojillo, un lujazo de Roberto Torres y Kike García, y el tercer tanto del Betis, otra belleza, resultaron ser paisaje.

A un gran inicio de partido de Osasuna le siguió la reacción del Betis. Con calma, combinando, dirigidos por Canales y Fekir, los de Pellegrini fueron encontrando su sitio en El Sadar, a pesar de la estajanovista presión de los de Arrasate. Y de una falta en tres cuartos de campo abierta a una banda, sorpresiva, llegó un balón cruzado que David García despejó hacia el centro y que Kike Hermoso, central debutante en el Betis, remató de volea como si fuera un delantero de toda la vida.

Osasuna acusó el 0-1. Demasiado. Entró en un estado de sobreexcitación, corriendo mucho y logrando poco. Pero Roberto Torres tenía el día inspirado. Tras un buen robo de balón, Kike García le buscó en la frontal del área y el de Arre le devolvió un caramelo. El punta controló en el área bética y batió a Claudio Bravo con calidad.

A partir de entonces, Osasuna fue mejor, sin ambages. Mereció ganar y pudo hacerlo si Kike García hubiera acertado con un cabezazo a placer -cómo no, a centro de Roberto Torres-. Sin embargo, cuando más sufría el Betis, Guardado vio una debilidad en la zaga rojilla con la que nadie contaba: metió un pelotazo largo y a Ontiveros le tocó medirse en un duelo aéreo con Montoya. Lo perdió. Y el lateral se plantó solo delante de Sergio Herrera, que tuvo que salir a la desesperada y permitir que Juanmi rematara a puerta vacía.

El 1-2 volvió a dejar sonados a los rojillos. Arrasate agotó los cambios, que aportaron muy poco, y el Betis respiró aliviado. A la contra creaba más peligro que Osasuna tocando a rebato. William José puso fin a la agonía con una suave vaselina que entró en la portería de Sergio Herrera a cámara lenta.

Osasuna sigue sin ganar en casa, pero la afición premió el esfuerzo de los suyos con una ovación en el descuento, cuando ya estaba todo perdido. Porque conviene no perder, pero así, aunque duela, se puede perder.