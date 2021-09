Balance del caso Osasuna: así quedan todos los implicados

El acuerdo de este jueves entre Patxi Izco con la Fiscalía y la acusación particular ejercida por el club rojillo ha puesto el punto y final al caso Osasuna. Era el último de los frentes judiciales sin cerrar. La llamada pieza B. Termina así una travesía en los juzgados que se inició en marzo de 2015 con la denuncia que presentó la entidad que preside Luis Sabalza después de que todo estallara con la confesión grabada de Ángel Vizcay en la sede de LaLiga y Javier Tebas en primera persona.

Ocho exdirectivos han sido condenados. Suman penas de 55 años de prisión. Aquella época negra en la institución tapada por los éxitos deportivos y una deuda alarmante con Hacienda que estuvo a punto de llevarse por delante a la institución centenaria es historia.

Osasuna se da por satisfecho con el trabajo realizado por su abogado, Miguel Ezcurdia, que tenía el principal objetivo de que una buena parte del dinero salido de las arcas sin justificar volviera a El Sadar. El club va a ingresar 2,5 millones, cantidad que se considera muy importante desde la planta noble. Además, la imagen ha quedado restablecida, cambiando la opinión pública nacional. Osasuna estaba al margen de aquellas irregularidades de sus antiguos responsables.

El dinero volverá a las cuentas bancarias rojillas como consecuencia de dos procedimientos judiciales. El 24 de abril de 2020 se conocía la sentencia de la pieza A. El juicio de los amaños de los partidos de la temporada 2013-2014 (no pudieron evitar la caída libre a Segunda), deparó la indemnización a favor del club de 2,3 millones por las salidas de dinero sin justificar de ese curso y del anterior. De aquí, Osasuna espera ingresar 1,5 millones. La cifra es aproximada según los cálculos que ha realizado. Está en función de los bienes patrimoniales de los exdirectivos condenados en esa fecha que tienen que responder de forma solidaria.

El dinero corresponde a facturas falsas de 900.000 euros a unos agentes inmobiliarios en la temporada 2012-2013 y a 1,4 millones facturados por la empresa pantalla portuguesa Flefield en el ejercicio 2013-2014.

Osasuna en este proceso no fue imputado a pesar del deseo de Javier Tebas. La institución quedó libre de toda condena deportiva que le pudiera complicar la existencia con un descenso administrativo. Su proyección al exterior fue finalmente reparada puesto que la sentencia le confirmó como víctima de lo que pasó.

IZCO LO ACEPTA

Otro millón de euros llega de la última causa que se ha cerrado. El club acepta que no haya habido juicio para desgranar la gestión irregular de Patxi Izco, ya que ha cumplido con su deseo: obtener la mayor parte del dinero que estaba reclamando al presidente de Osasuna entre 2002 y 2012, algo más de un millón de euros. Lo hace además ahora, sin tener que esperar unos cuatro o cinco años que de otra forma no se hubieran evitado.

Había trascendido una lista interminable de gastos y operaciones sin justificar. El expresidente usaba la tarjeta del club para los gastos de su día a día. Además, se destaparon comisiones de fichajes o un pago a Adolfo Suárez de 350.000 euros como gratificación a las auditorías que firmaba para sacar adelante las cuentas. En este caso se hizo un contrato falso para la sociedad holandesa Castelino que atendía una falsa intermediación para el fichaje del lateral finlandés Jukka Raitala.

Para hacer frente a la responsabilidad civil, Izco ha aceptado la entrega a Osasuna de cerca de 800.000 euros sumando sus bienes patrimoniales y dinero en efectivo (en este caso es algo menos de 100.000 euros). También, 23 meses de cárcel. No irá. A ello se unen otros 250.000 que pagará el exauditor Suárez como condenado. Se ha comprometido a liquidar 150.000 euros a los días de dictarse la condena y 100.000 a plazos con aval bancario.

16 DE FEBRERO DE 2015

Todo arrancó el 16 de febrero de 2015. El diario Marca llevaba a la portada a Osasuna con este título: “Otro escándalo”. Revelaba que LaLiga había detectado 2,4 millones salidos sin justificar de las cuentas de Osasuna entre 2013 y 2014 y que, según confesó el exgerente Vizcay, fue para amañar partidos. Era seguramente el mayor escándalo de la historia de la entidad. El origen, una auditoría del CSD cuando el club estaba gobernado por la junta gestora y se ahogaba en impagos para sobrevivir.

Nunca se han conocido con exactitud los motivos que le llevaron a Vizcay a ello. Las acusaciones sobre la compra de partidos y personas implicadas fueron muy graves. Osasuna, por medio de su presidente Sabalza, no tardó en interponer la denuncia. Comenzaba un caso que acaparó telediarios nacionales. Hubo detenciones y noches en prisión para Archanco y Peralta como medidas cautelares.

Se desgranaban cuatro piezas: los amaños (A), la gestión irregular de Patxi Izco (B), los movimientos patrimoniales de Miguel Archanco (C) y el incremento patrimonial del exdirector de la Fundación, Diego Maquírriain (D), cuya causa se archivó.

La primera de ellas deparó en los 729 días de instrucción 55 declaraciones y 10 careos. El juez recopiló más de 60 atestados policiales y dictó 65 autos. Hubo 29 personas investigadas, la mayoría exdirigentes y exjugadores.

La Audiencia Provincial dictó la primera sentencia que condenaba por el delito de corrupción deportiva en España en 2020. Hubo más delitos. Fueron condenados Ángel Vizcay (8 años), Miguel Archanco (6 años), Juan Pascual (6 años), Txuma Peralta (6 años) y Sancho Bandrés (5 años), los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla, y los exjugadores del Betis Antonio Amaya y Xavi Torres. Hay recursos. De los once acusados quedó absuelto Maquírriain y el ex bético Jordi Figueras.

LA PIEZA C

Quedaba muy castigada la directiva de Miguel Archanco, llegado al poder en 2012 tras la marcha de Izco y que en días pasados ha sumado una nueva condena. En este caso, dos años y tres meses por transferir su patrimonio en septiembre de 2014, unos meses después de dimitir como presidente. La jueza sostuvo que su objetivo era “conseguir una situación de insolvencia”. La sentencia también condenó a su mujer e hijos a nueve meses de prisión como cooperadores necesarios en la participación del alzamiento de bienes.

De forma paralela, en este tiempo ha habido otros dos procedimientos. Tienen que ver actuaciones irregulares que hubo con Hacienda entre los años 2010 y 2013, el tiempo en que se podía investigar.

Hace un año la Fiscalía, el club y diez acusados (los expresidentes Patxi Izco y Miguel Archanco, seis exdirectivos y dos trabajadores) cerraron el acuerdo que contemplaba una multa para Osasuna de 1,4 millones, penas para los ocho directivos de 28 meses en el peor de los casos y 16 en el mejor, y la retirada de todos los cargos para los extrabajadores Tomás Lopez y José Gómez.

En total, Osasuna dejó de abonar a Hacienda 5,4 millones de euros en cuatro ejercicios de IVA (de 2010 a 2013) y el IRPF de 2012. Tras la denuncia del Gobierno de Navarra, el club y Hacienda alcanzaron un acuerdo en junio de 2017 por el cual la entidad rojilla se comprometía a pagar casi siete millones de euros, entre el principal adeudado y los intereses. Con este acuerdo, que no detenía el proceso penal, Osasuna logró algo muy importante, ya que reducía de forma notable la posible multa a amenazaba al club por cinco delitos fiscales, uno por cada ejercicio.

Aparte, se abrió un procedimiento por los impagos de IRPF en 2013. En mayo de este año, se llegó a un acuerdo para que Archanco, Pascual, Peralta, Bandrés y Vizcay aceptaran cuatro meses y medio de cárcel.

No aceptaron el acuerdo Purroy y Ganuza, que tras el juicio fueron condenados a seis meses, una pena mayor que el resto.

LAS CAUSAS RESUELTAS

CASO OSASUNA

Pieza A (amaños de partidos). El juicio fue a comienzos de 2020. La sentencia condenó a los exdirectivos Ángel Vizcay (8 años), Miguel Archanco (6 años), Juan Pascual (6 años), Txuma Peralta (6 años) y Sancho Bandrés (5 años), así como a los agentes inmobiliarios Cristina Valencia y Albert Nolla, y los exjugadores del Betis Antonio Amaya y Xavi Torres. Afectó a las temporadas 2012-13 y 2013-14.



Pieza B (Izco). El juicio se iba a celebrar este lunes pero el expresidente ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular (Osasuna). Ha aceptado 23 meses de cárcel (no entrará en prisión) y el pago de casi 800.000 euros a Osasuna entre sus bienes patrimoniales y dinero en efectivo. Además, el exauditor Adolfo Suárez indemnizará al club con 250.000 euros. Afectó a los gastos y facturas sin justificar del que fuera presidente de 2002 a 2012.



Pieza C (Archanco). Condenado el pasado 1 de septiembre por alzamiento de bienes en 2014 para conseguir una situación de insolvencia. Además, penas para su mujer e hijos de nueve meses.



DELITOS FISCALES



2010-2013. Impagos a Hacienda por IVA e IRPF de 2010 a 2013 por parte de Osasuna. 28 meses a Archanco,Pascual, Purroy y Vizcay; 22 meses a Izco; 16 meses a Bandrés, Peralta y Ganuza. Acuerdo en septiembre de 2020 antes del juicio. Multa a Osasuna de 1,4 millones, ya consignada



2013. Impagos de IRPF en 2013. Cuatro meses para Archanco, Pascual, Peralta, Bandrés y Vizcay (acuerdo previo), y seis meses para Purroy y Ganuza (condena tras el juicio). Fue en mayo de este año