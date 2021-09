Los penaltis y Osasuna

La tercera jornada de liga nos sorprendió con tres penaltis en un partido de Osasuna y aún más nos extrañó que dos fueran a favor del equipo rojillo. Parecen muchos aunque están todavía lejos de los 6 que pitó Japón Sevilla en el 3-8 del OviedoValladolid de la 1995-1996. En partidos de Osasuna, ¿Había pasado antes?

Podríamos pensar que a Osasuna no le pitan muchos penaltis a favor y no estaríamos muy alejados de la realidad. El balance de penaltis pitados a Osasuna en toda su historia en primera división es de 146 a favor y 221 en contra.

Entre el 30 de septiembre de 2012 cuando marcó Timor desde el punto de penalti en la victoria 4-0 ante el levante (en primera división) y el 6 de septiembre de 2014 que marcó Nekounam en la derrota 1-3 ante el Alavés (en Segunda División), no se pitó ningún penalti a favor de los rojillos. Este es el record de casi dos años sin penaltis a favor, incluyendo una temporada entera, la 2013-2014, en la que Osasuna bajó a Segunda División. No parece que esta fuera la única causa del descenso, pero si puede ser un indicador de que Osasuna no pisó demasiado el área rival. Este descenso rompió la mejor racha de temporadas consecutivas en Primera División con 14 temporadas, igualada con el periodo entre los años 80-94 también con 14.

Si nos centramos en la últimas 5 temporadas, este es el balance de penaltis pitados en los partidos de Osasuna.

Temporada - A favor - En contra



2016 - 2017 6 - 9



2017 - 2018 4 - 3



2018 - 2019 4 - 5



2019 - 2020 8 - 5



2020 - 2021 6 - 8

Si a esto añadimos los datos de la temporada en curso (3 a favor y 1 en contra), hacen un total de 31 a favor y los mismos en contra, igualdad absoluta.

En cuanto a los partidos de Osasuna con más penaltis pitados, ganan por goleada las penas máximas en contra, aunque en las últimas temporadas parece que esto ha cambiado.

1990: TRES EN CONTRA, UNO A FAVOR

El 7 de octubre de 1990 el partido entre el Atlético de Madrid y Osasuna se pitaron 4 penaltis de los que se fallaron tres. Tres fueron a favor del Atlético de Madrid, todos lanzados por Juanito, quien sólo marcó uno; mientras que el lanzado por Ziganda, lo paró Abel Resino. El partido concluyó con empate a dos, con goles de Juanito de penalti y Vizcaíno por parte del Atlético de Madríd y de Urban y Bustingorri por parte de Osasuna. El árbitro fue Merino González.

1994: TRES PENALTIS EN CONTRA

El 19 de febrero de 1994 Osasuna perdió frente al Barcelona por 8 a 1 con tres penaltis en contra, marcados por Koeman dos y uno por Stoichkov. Marcaron también Amor, Romario 3 y Estebaranz. El Gol rojillo lo marcó Luke y el árbitro fue Pajares Paz.

2001: UN PENALTI A FAVOR Y DOS EN CONTRA

El 20 de mayo de 2001 Osasuna empató a tres con la Unión Deportiva Las Palmas, con un penalti a favor y dos en contra. Marcaron Rosado, Gerardo de penalti sobre Trzeciak y nuevamente Gerardo y por Las Palmas marcaron Guayre y Nacho González dos penaltis. El árbitro fue Prados García.

2017: DOS PENALTIS PITADOS EN CONTRA PERO TRES LANZAMIENTOS

El 7/10/2017 Sergio Herrera detuvo tres penaltis al Cádiz, aunque el árbitro Cuadra Fernández solo pitó dos en contra de Osasuna. A los 16 minutos el cancerbero rojillo detuvo el lanzamiento de Aitor García y en el minuto 67 Barral disparó un segundo penalti que detuvo Herrera pero el árbitro ordenó repetir el lanzamiento por entrar los jugadores al área antes de tiempo. De nuevo disparó Barral y Herrera lo volvió a parar.

2019: DOS PENALTIS A FAVOR Y UNO EN CONTRA

El 3 de noviembre de 2019 Osasuna ganó al Alavés por 4 a 2 con dos penaltis a favor y uno en contra. Marcaron Rubén García, Chimy Ávila, Roberto Torres (de penalti) y Juan Villar (de penalti). Laguardia y Lucas (de penalti) marcaron para el Alavés. El árbitro fue Munuera Montero.

2021: DOS PENALTIS A FAVOR Y UNO EN CONTRA

El 29/08/2021 Osasuna se impuso por 2-3 al Cádiz, en un partido con tres penaltis. Por el Cádiz marcó Alex Fernández en el minuto 16 y en el 66 de penalti, y por Osasuna Kike García de penalti en el minuto 60, Roberto Torres de penalti en el 91 y David García en el minuto 95 de partido.

Ampliando la vista a todos los equipos, esta es la lista de temporadas con más penaltis pitados en Primera División:

Temporada - Penaltis



2019 - 2020; 149



2020 - 2021; 141



1989 - 1990; 140



2008 - 2009; 135



2002 - 2003; 134



1998 - 1999; 134



2018 - 2019; 131



1995 - 1996; 131



1986 - 1987; 131



2003 - 2004; 130

Las dos primeras son temporadas “VAR” y también la que está en posición 7. Estos datos están pidiendo un estudio más detallado añadiendo los equipos involucrados y unas cuantas variables más, tanto cuantitativas como cualitativas.

Veremos cómo continúa esta tendencia en las próximas temporadas y podremos hacer un análisis con más datos para poder sacar conclusiones.

Jesús Martínez Osés es analista