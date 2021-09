Manolo Gaspar (Málaga): "Estuve esperando a Ontiveros con los contratos sobre mi mesa"

Desde el Málaga se han mostrado dolidos por el fichaje fallido de Javier Ontiveros, quien finalmente aceptó la propuesta de Osasuna cuando su destino iba a ser La Rosaleda hasta que se produjo la llamada rojilla. "Cada persona es de una manera, pero yo si doy mi palabra jamás te voy a fallar", ha explicado Manolo Gaspar, director deportivo del Málaga. El extremo ha recalado en Pamplona cedido por un año del Villarreal.

"Nosotros tenemos la posición bien cubierta, pero yo como director deportivo tenía ganas de tener a Ontiveros en nuestro equipo y darle ese regalo a la afición. Es un jugador de Málaga. Estuve esperando a Ontiveros con los contratos en mi mesa, esa es la realidad", ha afirmado en rueda de prensa.

"El acuerdo con el Villarreal era total. Roig me llamó y me dijo: 'Lo siento, no sé qué le ha pasado al jugador por la cabeza'. Estaba todo acordado. Hablamos un jueves, Ontiveros me pidió jugar el viernes. Tenía el dorsal 22 y los contratos encima de la mesa para que firmara por la tarde. Entiendo que quiera jugar en Primera División, me dijo que si era un Segunda vendría al Málaga, surgió otra oportunidad en Primera y se marchó. Ontiveros ya es historia", ha dicho Gaspar.

Ontiveros, en su presentación en El Sadar, aseguró que el Málaga sabía que se marcharía a Primera si aparecía esa oportunidad. "Yo sé cómo es la cabecita de Javi. ¿Defraudado? No, le conozco mejor ahora. Mientras no me defrauden los míos...", ha comentado Gaspar sobre una decisión que ha despertado polémica entre la afición del Málaga.