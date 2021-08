Ontiveros, el fichaje ‘express’

La de vueltas que puede dar el fútbol. Que se lo pregunten a Osasuna y a Javi Ontiveros. Hace unas horas nadie presagiaba que los caminos iban a conectar. La lesión de Kike Barja y ese incierto periodo de inactividad cambió el rumbo de los acontecimientos el jueves. Este viernes mismo se firmó el acuerdo con el futbolista de banda del Villarreal. Una operación express.

Ontiveros iba en coche camino de Málaga, club de su tierra y donde despuntó en la élite con su desequilibrio y verticalidad. Sin hueco en el Villarreal no veía mal volver a Segunda División y relanzar su carrera. Le quedaba firmar y pasar las pruebas médicas. Su teléfono sonó de repente. Osasuna puso su mirada en él ante las circunstancias. El mercado estaba abierto. Oportunidad. Giro total. A El Sadar y a ganarse un puesto en la máxima categoría. La sintonía fue clave desde el principio. A muchos aficionados malacitanos no ha gustado el portazo, tal y como han mostrado las redes sociales.

Con el Villarreal tiene contrato hasta 2024. Fichó hace dos años por 7,5 millones de euros, una cantidad importante. El marbellí había finalizado su ciclo en el Málaga. Con el submarino y bajo el mando de Javi Calleja, ese año jugó 30 partidos de Liga, aunque solo 7 titular, y marcó 2 goles. El ejercicio pasado siguió en Primera, cedido en el Huesca (20 partidos, 10 titular, 2 goles). Ahora se enfundará la camiseta rojilla.

Osasuna señaló en su comunicado del mediodía que “de forma inmediata se incorporará a la disciplina de Jagoba Arrasate”. Estará en condiciones de debutar después del parón. Todavía no se ha concretado cuándo será su presentación en compañía de Braulio Vázquez, que cerró el fichaje en tiempo récord. El motivo, la lesión de Kike Barja en la fascia del pie derecho.

Se había hablado de un mes en las primeras valoraciones, pero hay precaución y preocupación en el club. No hay periodo de baja definido. La evolución no marca un calendario de plazos como en otras lesiones. Puede estar seis semanas o incluso dieciséis, señalan en Osasuna. El propio futbolista tiene la plena confianza en que su recuperación no se alargará. Arrasate ofrecerá más detalles hoy en la previa al partido contra el Cádiz.

En el fichaje de Ontiveros no hay opción de compra. No iba a tener encaje contractual partiendo de la elevada inversión del Villarreal en 2019 por el centrocampista. El acuerdo entre clubes ha sido realmente rápido. Osasuna pagará una parte de la ficha, aproximadamente un tercio.

Es la séptima incorporación de la temporada después de Budimir, Ramalho, Kike García, Areso, Manu Sánchez y Cote. Arrasate y Braulio no querían desprenderse del perfil que va a dejar Kike Barja en su ausencia, el de un jugador habilidoso en el uno contra uno. Lo cumple solo Rober Ibáñez, que pelea contra el caballo de batalla de las lesiones musculares. Ontiveros es diestro aunque ha jugado con más frecuencia en la izquierda. Tiene regate y fuerte disparo.

SU PAPEL DE REVULSIVO

Formado en las categorías inferiores del Málaga, debutó el 21 de noviembre de 2015 frente al Espanyol con 18 años recién cumplidos. Internacional con las categorías inferiores de España, logró el ascenso con el Valladolid en 2018 (jugó contra Osasuna el playoff) en calidad de cedido. Destacó en su regreso a La Rosaleda y eso le valió para dar el salto y firmar un contrato largo con el Villarreal.

Por su explosividad en la banda, ha funcionado como revulsivo en sus últimas temporadas. Le ha faltado regularidad en las alineaciones. Habrá que ver la idea que tiene Arrasate sobre su papel en el equipo. Rubén García, Roberto Torres y Rober Ibáñez serán su competencia en banda. A ellos se unirá Kike Barja cuando esté recuperado. El de Noáin había iniciado el curso como un tiro. Javi Ontiveros ha jugado este verano cuatro amistosos con Unai Emery.