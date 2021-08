Un proyecto que duplica Tajonar

Luis Sabalza soltó la bomba el viernes. Acuerdo cerrado con el recompra de una parte de Tajonar. La inversión se haría con los fondos que lleguen de CVC. Y hay dos condiciones para que salga adelante. Que los compromisarios aprueben en la asamblea del 11-12 de septiembre (partido contra el Valencia en casa) la adhesión al inversor de inicie la legislatura en noviembre lo acepte. En este caso, ni que decir tiene que si sigue el actual presidente no habrá nada más que hablar puesto que el proyecto lo ha liderado él. El proyecto está encima de la mesa.soltó la bomba el viernes. Acuerdo cerrado con el Gobierno para la. La inversión se haría con los. Y hay dos condiciones para que salga adelante. Que los compromisarios aprueben en la asamblea del 11-12 de septiembre (partido contra el Valencia en casa) la adhesión al inversor de LaLiga y que la junta directiva que. En este caso, ni que decir tiene que si sigue el actual presidente no habrá nada más que hablar puesto que el proyecto

Tajonar se haría gigante con esta ampliación en un terreno que está sin edificar y que pertenecía al club antes de la dación en pago. Con la adquisición y construcción de esos 169.000 metros cuadrados, pasaría a unos 300.000 de superficie para sus instalaciones. Es decir, el ensanche sería más del doble. Como se aprecia en el gráfico que ilustra esta página, abarcaría el amplio solar que rodea a las piscinas de Tajonar y que llega a los fondos de los terrenos actuales de juego: desde un campo de hierba hasta los anexos de la cantera.

LAS OBRAS TAMBÍEN SERÍAN CON CVC

6,5 millones. En 2014, el informe de Tasaciones y Consultoría S.A. que sirvió como fundamento para entregar el patrimonio como vía de pago de la deuda con Hacienda, valoró las instalaciones en su totalidad de 14,4 millones, aparte de 4 millones de una parcela recalificada próxima al polígono industrial. El precio acordado con el Gobierno por este terreno es de. En 2014, el informe de Tasaciones y Consultoría S.A. que sirvió como fundamento para entregar el patrimonio como, valoró las instalaciones en su totalidad de, aparte de 4 millones de una parcela recalificada próxima al polígono industrial.

En ese cómputo se daban valor a los campos de hierba natural (1 millón), de hierba artificial (1,5 millones), vestuarios (900.000 euros), oficinas (400.000) graderíos (300.000) o cafetería (100.000) entre otras partidas como el suelo, que alcanzaba los 9 millones.

La recompra de esta parcela siempre ha rondado en la cabeza del equipo de Sabalza en su idea de recuperar el patrimonio. “Por parte del Gobierno ha habido disponiblidad. Siempre partiendo de un precio fijo. No podía ser a la baja. Nuestro problema era que no había dinero, no me parecía bien que el club se endeudase más. Ahora tenemos una oportunidad”, explica Luis Sabalza.

La inversión para edificar la parcela también se acometería con esos fondos CVC que llegarán en un futuro como parte de los 52 millones si los socios lo aprueban. En este caso estarían asignados ya 21,5 entre la liquidación de la deuda bancaria (15) y esa recompra en parte de Tajonar (6,5).

nuevo campo de hierba natural con gradas, donde además de entrenarse el primer equipo podría jugar el exigencias televisivas en el caso de ascenso a la Liga Iberdrola y a la Primera RFEF. ¿Qué se quiere hacer? “Unas instalaciones acordes a los nuevos tiempos”, apunta el presidente. El núcleo sería un, donde además de entrenarse el primer equipo podría jugar el Femenino y el Promesas . Se cumpliría con lasy a la Primera RFEF.

EL ACTUAL TAJONAR, SOLO PARA EL FÚTBOL BASE

Junto a ello, habría un edificio que estaría disponible solo para el conjunto profesional. “Es evidente que con solo dos campos de hierba estamos escasos para atender las necesidades del primer equipo, Promesas, Femenino y División de Honor”, explica el máximo dirigente. “Además, ese nuevo edificio daría crecimiento. Es una carencia respecto a otros clubes. El fútbol está cada vez está más profesionalizado. No parece adecuado que los jugadores coman en Tajonar al mismo tiempo que los aficionados están tomándose un café o una caña. Tampoco, que los jugadores que van a la tarde al gimnasio tengan que compartir máquinas con los infantiles o cadetes, que deberían tenerlas para ellos. La construcción de ese edificio redundaría en beneficio para la cantera. El Tajonar actual sería exclusivamente para el fútbol base”.

Osasuna seguiría arrendado en las instalaciones actuales durante 24 años: 150.000 euros en Primera y 75.000 en Segunda. El club también quiere hacer reformas en este Tajonar de hoy.

El sueño fallido de la Ciudad del Fútbol faraónica

El aficionado más pegado a la actualidad de Osasuna recordará el origen de la parcela de Tajonar que quiere recomprar ahora la junta directiva. En la cabeza está el actual Tajonar pero desde 2004 y hasta 2014, fecha de la dación, el club era propietario de esos terrenos de 169.000 metros cuadrados.

Este proyecto fue de Patxi Izco y Miguel Archanco. Al año de llegar al club, presentaron la Ciudad del Fútbol para ocupar ese terreno que se quedó sin edificar y al que el equipo de Sabalza quiere darle uso con el fondo CVC.

Era 2003 cuando se presentó un plan que pasaba por comprar esos terrenos a bajo coste gracias a la mediación del Valle de Aranguren con los propietarios. De los 169.000 nuevos metros, 154.000 estarían destinados a la Ciudad de Fútbol y 15.000, de suelo industrial, serían convertidos en 19.300 edificables.

El club proyectó seis etapas para finalizar en 2010 y que Tajonar tuviera cuatro partes: primer equipo, Promesas y División de Honor; el centro de tecnificación para cantera y campos para los convenidos. En total, 25 vestuarios, cinco campos de hierba natural, cinco de artificial... Osasuna debía pagar solo 1,8 millones por semejante ampliación.

SIN FINANCIACIÓN PARA HACER LAS OBRAS

En enero de 2006, con la Ciudad del Fútbol sin financiación, se dio un giro de tuerca. Osasuna planteó a Aranguren una recalificación para que 28.000 metros fueran edificables. Se dividía en cinco parcelas, con planta baja y tres alturas. No hubo comprador. Con ese dinero, 15 millones, se pagaría la ciudad. El apoyo fue abrumador en asamblea, con el equipo tocando el cielo en lo deportivo.

En abril de 2008 se presentó la faraónica nueva Ciudad del Fútbol con la presencia de Ángel María Villar, entonces presidente de la Federación Española. Eran más de 250.000 metros cuadrados con catorce campos. El coste, de 20 millones, serían pagados con la ansiada venta de las parcelas. Sin comprador y una deuda cada vez mayor, la directiva no tuvo más remedio que hipotecarlas.

Rentabilizar Tajonar siempre ha sido un viejo deseo de las directivas que han pasado por Osasuna últimamente. Las instalaciones nacieron en 1982 gracias al impulso de Fermín Ezcurra. Desde entonces, el vivero de jugadores ha sido referencia en el fútbol.