El dinero de CVC: pagar la deuda y relanzar Tajonar

52 millones que recibirá del fondo inversor CVC que ha entrado en LaLiga en el caso de que la asamblea de compromisarios lo autorice. Hay una doble vertiente. Por un lado, cancelar los préstamos bancarios que ascienden a 15 millones. Por otro, relanzar Osasuna anunció este viernes parte del destino de losque recibirá del fondo inversor CVC que ha entrado en LaLiga en el caso de que la asamblea de compromisarios lo autorice. Hay una doble vertiente. Por un lado, cancelar los préstamos bancarios que ascienden a 15 millones. Por otro, relanzar Tajonar por medio de la recompra de un terreno de 169.000 metros cuadrados que está sin edificar y sobre el que germinaría una ampliación, la mayor desde su creación en 1982.

, Fran Canal y Ángel Ardanaz expusieron que no se puede dejar escapar la oportunidad ya que de lo contrario, el club vería reducidos sus ingresos para los próximos 50 años respecto a los equipos rivales. En una larga comparecencia, presidente, director general y gerente explicaron al detalle las ventajas que entienden que serían beneficiosas para el crecimiento de la entidad centenaria. Una semana después de haber respaldado el apoyo a CVC, Luis Sabalza expusieron que no se puede dejar escapar la oportunidad ya que de lo contrario, el club vería reducidos sus ingresos para los próximos 50 años respecto a los equipos rivales.

Uno de los objetivos es eliminar la deuda. De la reforma del estadio quedan por amortizar 9,5 millones de los 16 que se solicitaron en 2019. Este capítulo tiene encaje en lo que se denomina por inversión en infraestructuras (el 70% de lo que da el fondo CVC). El ahorro de intereses sería de 350.000 euros.

En este contexto se uniría la liquidación de la deuda antigua desde la llegada de Patxi Izco, cuando en 2003 se pidieron préstamos por un valor de 18 millones tras la marcha de Javier Miranda. De ahí quedan por pagar 4,9. En este caso, se dejarían de pagar 750.000 euros de intereses. Por último, hay un préstamo hipotecario antiguo por importe de 730.000 euros que desaparecería igualmente.

En resumen, con la llegada de 18 millones de los 52 de CVC antes de finalizar el año, se cancelarían siete préstamos con cinco entidades por un valor de 15 millones. Además, se levantarían los avales del Gobierno. “Sería un gran error no aceptar estas condiciones, porque hay 38 clubes que ya se han adherido y están recibiendo el dinero. Esto va a permitir a todos sanear sus cuentas y emprender nuevos proyectos e inversiones. A día de hoy nuestros pagos de deuda están dentro de lo habitual en el mundo del fútbol, y por lo tanto no nos restan competitividad. Sin embargo, si seguimos pagando deudas y el resto no, estaremos en una clara desventaja bastantes años”, señaló Ángel Ardanaz.

EL NUEVO TAJONAR

El segundo propósito es la recompra de parte de Tajonar. Luis Sabalza anunció que se ha llegado a un acuerdo con el Gobierno de Navarra para adquirir unos terrenos de 169.000 metros cuadrados que están sin edificar. Lo deja en manos de la junta directiva que lidere la próxima legislatura que comenzará en noviembre.

“Cuando llegué a la presidencia allá por 2014, este club acababa de perder su patrimonio en la dación en pago. Me hace especial ilusión tener la oportunidad de culminar este ciclo de prosperidad dejando una negociación cerrada para recuperar patrimonio. He llegado a un acuerdo sobre el terreno y el precio. Será la próxima junta directiva quien decida si quiere aprovechar este acuerdo que dejo cerrado o tiene otros proyectos”, desveló el presidente.

Sabalza señaló que el precio ha sido cerrado, no ha habido opción de negociar. Se trata de una vieja aspiración de la junta. Había habido contactos antes de la entrada de CVC pero las arcas no daban de sí.

Esos terrenos eran de Osasuna, están junto a los campos de hierba natural actuales. La superficie es mayor a la de las actuales instalaciones. El proyecto está fundamentado en construir un campo de hierba natural, preparado para un posible ascenso del Femenino o el Promesas por las exigencias de la televisión, y un edificio independiente para el primer equipo. “Esto supondría mejores instalaciones para el equipo profesional, pero también para el resto de categorías que tendrían mayor disponibilidad de los espacios existentes”, detalló el máximo dirigente.

“He llegado a este acuerdo. Me parece interesante. Es iniciar la recuperación del patrimonio. Saldamos esa deuda moral con la sociedad navarra. Y además, mejoraríamos sustancialmente las instalaciones”, concluyó Sabalza.