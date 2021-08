Luis Sabalza: “Creemos que el acuerdo de LaLiga con CVC es bueno para Osasuna”

voto favorable a CVC a través de una entrevista a ratificar o no el ‘sí’ de la entidad rojilla. El presidente valoró el acuerdo antes de una rueda de prensa que se convocará próximamente. Osasuna quiso explicar sua través de una entrevista a Luis Sabalza , realizada por el propio departamento de comunicación del club. La asamblea deberá. El presidente valoró el acuerdo antes de una rueda de prensa que se convocará próximamente.

¿Por qué ha apoyado Osasuna el acuerdo entre LaLiga y CVC?

Porque creemos que es bueno para Osasuna, así de simple. Y así lo hemos considerado 38 clubes de los 42 que componemos LaLiga, que somos el 90% de la competición, por algo será. Yo entiendo que es un tema difícil para el aficionado y espero que seamos capaces de explicarlo bien porque es un tema trascendente para el futuro del club. Pero la estructura y la forma jurídica del acuerdo es muy compleja y entiendo que provoque rechazo a primera vista. Es algo lógico, pero el acuerdo es bueno para Osasuna y bueno para la competición.

¿Por qué no se ha consultado previamente con la Asamblea?

No lo hemos hecho nosotros ni lo ha hecho ningún otro club porque sencillamente ha sido imposible. El 4 de agosto el tema fue a la Comisión Delegada, en la que estamos nosotros, y nos enviaron la documentación pocos días antes y con compromiso de confidencialidad. El papel de la Comisión Delegada no es aprobar el asunto, sino decidir si tiene luz verde para que lo debatan los 42 clubes en Asamblea. Es un trámite, digamos. A partir de ahí el tema llegó a la Asamblea ayer día 12 y no era posible convocar Asamblea antes de esa fecha y además los estatutos obligan a que sea en día de partido. Nuestros estatutos, por ejemplo, no permiten convocar tan rápido. Nosotros decidimos votar que sí.

¿Por qué?

El primer motivo es que creemos que es un acuerdo positivo en el que LaLiga ha trabajado fundamentalmente para favorecer a los clubes más modestos. Y también porque sabíamos perfectamente que la mayoría de los clubes eran favorables y sinceramente no creo que sea inteligente dividirnos ante este ataque que venimos sufriendo por parte de los grandes desde hace años. Creo que el mensaje de unidad frente a quienes no creen en las ligas nacionales es importante, es nuestra competición y tenemos que defenderla. Pero LaLiga sabía desde el primer momento que nuestra adhesión final al acuerdo tenía que pasar por la Asamblea de socios y así lo haremos. Si la Asamblea decide que no quiere el acuerdo, Osasuna se quedará al margen junto a los que lo han rechazado.

Los otros tres clubes deportivos que no son Sociedad Anónima han votado en contra.

Así es, y algunos han querido hacer mucho hincapié en eso. La noticia sería la contraria, porque Real Madrid y Athletic tienen una tradicional oposición a LaLiga que nos separa en muchas votaciones. La situación de esos tres clubes es muy diferente a la nuestra. Tienen otro tamaño, otro presupuesto, otra masa social y otros recursos que nosotros no tenemos. Dos de ellos encabezan un proyecto como la Superliga, que rechazamos frontalmente, y quizá el tercero prefiere que las cosas sigan como están sin que los clubes del entorno crezcan demasiado. Creo que se me entiende. Aquí hay una guerra de los clubes grandes contra un sistema que da dinero al resto de clubes porque entienden que ese dinero es suyo, que solo lo generan ellos y que los demás somos comparsas. Y no están dispuestos a compartir con nosotros nada. No es nuevo porque llevamos así bastantes años. Y Osasuna no está junto a esos clubes, pero está junto a la Real Sociedad, al Eibar o al Alavés, que son los clubes con los que habitualmente tenemos una mejor sintonía. Por algo será.

¿Cuáles son entonces esas virtudes del acuerdo?

La Liga va a recibir 2.100 millones por el 10,95% de su negocio al menos durante 50 años, pero pueden ser menos. A partir del año 51 LaLiga volverá a controlar el 100%. Es una venta temporal, digamos. Esos 2.100 millones son para los clubes sin nada a cambio. Lo que ocurre es que LaLiga no puede darnos ese dinero como subvención, porque entonces una buena parte de él, creo que el 30%, se marcharía en impuestos. Por eso lo que han pensado es un préstamo participativo a interés cero que los clubes tenemos que devolver en 40 años, pero es que luego ese dinero regresa a los clubes.

¿Cuál es la fórmula?

Es complicado, pero voy a tratar de explicarlo. Osasuna ahora recibirá 52 millones de euros. Tiene que devolver esa cantidad en 40 años, por lo que tiene que pagar a LaLiga 1,3 millones al año si estamos en Primera. Todos los clubes que están en el acuerdo hacen lo mismo, y de esa forma cada año los clubes devolverán unos 55 millones de euros al año, aproximadamente. Esos 55 millones, cuando lleguen a LaLiga, se sumarán al dinero que haya de las televisiones y se repartirán entre los clubes según su clasificación. Con lo cual al final de los 40 años, todo el dinero habrá ido a parar a los clubes, y Osasuna habrá recibido probablemente mucho más que 52 millones si seguimos en Primera. Para que la gente lo entienda fácil, el dinero entra en el club, sale hacia LaLiga y vuelve al club.

¿Por qué dice que Osasuna habrá recibido más?

Hablar de futuro siempre tiene un riesgo porque al final son hipótesis. Pero en la situación actual, Osasuna recibirá 52 millones de euros y tendrá que ir devolviendo 1,3 millones al año a La Liga, no al fondo, que este es un matiz importante. La suma de lo que tienen que devolver todos los clubes cada año sumará unos 55 millones. Ese dinero se suma a la televisión, como he explicado antes, y se distribuye entre los clubes según su clasificación. Si Osasuna continúa en Primera División tendrá que pagar 1,3 millones por temporada, pero de los 55 que devuelvan todos los clubes cobrará, como mínimo, 1,9 millones. Eso suponiendo que nos salvemos siempre siendo el 17, porque si tenemos mejores clasificaciones nos volverá mucho más dinero. Por ejemplo, siendo el 13 durante unos años seguiríamos pagando 1,3 y de todo lo que devuelvan los clubes nos corresponderían 2,4 millones. Es decir, ahora cobramos 52 millones, pero es que durante 40 años, si seguimos en Primera, iremos obteniendo un saldo a nuestro favor como mínimo de 24 millones, por lo que estaríamos obteniendo del fondo como mínimo 76 millones de euros. Entiendo que todo esto es difícil de explicar, pero tenemos que hacer un esfuerzo.

Pero hay otros clubes que se benefician más que Osasuna.

El reparto del dinero entre los clubes se hace en función de la clasificación en las últimas siete temporadas. Y ahí nos castiga el hecho de que de esas siete temporadas hayamos estado tres en Segunda División. Por otra parte, eso hace que si seguimos en Primera tengamos que devolver menos dinero del que luego nos retornará, que yo creo que es algo muy interesante. Pero bueno, cuando se habla de ventaja competitiva entiendo que sobre todo la gente se refiere a que hay clubes que no pueden inscribir jugadores y que ahora van a poder hacerlo. Afortunadamente no es nuestro caso. Aquí la gente tiene que saber que solo se puede utilizar el 15% del dinero para ampliar el límite salarial, y que cuando pasen estas tres temporadas, esos equipos deberán descontar del límite salarial todo lo que hayan utilizado durante las siguientes cinco temporadas. Es decir, lo que utilices ahora de más te lo descuentan luego, así que la ventaja es relativa.

Pero el fondo CVC va a ganar mucho más dinero del que paga por el 10,95% de LaLiga.

Normalmente quien hace una inversión de este tamaño aspira a rentabilizarla, es lógico. La clave de este acuerdo es que la inyección de dinero que se va a producir ahora debería permitir crecer a los clubes mucho más de lo que crecerían sin este dinero. Y esto implica dos vías. Por ejemplo en Osasuna vamos a tener más medios para poder salir internacionalmente y conseguir más recursos, que eso es dinero nuestro al 100%; y además deberían crecer también los derechos que paga la televisión, de los cuales el 90% serán para nosotros y el 10% para el fondo. Y este crecimiento lo podemos afrontar en un momento en el que todos los demás van a estar recuperándose de la crisis, lo que lo hace todavía más interesante.

Si el acuerdo es aprobado, ¿qué piensa hacer con el dinero?

Bueno, esto es algo que me gustaría explicar a los socios en una rueda de prensa próximamente, así que me vas a permitir que lo desarrolle entonces. Pero básicamente lo utilizaremos en dejar el club saneado, acometer proyectos que se habían quedado en el cajón por todo el impacto que ha tenido el COVID-19 y darle al club una estructura no deportiva mayor y también pagar las deudas antiguas. Aquí además hay un error porque mucha gente piensa que esto es deuda que se añade a la deuda que ya tenemos. Y con los antecedentes que tenemos en Osasuna es normal que la gente de primeras se asuste. No es así porque ya he explicado antes cómo circula el dinero de LaLiga a los clubes hasta que finalmente el dinero que recibimos llega a los clubes sin tener que devolverlo. Contablemente irá a deuda, pero conforme la paguemos el dinero regresará cada año al club con el reparto de televisión, y como he explicado pagaremos 1,3 millones y si seguimos en Primera recibiremos cerca de 2 de todo lo que devuelvan los demás. Esto nos va a permitir hacer muchas cosas en beneficio de Osasuna, que nadie tenga la más mínima duda.

¿Entiende las críticas que ha generado el voto favorable de Osasuna?

Las críticas las entiendo y las respeto, los insultos no. Quienes estamos al frente de Osasuna ahora mismo nos podemos equivocar, por supuesto, pero hemos hecho un esfuerzo increíble para levantar este club. Y lo hemos hecho siempre con honradez, gestionando con cabeza y siendo muy cuidadosos en todo lo que hemos emprendido. Entiendo que haya gente que de primeras se asuste, le suene mal esto de un fondo de inversión, préstamo, 50 años, etc. Es lógico porque es imposible asimilar toda la información que hay sobre este tema. Además, tengo que decir que los clubes grandes lo han hecho bien en este aspecto para generar un clima desfavorable y presentar esto como un negocio de Tebas, que no cae especialmente simpático. Pero como he dicho antes esto es una guerra porque no quieren una liga fuerte con clubes más grandes. Consideran que nos estamos llevando su dinero, lo cual es absolutamente insolidario. Así que entiendo que haya gente que esté un poco confusa con este tema. Nos ha costado la vida reflotar esto y no somos tan bobos como para meter a Osasuna en algo que pensamos que puede ser negativo. Se ha dicho hasta que firmar este acuerdo nos obliga a convertirnos en Sociedad Anónima. ¡Qué barbaridad! Eso es absolutamente falso y lo he dicho mil veces, mientras yo sea presidente Osasuna no se convertirá en SAD nunca. Pero ya solo que alguien pueda pensar que quiero eso con las horas y el esfuerzo que he dedicado a este club me duele mucho, muchísimo.

¿Y qué ocurrirá si la Asamblea decide votar en contra?

Bueno, la situación será complicada si eso ocurre, pero la verdad es que me gustaría vender esto en positivo y no centrarme en lo negativo porque entonces parece que quieres meter miedo o asustar, y creo que todos somos ya mayores. Lo que sí quiero dejar claro es que el club ha dado el sí en LaLiga porque creemos que el acuerdo es positivo y porque queremos estar del lado de los que luchan contra los grandes en esta guerra, pero que se hará lo que decida la Asamblea. Y si la Asamblea decide que no, se comunicará a LaLiga que Osasuna no acepta el dinero y ya está.

¿Y eso en qué situación dejaría a Osasuna?

Eso nos deja en dificultades, sin duda, tengo que ser sincero. Nosotros seguiremos pagando nuestros préstamos, tal y como venimos haciendo, mientras los demás clubes eliminan esa mochila con el dinero del fondo y se hacen más fuertes. Además, no podremos aumentar nuestra estructura no deportiva como nos gustaría, por lo que nos quedaremos atrás en bastantes cosas necesarias en el siglo XXI. Y tampoco podremos disponer del 15% para el límite salarial, lo que hará que probablemente seamos el club de Primera con el límite salarial más bajo, o uno de los más bajos, por lo menos hasta 2024. Afortunadamente hemos renovado El Sadar y ahí ahora mismo estamos muy bien, pero tampoco podremos acometer inversiones en instalaciones durante unos años, eso está claro.

¿Qué futuro vislumbra?

Serán unos años difíciles y luego quizá mejore un poco la cosa, no lo sé, ojalá. Pero también hay que decir que quienes no participen en el acuerdo no van a participar de los beneficios que se consigan con el apoyo del fondo en los nuevos negocios de LaLiga y eso nos va a penalizar, todavía no se en qué medida, en los ingresos de televisión que tengamos en el futuro. Hay una parte de ellos, en concreto el 16%, que dependen de lo que LaLiga llama “implantación social” y ahí seremos penalizados. Creo que no es un buen escenario para Osasuna, la verdad.