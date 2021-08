El álbum de Anfield

Seguro que los presentes el lunes en Anfield cerrarán los ojos y todavía escucharán en su cabeza el mítico You’ll never walk alone, uno de los himnos más emblemáticos del fútbol mundial. Un cántico que es como una liturgia antes de cada partido que disputa el Liverpool como local. El balón no rueda hasta que los aficionados no terminan y aplauden al unísono. Es una ley no escrita en la capital de los Beatles. La plantilla y el cuerpo técnico de Osasuna vivieron en primera persona el ambiente que rodea a un estadio icónico. Y más en una noche en la que se rindió homenaje al difunto Michael Robinson, exfutbolista de ambos equipos. “Ha sido una exhibición de cariño a su memoria”, recordó su fiel compañero Carlos Martínez en la retransmisión.

La expedición navarra, al igual que los seguidores del conjunto inglés, tardarán mucho tiempo en olvidar el 9 de agosto de 2021. Para Osasuna el viaje a Liverpool supuso el fin de una pretemporada notable y un día para disfrutar. Una especie de excursión de fin de curso tras conocer que has aprobado todas las asignaturas. “El contexto ha sido maravilloso desde que hemos aterrizado, la estancia en el hotel y la llegada al campo con un montón de gente. Ya dentro, el ambiente ha sido fantástico. Es un día para recordar”, explicó Jagoba Arrasate, que pudo saludar a su homólogo Jürgen Klopp. Ambos entrenadores tienen el mismo libro de estilo -salvando las distancias- y sus señas de identidad son la verticalidad y las rápidas transiciones. La posesión de balón se tiene para atacar.

Esa filosofía la plasmó mejor el Liverpool, que demostró su gran fondo de armario y la calidad de sus jóvenes promesas. Osasuna compitió durante los primeros minutos, pero se vio superado por el gigante inglés. Sin embargo, el objetivo de disfrutar y volver a Pamplona sin lesiones se cumplió.

UN SUEÑO HECHO REALIDAD

Los teléfonos móviles regresaron cargados de nuevas fotografías para dejar constancia de una noche histórica. Cada detalle fue inmortalizado por los rojillos. Lucas Torró no dudó en tomar una foto del mítico lema This is Anfield, esto es Anfield, que preside el túnel de vestuarios. “Ponemos fin a la pretemporada con una experiencia fantástica la vivida en Anfield”, escribió el alicantino en sus perfiles sociales. Torró también se hizo una foto a ras de césped. Su compañero Roberto Torres también posó en el lema, nada más llegar al estadio. “Ni en mis mejores sueños. Una experiencia que nos llevamos para siempre. Ambiente espectacular”, afirmó el capitán navarro. El gran Rubén García fue más atrevido y, desde el banquillo, grabó con su móvil el You’ll never walk alone como un aficionado más. “Memorable”, publicó.

Minutos antes habían saltado los guardametas a calentar. Fueron los primeros futbolistas en pisar el césped y, cómo no, se tomaron una fotografía. Sergio Herrara, Juan Pérez y Richard Sanzol posaron sonrientes, mientras los aspersores regaban el terreno de juego. “Bonita experiencia vivida en Anfield en homenaje a Michael Robinson. Damos por acabada la pretemporada. El sábado, la primera batalla”, plasmó el arquero de Miranda de Ebro.

La sonrisa de Nacho Vidal todavía brilla en el pasillo que da acceso a los vestuarios. El lateral, pulgares en alto, posó después del partido todavía con la ropa de juego. “Cerramos la pretemporada rindiendo homenaje a Michael Robinson, en un estadio especial y con un ambiente espectacular”. Jonas Ramalho también optó por este lugar para tomarse una instantánea. “Tuve la oportunidad de poder jugar en uno de los campos que veía por la televisión cuando era niño y me dejaban alucinado. Experiencia inolvidable”, publicó. Sentimental también se mostró el capitán Oier Sanjurjo ante los micrófonos del club: “Se nos han puesto los pelos de punta cuando todo el estadio cantaba el himno”.

En la carrera deportiva de Kike García quedará marcado en letras de oro que fue el primer jugador osasunista en marcar en Anfield. “Ha sido muy bonito jugar en un escenario como estos ante todo un Liverpool, pero hay que ir olvidándolo y pensar en la Liga”. Golpe de realidad, el sábado llega el Espanyol a El Sadar.

Liam Robinson: “Ha habido una gran iniciativa de Osasuna. Ha sido muy especial”

Liam, hijo de Michael Robinson, se mostró emocionado tras el partido de homenaje. “Era la primera vez que estábamos en familia en Anfield. Ha sido muy especial. Ha habido una gran iniciativa por parte de Osasuna, de Fran Canal, que nos comentó esta idea. Durante la pandemia lo percibimos como una locura. Es la primera vez que hemos estado en el Reino Unido, ha sido una gran despedida”, comentó en la cadena COPE. “Vivir el You’ll Never Walk Alone es brutal. Significa mucho todo esto. Mi padre hubiese dicho: ‘¿Qué nos hemos fumado?’. Esto no ha sido normal”, reiteró Liam Robinson poniendo en valor el encuentro. Tim Robinson, hermano de Michael, dio las gracias: “Mi familia y yo queremos decir lo fantástico que fue el homenaje. No lo olvidaremos, tampoco a Michael. Gracias una vez más”, escribió en las redes sociales.