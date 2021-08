40.000 aficionados juntos sin mascarilla obligatoria

El You’ll never walk alone volverá a atronar en Anfield esta tarde. Es una liturgia cada vez que el Liverpool sale a jugar un partido. Sin la canción, no rueda la pelota. Los jugadores de Osasuna habrán pasado instantes antes por el mítico túnel que da acceso al terreno de juego. This is Anfield reza un visible cartel que tocan los jugadores locales con la palma de la mano. Forma parte de la tradición histórica de un club fundado en 1892 que en el ejercicio 2019-2020 logró 249,3 millones de euros de ingresos comerciales, pandemia mediante.

Para el partido contra Osasuna se ha establecido un límite de aforo nada que ver con las restricciones por ejemplo para entrar a El Sadar este sábado. Podrá ocuparse el 75% del aforo, es decir hasta 40.000 localidades. El papel está vendido. Las entradas valían 27 euros y se han agotado. En cambio, en Pamplona solo podrá entrar el 33% de la capacidad en las dos primeras jornadas, unos 7.000 socios. Mundos distintos para un mismo espectáculo.

Hay más diferencias. Los espectadores hoy en Anfield estarán en su butaca de pie o sentados, según les apetezca. Y no es obligatoria la mascarilla. El Liverpool la recomienda en su página web, pero solo para el tránsito en los pasillos interiores, en la tienda oficiales o en las filas de gente. Con todo, pide respeto para el que decida no ponérsela. En El Sadar es necesaria y hay que estar sentado. Como en el partido de ayer contra el Athletic, hoy se verán imágenes de aficionados juntos en la grada y gritando a pleno pulmón. El 25% que no se ha completado son zonas que no se abren. No se ha empleado para abrir distancia de seguridad.

Bares abiertos dentro

El club inglés recomienda a los aficionados que vayan al partido a que se sometan a un test 24 horas antes. En una guía explica que se evite el cara a cara en el tránsito o que no se lleven bolsas.

Los bares interiores de bebida y comida estarán abiertos. No se admite el dinero en efectivo y los pagos serán todos sin contacto. También funcionará el servicio de hacer un pedido desde el asiento. El Sadar, en cambio, no abrirá los establecimientos este sábado.

El Liverpool recomienda a los aficionados que vayan con tiempo al estadio. Ayer se produjeron problemas para entrar. Por esta razón, el partido contra el Athletic comenzó con media hora de retraso. Se produjeron colas importantes. Casi nadie llevó mascarilla. Durante la tarde, el club del Mersey pidió disculpas en un comunicado. “Realizaremos un informe completo para identificar por qué el sistema fue más lento de lo esperado y nos esforzaremos por garantizar que estos problemas se aborden antes del partido del lunes por la noche contra Osasuna”, señaló. “Pedimos disculpas de todo corazón a todos los afectados por el retraso en la entrada a Anfield hoy”.

Nadie entrará con una entrada física al campo. Estará en el teléfono móvil descargada. Se empleará la tecnología NFC (comunicación de campo cercano), herramienta que facilitará el rastreo en un caso hipotético. Son todas nominales, como sucede en los partidos de Osasuna.

De todos los miles de seguidores que habrá en la grada de Andield muy pocos serán rojillos. Las dificultades para viajar al Reino Unido han imposibilitado el desplazamiento. Muchos sueñan con ver este partido en El Sadar.