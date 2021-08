El club ingresará unos 50 millones por el acuerdo de LaLiga con un fondo inversor

CVC tendrá un impacto sin precedentes en la industria del fútbol. Y en devolver esos importes. La inyección para la competición y los clubes será de 2.700 millones tras una alianza que se dio a conocer ayer y de la que faltan detalles por concretar. El 90% del total se destina a los clubes. Un acuerdo entre LaLiga y el fondo de inversióntendrá un impacto. Y en Osasuna , aunque es pronto para conocer los siguientes pasos. Es una especie de préstamocondicionado a la modernización. LaLiga validará los procesos para abrir el grifo. La revalorización, según el plan, servirá para. La inyección para la competición y los clubes será detras una alianza que se dio a conocer ayer y de la que faltan detalles por concretar. El

El fondo, a cambio, tendrá un 10% del negocio. Un respiro para muchos, principalmente los más grandes. A primera hora de la tarde, la Comisión Delegada de LaLiga ratificaba por unanimidad la que se denominará LaLiga Impulso y este visto bueno tendrá que ser ratificado en la Asamblea de clubes convocada el próximo 12 de agosto.

En un primer análisis Osasuna estima que recibirá unos 50 millones por este acuerdo hasta 2024. Son cálculos preliminares. El pacto marca los pasos que se deben seguir con ese dinero que busca modernizar instalaciones y revalorizar la industria. El reparto será muy similar al que regula los derechos televisivos. Se tendrá en cuenta la trayectoria en Primera o Segunda en los últimos siete años. Barcelona y Madrid ingresarán cerca de los 250 millones.

Una cantidad que tendría que devolver a un tipo de interés del 0% a 40 años. A cambio de la inyección, los equipos se comprometen a impulsar su propio Plan de Desarrollo, destinando hasta el 70% de los recursos a mejorar infraestructuras y a su expansión internacional, además de reforzar su presencia y gestión digital. Otro 15% irá destinado a deuda financiera y otro 15% a la inscripción de jugadores. Así se podrá ampliar el límite salarial a tres años vista.

EL FONDO, UN SOCIO INVERSOR

se mantendrán “intactas” en sus manos. Es decir, el fondo será recibido como un socio inversor que, al menos de momento, no interferirá en la gestión de percibirá un porcentaje de los ingresos que genere esa comercialización. El acuerdo valora toda la actividad de LaLiga en 24.250 millones de euros. La patronal de los clubes profesionales ha querido dejar claro que pese a la entrada del fondo en su capital, las competencias deportivas, de organización y, sobre todo, de los derechos audiovisuales,. Es decir, el fondo será recibido como un socio inversor que, al menos de momento, no Javier Tebas . Ni tampoco en las negociaciones ni acuerdos con los operadores. A cambio, el fondo sí. El acuerdo valora toda la actividad de LaLiga en

Revalorización y problemas de caja

La inversión llega en un momento especialmente convulso para el sector en términos financieros. Las restricciones por el coronavirus han supuesto un duro golpe. La consultora PwC ya anticipó unas pérdidas de unos 733 millones de euros para los equipos profesionales durante el ejercicio 2020-2021 (que se cerró el 30 de junio) como consecuencia de la pandemia. La caída de ingresos superó el 30% hasta los 3.545 millones, aunque hay que tener en cuenta que los datos venían de cifras récord en la temporada anterior, cuando se superaron los 5.000 millones de euros.

Pese a sobrevivir a lo más duro de la pandemia, el desplome del negocio en los últimos años ha sido evidente para unos clubes cada vez más endeudados. Una situación que este año derivó en un intento por lanzar la ‘Superliga’. En este punto, CVC podría guardar un as en la manga para asegurar su inversión. Aunque en LaLiga no detallan este punto del acuerdo, la operación es similar a la que el fondo planteó en 2020 en la Serie A italiana, por unos 1.600 millones y que finalmente no se materializó. Aquel pacto contemplaba una cláusula de salida por si finalmente la Superliga salía adelante.