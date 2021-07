Nacho Vidal: “He encontrado una segunda familia y un segundo hogar en Pamplona”

Nacho Vidal ha comparecido en rueda de prensa después de su renovación con el Club Atlético Osasuna hasta 2025. El defensor valenciano, que llegó a Pamplona en el verano de 2018, ha reconocido haber encontrado “una segunda familia y un segundo hogar” en la capital navarra.

“¿Qué supone para mí? Pues supone otro paso adelante en este club. Como ha dicho Braulio, ya son más de 100 partidos aquí. Me siento uno más, me siento como en casa. Sales de tu ciudad, de tu zona de confort y llegas a un sitio en el que no sabes cómo te vas a adaptar, no sabes cómo es tampoco la Segunda División… y tuve la suerte de llegar a Osasuna, de crecer aquí, de subir al equipo a Primera División y, para mí, es seguir el camino porque me siento muy cómodo y muy a gusto aquí. He encontrado una segunda familia y un segundo hogar aquí en Pamplona y la verdad que estoy súper orgulloso y muy feliz de esta renovación”, ha comentado el lateral.

Además, ha reconocido sentirse muy vinculado a los valores del club navarro: “Yo llegué y desde el primer día se respira muchísima humildad en el club, en la gente y en la ciudad. Me siento muy afín a eso. Gente muy llana, que te acoge desde el primer minuto y yo lo sentí así en mis propias carnes. Me siento muy identificado. Luego, sí que es cierto que, por la calle con la afición, ese respeto, ese cariño, ese apoyo diario me parece que es fundamental para nosotros los futbolistas para que nos sintamos a gusto, para que podamos competir al cien por cien y para mí eso es fundamental y es de agradecer.

esto es como formalizar un noviazgo porque luego llega el matrimonio. Lleva mucho tiempo con nosotros y la voluntad de ambos era continuar ligados unos años más. Creo que es totalmente merecida y, más allá del tema deportivo, que ya lo veis, en el tema personal él ha entendido perfectamente en el club en el que está y encarna todos los valores a nivel personal y deportivo que nosotros buscamos". Por su parte, Braulio Vázquez , director deportivo de la entidad, ha dicho: "Él está súper contento de estar aquí y nosotros también. Al final,Lleva mucho tiempo con nosotros y la voluntad de ambos era continuar ligados unos años más. Creo que es totalmente merecida y, más allá del tema deportivo, que ya lo veis, en el tema personal él ha entendido perfectamente en el club en el que está y encarna todos los valores a nivel personal y deportivo que nosotros buscamos".