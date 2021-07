Tajonar, el motor de la selección en Tokio

Tajonar y, a día de hoy, han disputado prácticamente los mismos encuentros con la elástica del primer equipo rojillo. Merino acumula 67 partidos, uno menos que Moncayola. Su carrera con la selección también guarda un paralelismo. El pamplonés de la Real Sociedad debutó con la absoluta el 3 de septiembre de 2020. Ese mismo día, Moncayola vistió por primera vez la camiseta de la sub21. Las carreras de Mikel Merino Jon Moncayola guardan ciertas similitudes. Ambos salieron de la cantera dey, a día de hoy, han disputado prácticamente los mismos encuentros con la elástica del primer equipo rojillo. Merino acumula 67 partidos, uno menos que Moncayola. Su carrera con la selección también guarda un paralelismo. El pamplonés de la Real Sociedad debutó con la absoluta el 3 de septiembre de 2020. Ese mismo día, Moncayola vistió por primera vez la camiseta de la sub21.

Estas analogías también se pueden encontrar analizando la última temporada de los jugadores navarros. El papel de cada uno de los futbolistas en sus respectivos equipos ha sido el mismo. Uno ha sido la brújula de la Real Sociedad. El otro, el motor de Osasuna. Al fin y al cabo, tanto Merino como Moncayola han sido claves en los esquemas de Imanol Alguacil y Jagoba Arrasate. El número de partidos con su club esta temporada ha sido prácticamente idéntico. Merino se ha vestido la elástica blanquiazul en 36 ocasiones esta temporada. Por su parte, Moncayolah a hecho lo propio con la rojilla 37 veces.

Pero estas no son las únicas similitudes entre los jugadores navarros. Su impacto goleador también coincide. El ocho de la Real Sociedad anotó dos tantos en liga, los mismos que el dorsal veinte de Osasuna. Además, cada uno de ellos ha visto un total de cinco cartulinas amarillas en liga.

LA OTRA CARA DEL FÚTBOL

A lo largo de esta temporada han vivido los éxitos gracias al trabajo, pero también han sufrido la otra cara de la moneda. El físico de Merino dijo basta tras levantar la Copa del Rey en abril. Tuvo que frenar en seco por una fisura en una de sus vértebras. El largo tiempo de recuperación le privó de una posible convocatoria para la Eurocopa. “Creo que dentro de los planes iba a estar”, confesó a este periódico hace unos días. Un caso similar le ocurrió al bueno de Moncayola. Fue citado para la fase final del Europeo sub21 y el coronavirus se cruzó en su camino. Tuvo que abandonar la concentración y aislarse en Pamplona. Todavía no sabe cómo se contagió. “Recuerdo que el test de antígenos de la mañana fue negativo. Después, la PCR de la noche me salió positivo”, comentó Moncayola.

JUNTOS EN TOKIO

Tras sobreponerse a sus respectivos problemas, los dos centrocampistas navarros vivirán sus primeros Juegos Olímpicos. El verano les tenía guardada una noticia que esperan aprovechar al máximo. “Estaba en Valencia cuando recibí la llamada del seleccionador. Me dijo que estaba en la prelista y la posibilidad de ir convocado era real”, comentó Moncayola. Merino se enteró de su convocatoria antes de ir a cenar con sus amigos durante sus vacaciones en Ibiza. “Llevaba todo el verano pendiente de si iba a ir o no. No tenía nada claro. Ahora estoy muy feliz y contento de vivir la experiencia. El míster confía en mí y sabe lo que puedo aportar al equipo”, apuntó Merino.

De hecho el pasado sábado disputaron un amistoso ante Japón y, durante once minutos, coincidieron en el centro del campo del combinado nacional.

TAJONAR, UNA MINA OLÍMPICA

La cantera rojilla ya ha logrado previamente enviar jugadores a unos Juegos. César Azpilicueta y Javi Martínez tuvieron la oportunidad de jugar en Londres 2012. Ahora es el turno de Moncayola y Merino.

Ambos jugadores representarán los valores que adquirieron en su etapa en Tajonar. El primero de ellos vive sus mejores años en la entidad rojilla, lo que le ha llevado a renovar para las diez próximas temporadas. Por su parte, Merino tuvo una época brillante en la que consiguió el ascenso a Primera División en 2016 con una actuación destacada en el playoff. “Es para estar orgulloso que, en una selección olímpica, haya dos navarros representando a Osasuna y a Navarra. Sería muy bonito compartir minutos en el centro del campo con Jon durante los Juegos”, afirmó el jugador de la Real Sociedad.