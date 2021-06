El portero Iván Martínez (Osasuna Promesas) jugará cedido en el Castellón

Actualizada 24/06/2021 a las 06:00

Mientras Osasuna está haciendo gestiones para la operación salida, un movimiento de esta índole se va a producir en el filial. Iván Martínez va a abandonar la disciplina del Promesas para emprender su primera experiencia fuera como profesional. Su destino será el Castellón de la Primera RFEF, nueva tercera categoría nacional.

El portero soriano, de 19 años, ha jugado esta temporada en Segunda B 15 partidos a las órdenes de Santi Castillejo. Arrasate le ha llamado para algunos entrenamientos con el primer equipo, también para convocatorias esporádicas, aunque ha tenido más presencia en este sentido Iñaki Álvarez, que no ha renovado.

Martínez quiere dar un paso en su carrera para progresar. Entiende que un club histórico como el Castellón puede ser su sitio ideal para tener oportunidades. Es un aspirante al ascenso después de haber bajado de Segunda.

Internacional en las categorías inferiores con la sub 16, sub 17 y sub 18, Martínez tiene contrato con 30 de junio de 2023, aunque la entidad rojilla cuenta con la opción unilateral de extender el compromiso hasta el año 2024. Su cláusula de rescisión mientras Osasuna compita en Primera División es de 8 millones.

El portero llegó a Osasuna con 12 años procedente del Club Deportivo Tudelano. Anteriormente se había formado en el equipo de su pueblo, la Sociedad Deportiva Ágreda.

