Rober Ibáñez, una posible solución para la banda

Actualizada 16/06/2021 a las 06:00

Barbero no es el único cedido con opciones serias de quedarse. Rober Ibáñez se encuentra en un caso parecido. Arrasate quiere un jugador de banda desequilibrante, vertical, explosivo. Un recambio para la baja de Jony, que regresa a la Lazio y por el que no se solicitará una nueva cesión. El club lo valora. No le va a quedar demasiado margen para ir al mercado. Ofertas tiene de Segunda, pero no se quiere otra cesión sabiendo que eso pueda acarrear un gasto.

Arrasate ya sabe qué puede ofrecer deportivamente el valenciano, que comenzará la pretemporada en julio en Tajonar. Con este perfil de jugador de desborde clave en el estilo, solo está Kike Barja. Rubén García y Roberto Torres también pisan el costado. Contrato hasta 2023. F. C.

