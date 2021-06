Jagoba Arrasate desvela la influencia del coronavirus en la temporada: “No he disfrutado”

Actualizada 12/06/2021 a las 06:00

Jagoba Arrasate ha sido uno de los entrenadores revelación esta temporada al ser el capitán de un barco que consiguió enderezar a tiempo para lograr la permanencia. Su reconocimiento a nivel nacional ha propiciado que sea uno de los ponentes en el Elite Soccer Congress, organizado por Fútbol Táctico, Diario As y la colaboración de Stellars Club.

El técnico de Osasuna participó en una mesa-debate sobre la gestión del entrenador y la influencia del coronavirus. El rojillo fue invitado junto a Paco López (Levante) y Sergio González (Valladolid).

Un Tajonar diferente, el sentir de la plantilla y los sonidos de El Sadar centraron su conferencia.

El día a día en Tajonar. “Nos quitaron cosas que, para nosotros, eran esenciales. No he disfrutado de la misma manera de lunes a viernes. Soy un enamorado del entrenamiento y era triste ver a los jugadores divididos en grupos de tres y ocho vestuarios diferentes. Llegaban con una ropa y se iban con otra. No fomentamos el vestuario de Osasuna, que tiene un núcleo muy duro de canteranos con gente de fuera. Es una fortaleza que nos quitaron. Nos adaptamos, conseguimos el objetivo, pero no me ha gustado. Quiero volver a lo de antes, pero no estamos para quejarnos porque hemos visto que la sociedad lo ha pasado mal”.

Hacer de psicólogo. “La gente cree que el jugador va a las instaciones, entrena hora y media y se va a casa. No es así. Hay una convivencia muy fuerte y todo eso estaba reducido. Tuvimos que hablar con ellos en el exterior para no caer en la resignación. No podías hacer cosas que antes te gustaban. Había que adaptarse. La psicología ha sido importante”.

Nuevos roles. “Desde que estás en la escuela de entrenadores te enseñan los microciclos y la importancia de tener todo controlado. Nos hemos dado cuenta de que se puede trabajar también de otra manera. Ha primado la improvisación del día a día. Recordaba a cómo éramos cuando entrenábamos en el equipo del pueblo. Hoy te venían 12 y mañana 16. Hasta ahora los roles estaban muy marcados dentro del staff. Esta temporada se ha diversificado porque tienes que delegar también”.

Ganas de El Sadar. “Siempre lo valoras, pero ahora lo echas de menos. Puede ser la gasolina para la temporada que viene. Hablas con los jugadores y están deseando volver a vivir esas sensaciones. Por ahí tenemos que tocar la fibra de los jugadores”.

Jugar sin público. “Tenemos jugadores de todo tipo. A unos les gustaba jugar sin público. Lo ven como un entrenamiento y, en ese contexto, se manejan bien. Hay otros que necesitan ese aliciente del aficionado, esa adrenalina y pierden la concentración. Necesitan activarse y hay que buscar fórmulas para que cada futbolista dé lo mejor. El motor del fútbol son las emociones y había muy pocas. Había que provocarlas desde fuera. Todos los equipos hemos tenido nuestros pequeños trucos”.

Los sonidos del estadio. “El fútbol sin público pierde su esencia. Se escuchaba todo y más a nosotros porque somos un equipo de animarnos mucho. Los suplentes han sido importantes. Oier, nuestro capitán, es muy activo incluso calentando en la banda. Es un futbolista que mete las gomas y te mantiene en alerta. Hemos aprendido a jugar con todas esas armas”.

