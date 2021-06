Los exdirectivos de Osasuna Ganuza y Purroy, condenados a más pena que el resto por el IRPF

Actualizada 05/06/2021 a las 06:00

Los exdirectivos de Osasuna Manolo Ganuza y José Manuel Purroy, los únicos de la directiva de Miguel Archanco que no aceptaron el acuerdo con la Hacienda Foral y Fiscalía, han recibido la mayor condena de todos ellos por los 191.718 euros no abonados de IRPF en 2013. Si el resto de directivos pactaron 4 meses y medio de prisión y una multa y 47.929 euros de multa, Ganuza y Purroy han sido condenados a 6 meses de prisión y 80.000 euros de multa por el Juzgado de lo Penal nº 2 de Pamplona. El fallo es recurrible en ambos casos.

Ambos exdirectivos, que sí reconocieron los delitos fiscales de 2010 a 2013 y aceptaron la condena, se descolgaron a última hora del acuerdo sobre el IPRF de 2013 que todos habían alcanzado con Fiscalía y Hacienda en octubre del año pasado. El juicio siguió adelante para ambos, que negaban haber intervenido en los impagos, y se celebró el pasado 10 de mayo. Finalmente, ambos también han sido condenados.

La juez se muestra muy crítica con la versión que ofrecieron los dos exdirectivos. Resalta que declararon que su función en el club era “de relaciones públicas, viajando con el equipo y asistiendo a comidas”, negando por el contrario que llevaran a cabo “el resto de funciones que tenían asignadas conforme a los estatutos”. “Al parecer, según la tesis de la defensa, para lo ‘bonito’, por llamarlo de alguna manera, había disposición, capacidad e interés, pero para el trabajo de gestión, que se ha descubierto contenía infracciones de impuestos y de otra índole, no había asignación de funciones, ni capacidad, conocimientos ni interés”, dice la sentencia.

Para la magistrada, “resulta sorprendente y poco acorde con la verosimilitud que ambos admitieran conocer que la entidad tenía deudas (“la tira”, según Purroy) y “dieran por hecho que era público y notorio este extremo en toda Navarra, pero al mismo tiempo afirmaran que ninguno de los dos sabía nada de la gestión económica, e incluso se desentendieran de ella, cuando resulta que era una de las f unciones de la Junta a la que pertenecían”.

La magistrada concluye que hay pruebas de que Ganuza y Purroy tenían “conocimiento” del funcionamiento del club, su deuda con el Gobierno de Navarra y también de “los sueldos excesivos no declarados, las omisiones al auditor y otros aspectos”. “Y pese a ello, aunque obligados a impedir el fraude fiscal, no lo hicieron, siendo conscientes y responsables del delito imputado en la modalidad de comisión por omisión”. La sentencia también cita que Ganuza y Purroy aceptaron la condena por otros delitos fiscales de 2010 a 2013, reconociendo los hechos. “Purroy afirmó que admitió el acuerdo poco menos que coaccionado, pero lo cierto es que tal extremo no consta acreditado”, dice la juez, que subraya al respecto que los impagos a Hacienda “no fueron algo puntual sino dilatado en el tiempo”. A la hora de imponer la pena, tiene en cuenta que la conducta de Ganuza y Purroy “dista mucho de una asunción de responsabilidad, lo que impide que la pena sea la misma que la del resto, que sí reconocieron los hechos”.

