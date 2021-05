El cambio de 'chip' de Azpilicueta

Actualizada 31/05/2021 a las 06:00

El rey de Europa, César Azpilicueta, protege su copa con rabia y ya está en el lugar que le pertenece, en Stamford Bridge. El coronavirus ha privado al Chelsea de hacer la habitual rúa por las calles de Londres y mostrar la ‘orejona’ a sus aficionados. Sin embargo, al de Zizur no se le borra la sonrisa de la cara.

Durante el domingo, Azpilicueta mostró imágenes con la copa en sus redes sociales. Una de ellas en la terraza del hotel de Oporto con un café en las manos y el trofeo a a su lado en una silla. El navarro disfruta de la tranquilidad de cumplir con creces el objetivo europeo.

Aun así, viajará de Oporto a Londres y de Londres a Madrid en menos de cinco días. César Azpilicueta no tiene casi margen de descanso porque el miércoles estará ya concentrado con la selección española para preparar la Eurocopa. El resto de sus compañeros iniciarán hoy su concentración en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). Antes del 14 de junio, hay previstos dos amistosos. El primero el jueves ante Polonia y el lunes 7 de junio disputará el segundo ante Lituania en Butarque.

UNA NUEVA OPORTUNIDAD

César Azpilicueta ha disputado esta temporada 37 encuentros entre la Premier League y la cita europea. En 24 partidos ligueros ha sido titular el capitán del Chelsea. Durante la competición de la Champions League tan solo ha sido suplente ante el Sevilla y el Rennes. En nueve de los once encuentros ha disputado los 90 minutos de partido.

El de Zizur descansará tres días, pero con la vista puesta en la Eurocopa. “Llevaba dos años y medio animando al equipo desde la tele pero ahora tengo esa oportunidad y quiero ir a por todas. Tengo esa espinita con la selección, quizá cuando he jugado no he tenido mi mejor nivel y tengo esa espinita clavada”, dijo el navarro al finalizar la final de la Champions.

