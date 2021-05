Plataforma Osasunista pide nuevas elecciones y el club niega irregularidades

Actualizada 28/05/2021 a las 06:00

El juicio por las elecciones a la asamblea de compromisarios queda visto para sentencia. En la jornada celebrada este jueves aparecieron dos posturas enfrentadas. Plataforma Osasunista, la parte demandante en la que figura Benjamín Rekarte, pide la repetición electoral al apreciar irregularidades en el proceso. Especialmente en el voto por correo, la custodia de las papeletas y las trabas para consultar el censo. En definitiva, aprecia una “falta de garantías”. El club, por su parte, defiende que todo se siguió en base a lo que marcan los estatutos. Pide el pago de las costas. La sentencia se espera en las próximas semanas.

El escrito firmado por Benjamín Rekarte, sentado este jueves en primera fila junto a Luis Sabalza (los dos representantes), pone sobre la mesa la nulidad del proceso. Casi tres horas de juicio sirvieron para escuchar a 11 testigos, los que propuso este grupo de socios. No declaró Sabalza, solicitado como testigo, ante la ausencia de preguntas. La vista, que se celebró en el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Pamplona, tuvo lugar porque no hubo acuerdo previo entre las partes.

La jueza escuchó primero a los testigos con casos concretos. Varios socios relataron que se les pidió el DNI “para que siguiera Sabalza” y no para emitir el voto. También se criticó la custodia del buzón de El Sadar y “la desigualdad de oportunidades” por no poder acceder al censo, que estuvo abierto 10 días.

Por otra parte critican que solo se pidiera la fotocopia del DNI para emitir el voto. Las conclusiones de los abogados destaparon las cartas de uno y otro. Los demandantes sostienen que hubo irregularidades, algo que descarta el club. Todo queda en manos de la jueza. Cabe recurso.

Falta de garantías y “manipulación” del voto

El abogado de Plataforma Osasunista, que defendió la demanda que firma Benjamín Rekarte, incidió en el proceso del voto por correo, los obstáculos para ver el censo, la supuesta falta de competencia de la Junta Electoral y defendió una ausencia garantías en la custodia de los votos. Según su tesis, la junta directiva ideó el sistema de voto por correo para “manipular” las elecciones y dibujar una asamblea afín. Pidieron que el voto fuera certificado.

“Hubo maniobras manipuladoras con el voto por correo para conseguir que se prorrogue cuatro años más el mandato de Sabalza. Son estrategias que obstaculizan el buen funcionamiento de los órganos del club”, expuso en el tiempo de conclusiones. Puso el foco, además, en que los comicios se anunciaron el 6 de octubre y hasta el 16 de noviembre no se difundió la normativa. Añadió que ese sistema del voto por correo se tenía que haber sometido a consulta porque alteraba los estatutos. “La junta no es competente para cambiar las normas. Se alteraron de arriba a abajo los estatutos y esto afecta al proceso. Queda viciado. Se ha dictado una norma complementaria. No se han hecho bien las cosas. El proceso es nulo de pleno derecho. Son hechos objetivos”, apuntó el letrado, que sostuvo que la junta electoral no era competente para decidir sobre estas cuestiones. También puso en tela de juicio que las personas jurídicas formen parte de la asamblea.

PETICIÓN DEL DNI

“Favorecieron sus intereses pidiendo DNIs para el voto por correo. Se vio en el resultado, los 33 elegidos tuvieron muchos más votos. Hay 85 papeletas iguales, con los mismos 33 elegidos. ¿Por qué? Por el voto por correo. Han hecho lo que han querido, si no este resultado es imposible”, defendió. En relación al DNI, dos socios afirmaron que se les pidió la fotocopia para “que siguiera Sabalza” y pidieron que lo destruyeran al saber que en realidad era para los comicios. También hubo otro socio que manifestó en ese proceso su queja por el modus operandi en relación al voto por correo y la petición de los DNI. Comentó que no recibió respuesta. A este respecto el presidente de la Junta Electoral, Daniel Salinas, relató que se contestaron a todas las sugerencias.

FIGURA EN LA LISTA SIN PEDIRLO

Asimismo el abogado expuso que debía haberse pedido el carné de socio para asegurar la identidad. “No lo pidieron para eso y sí para recoger el libro del Centenario. La pandemia no es una buena excusa”, apuntilló. Que el voto fuera certificado es su petición, la que realizó por ejemplo Juan Carlos González, portavoz de la plataforma. Una socia de Osasuna que acudió como testigo relató su caso. Figura entre las peticiones del voto por correo con más familiares, pero no lo había pedido ni le llegó a su domicilio. Terminó votando de forma presencial.

EL BUZÓN DE EL SADAR

Otra de las reclamaciones pasa por la custodia del buzón instalado en El Sadar, que se vació el 1 de diciembre por parte de un notario al estar lleno. “No se controló el número de votos que se llevó en la saca. No existe una grabación de seguridad. ¿Dónde estaban esas sacas? El notario se la llevó a su casa, entendemos que fue así”, se preguntó. Antes de las votaciones presenciales del 6 de diciembre se llevaron al Navarra Arena. Otro socio que declaró en la vista denunció que se vaciara el buzón y pidió la grabación mediante un correo electrónico. No recibió respuesta.

La desigualdad de oportunidades forma parte de su denuncia. Porque no pudieron acceder al censo cuando se le solicitó a la entidad, que abrió un periodo para la consulta pero después no facilitó los datos, según manifesraron. Varios testigos corroboraron esta traba. Un responsable de la empresa que gestiona la protección de datos en el club testificó que era legal que los socios consultaran el censo en cualquier momento. Siempre y cuando no se facilitaran datos personas como el DNI o el teléfono.

“Queremos que las cosas se hagan bien”

Miembros de Plataforma Osasunista salieron convencidos de que habían quedado probadas las irregularidades en los comicios. “Estoy seguro de que habrá nuevas elecciones porque las pruebas argumentales y los hechos así lo indican”, apuntó Benjamín Rekarte.

“Todo el mundo sabe lo que ha pasado. No ha habido una igualdad de condiciones. Aquí no hay perdedores sino ganas de representar al club y fiscalizar lo que se hace en la asamblea. Los que no salen no son perdedores”, respondió sobre unas declaraciones de Sabalza en las que tildaba este asunto como “la demanda de los perdedores”. Aunque puso un ejemplo. “Somos perdedores sí o sí, si perdemos pagamos y si ganamos pagan todos los socios. Confiamos en la justicia porque hemos venido con argumentos”.

Rekarte se mostró contento por el “buen trabajo” que se había hecho desde Plataforma Osasunista y su letrado en particular. “Hemos podido captar que quieren salvar la situación por un defecto de forma, como si yo no pudiera denunciar. Esto es como si se comete un delito, lo has visto, pero tú no denuncies. No eres competente. No somos parte interesada, solo queremos que las cosas se hagan bien. Hemos puesto nuestra cara y nuestro dinero”, puso sobre la mesa a la salida del Palacio de Justicia.

“SE PODÍA CONSULTAR EL CENSO”

Uno de los aspectos que más llamó la atención de Juan Carlos González, portavoz de la plataforma, fue que se podía haber consultado el censo, tal y como aseguró un responsable de la empresa que vela por la protección de datos del club. “Exponer los nombres de los socios no va contra la protección de datos. Eso es importante”, señaló González.

“Tengo una sensación buena. Queda demostrado que el voto por correo fue manipulado. Y la custodia fue de risa. Si ese voto por correo es así para siempre mal va a ir Osasuna porque la Junta hará lo que le dé la gana”, opinó y pidió que se ponga en marcha “el correo certificado u otros métodos”. “Hay que dar las mismas oportunidades a las personas. Fue de auténtica risa. No es justo”, sentenció.

Los estatutos como aval del proceso

“Hemos venido a hablar de Derecho, no de manipulación. Hay que hablar de pruebas”. El letrado que defiende los intereses de la junta directiva de Osasuna quiso responder por puntos a las reclamaciones sobre el proceso electoral para transmitir que todo transcurrió sobre el marco de la legalidad. Y habló de “falta de acción” del demandante (Rekarte) porque la “única reclamación” que presentó fue el mismo día y “sobre el carné de socio”. El presidente de la federación de peñas dijo que se tenía que haber pedido el documento a la hora de votar.

Ahondó en esa idea de que las reclamaciones llegaron una vez conocidos los resultados y que el sistema fue el mismo que en los últimos comicios. Recordó que los estatutos del club, sobre los que se apoyó continuamente, no exigen esa petición del carné de abonado al votar. Aquel 6 de diciembre aún no estaba disponible el de esta temporada.

“En la demanda no se impugnan los estatutos”, comenzó. “Todos los testigos forman parte de Plataforma Osasunista y han puesto dinero. Ninguno ha dicho que les haya pedido algo un miembro de la Junta”, dijo sobre las supuestas solicitudes masivas de DNI para emitir votos que pusieron sobre la mesa.

Además destacó el papel de la junta electoral, facultada según el Decreto 80/2003, para decidir sobre las normas. El abogado, contestando a la puesta en marcha del proceso que marcó la Directiva, apuntó que sí puede decidir esa “norma complementaria” de poner en marcha el voto por correo de esa manera. Al otro lado, un socio que no consideró válido ese sistema. “El voto por correo no reunía las condiciones mínimas para que fuera seguro”. Cada socio que lo solicitó recibía en casa la papeleta de su millar. Con una fotocopia del DNI se podía emitir el voto en Correos o en el buzón del estadio. También en el Arena el día 6.

LA GARANTÍA DEL VOTO PRESENCIAL

“¿Estaban pidiendo el carné de identidad? Si tenían dudas se podía votar presencialmente. Nadie tuvo problema en hacerlo. Hablan de que pedía el DNI un amigo de un amigo, nadie de Osasuna”, señaló el letrado. A este respecto el presidente de la junta electoral recordó que publicaron una nota en la web de Osasuna en la que animaban a votar en el Navarra Arena para disipar cualquier duda. Porque prevalecía el voto presencial. Se certificó que no hubiera duplicidades cuando las personas interesadas acudían a ejercer su derecho, según afirmó. Daniel Salinas argumentó además que el artículo 36 de los estatutos confiere potestad para organizar el voto por correo para elegir la asamblea.

CENSO DISPONIBLE

El abogado, en su exposición, también se refirió a la consulta del censo, oportunidad que se abrió antes de los comicios. “El censo va por orden alfabético y no por millares, pero es que no se exige que tenga que decirse el millar. Se pudo comprobar durante 10 días (lo que marcan los estatutos)”, dijo. Aseguró que se dieron pasos “por encima de lo que los estatutos requieren”.

Sobre los plazos quiso comentar que hubo tiempo suficiente desde el 16 de noviembre hasta el 6 de diciembre. “Nadie dijo nada entonces y después fue cuando llegaron las reclamaciones. Cuando no han salido elegidos. Hablan a toro pasado”, reflexionó.

PERSONAS JURÍDICAS

“El voto por correo se habilita en base a que había más de 900 candidaturas y por la pandemia. Nadie recurrió los estatutos”, incidió. Sobre las personas jurídicas, las empresas que pueden votar y ser elegidas, defendió que todos los socios deben tener los mismos derechos. Considera que entra dentro del marco estatutario. “¿Para qué eres socio? ¿Para no ser elector ni elegido? Solo para ver el partido de fútbol? Si uno es socio podrá votar y ser elegible. Es de sentido común”.

“Siempre he creído que tenemos razón”

Acudió como testigo de la parte demandante pero no le hicieron preguntas. Luis Sabalza mostró su sorpresa por ello y transmitió tranquilidad. “Después de venir hasta aquí me he llevado cierta sorpresa ya que han renunciado a preguntarme. Hubiera sido mejor hablar, ya que me han nombrado. Poco puedo decir”, relató el presidente a las puertas del Palacio de Justicia.

“Cada uno ha seguido defendiendo su tesis. La jueza dirá lo que estime conveniente en base a lo que se ha dicho”, declaró sin querer entrar en valoraciones sobre su percepción antes de la sentencia. “En ningún momento hemos vulnerado los estatutos. Cada uno puede defender lo suyo. El artículo 21 dice que las elecciones a socios compromisarios las convoca la Junta Directiva. ¿Es eso malo? Lo dicen los estatutos. Estos mismos estatutos sirvieron para la elección anterior. No hubo ninguna propuesta entonces. Me resulta extraño”, profundizó.

También quiso detenerse en las supuestas manipulaciones del voto por correo. “No hemos manipulado absolutamente nada. Hemos aplicado el artículo. La Directiva desde el minuto marcó las normas y dio el poder a la Junta Electoral. No actuamos para nada”, reiteró. No quiso opinar en exceso sobre el resultado que dictará la jueza porque “nunca puedes saber qué actitud va a tener”. En todo caso quiso dejar clara su postura. “Siempre he creído que teníamos razón, ahora no es ni más ni menos. No quiero ser un abogado que tuerce la ley. Otra cosa es que no estés de acuerdo o no te guste”, incidió sobre la conducta de su equipo en relación a las elecciones a socios compromisarios.

“EL PRIMER SOCIO ES EL CAFÉ IRUÑA”

Uno de los temas que despertó la demanda fue la presencia de personas jurídicas como participantes en los comicios y como socios electos. “El primer socio es el Café Iruña. No entiendo esa animadversión”, señaló. “Ellos piden la nulidad así que habría nuevas elecciones. Creo que hemos actuado bien jurídicamente y nos darán la razón”, concluyó.

