Jesús Areso: "Tengo muchas ganas de correr la banda de El Sadar"

Actualizada 27/05/2021 a las 06:00

El martes fue Kike García. Este miércoles, Jesús Areso. Las dos incorporaciones para la próxima temporadas estaban atadas desde hace tiempo. Había que esperar a que terminara la competición para darles luz oficial. Osasuna ya lo ha hecho. Ambos llegan a coste cero y con ADN rojillo. En este caso, el club comunicó el regreso del lateral derecho tras una salida de Tajonar hace cuatro años envuelta en la polémica. Areso, que en julio cumplirá 22 años, regresa a la que fue su casa y va directo al primer equipo con Jagoba Arrasate.

“Tengo muchas palabras buenas hacia Osasuna. Estoy muy ilusionado, muy contento, no veo el momento de ponerme esa camiseta rojilla y tengo unas ganas inmensas”. Así fueron sus primeras impresiones como jugador de Osasuna a través de un vídeo que difundió la entidad y que se grabó en su localidad, Cascante.

Ha firmado para cinco temporadas, hasta 2026, y se ha fijado una cláusula de rescisión de 12 millones de euros. “La vuelta a casa es ilusionante, desde el primer día que me fui era un osasunista más, he celebrado cada gol cada domingo, estoy muy emocionado y esperando que llegue el primer día”, expresó el ribero, que en 2017 se marchó a Lezama. Fue entonces cuando se pagó una cláusula baja de rescisión de 450.000 euros, lo que motivó la ruptura de relaciones de Osasuna con Ibaigane, además de colocar una cláusula anti-Athletic en la venta de Berenguer al Torino.

Ha militado desde entonces en el filial del Athletic. Su última temporada ha sido espinosa. El club vizcaíno, al ver que Areso no atendía la oferta de renovación, optó por no dejarle competir a las órdenes de Joseba Etxeberria. Es la primera vez que un jugador de proyección opta por Osasuna en vez de estar en San Mamés, tomando el viaje inverso tradicional.

“Mi familia y mis amigos saben que ha sido un año muy duro para mí, pero todos éramos conscientes de la recompensa que tenía”, reconocía el defensa. “Lo único que tengo ganas ahora es vestir la camiseta rojilla y mostrar en el verde de lo que soy capaz. Sabía lo qué sacrificaba, pero sabía que la recompensa era grande. Ahora mismo tengo ganas de empezar, estoy ilusionado. Me imagino El Sadar lleno con mis amigos ahí, con todo Cascante, con toda la tierra”.

LLEGÓ CON 12 AÑOS

Jesús Areso Blanco (2 de julio de 1999) se inició en el equipo de su pueblo, el Aluvión, antes de dar el salto a la cantera de Osasuna. “Cascante es una tierra muy osasunista. Defender a este pueblo y a toda Navarra en El Sadar con la camiseta rojilla puesta me causa una gran sentimiento”.

Llegó a Tajonar con 12 años, donde escaló por las diferentes categorías del fútbol base hasta el Juvenil de División de Honor, con el que se proclamó campeón de liga junto a Moncayola o Javi Martínez, los que serán de nuevo sus compañeros. “Tengo sentimientos parecidos a los del primer día que pisé Tajonar en el Infantil A con López Vallejo. Me recibieron con cariño y ahora mismo noto lo mismo, mucho cariño por parte del club y de la afición. Tengo ganas de recompensarlo”.

Internacional sub 18 y sub 19 con la selección española, es un exponente del sentimiento navarro y rojillo. Areso lo tiene claro. “Me siento muy identificado con mi tierra, con mis colores, con Osasuna. Siento esa garra navarra, esa fuerza. Tengo ganas de demostrarlo en el campo”.

Ayer recordaba su infancia en El Sadar y adónde ha llegado ahora. “Tengo el recuerdo de hace ocho años cuando actuaba como recogepelotas en El Sadar. Yo lo veía desde abajo, ves a la gente... Es algo magnífico. No somos conscientes de la afición que tenemos. Tengo muchas ganas de correr la banda de El Sadar”.

En sus primeras declaraciones, mandó un mensaje en el coche. “Yo le transmitiría a la afición que soy un jugador navarro, con mucha garra, con mucha rasmia, y que no voy a parar de correr durante todo el partido”.

LLEVARÁ DORSAL ALTO

Areso llevará dorsal alto más allá del 25 al ser sub 23, así no computará en la misma manera que sus compañeros para el tope salarial.

El ribero se despidió por la mañana del Athletic a través de un comunicado que difundió en sus redes sociales. “He decidido aceptar un nuevo desafío deportivo. Quiero agradecer al Athletic Club la confianza depositada en mí los últimos cuatro años y desearle el mayor de los éxitos en sus futuros retos deportivos”.

Las redes sociales de aficionados se poblaron de mensajes de satisfacción por el fichaje. También los amigos de Areso se dejaron notar, así como su hermano Javier, ex del Izarra y ahora en el Ejea. “Tu vuelta a casa. El trabajo incansable que hay detrás solo lo conocemos los que estamos a tu lado, es lo que te ha llevado hasta aquí. Es momento de demostrar todo lo que llevas dentro. Orgulloso de ti”, escribió.

"Hemos pagado para formarles un jugador"

“Hemos pagado 500.000 euros más sueldo durante cuatro años para formarles un jugador de Primera División. ¿Cómo definiríais eso?”. Este fue uno de los muchos mensajes escribieron seguidores del Athletic al conocer el fichaje de Jesús Areso por Osasuna.

Hubo críticas a la entidad de Ibaigane. No entienden que el club no haya sido capaz de retener a un jugador que captó de Tajonar. Es la primera vez que ha pasado. Vuelve de Lezama. En este caso, la dirección deportiva rojilla actuó con anticipación para convencer al lateral del proyecto y de su apuesta por él para el primer equipo. Osasuna no está tan lejos ahora del Athletic.

La ilusión de volver a pisar Tajonar tras cuatro años

A última hora de la tarde, Jesús Areso comunicaba en Twitter sus sensaciones. Cargado de simbolismo, lo hizo adjuntando dos fotos suyas de sus inicios en Tajonar. “Después de un año muy duro, hoy ha llegado el día que llevaba esperando mucho tiempo. Ya puedo decir con orgullo que soy jugador del Club Atlético Osasuna, el equipo que llevo en el corazón desde que era un niño. Estoy muy emocionado por regresar a casa”. El 8 de julio comenzará la pretemporada. “Tengo muchas ganas de ponerme a trabajar junto a mis compañeros. Que a nadie le quepa duda de que voy a trabajar al máximo para representar la camiseta rojilla como se merece. Ojalá la situación mejore y pronto podamos vernos en El Sadar”.