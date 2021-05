Budimir vuela alto en el Wanda

Actualizada 17/05/2021 a las 06:00

Budimir puso la Liga patas arriba. En otro remate perfecto, el delantero croata demostró su olfato. Testarazo potente que ni Oblak pudo sacar a tiempo. El balón había entrado. Lo celebró corriendo hacia el juez de línea aunque no había subido el marcador. Lo confirmó rápidamente el VAR. En el minuto 74 Osasuna ganaba en el Wanda Metropolitano. Primer disparo a puerta. Eficacia absoluta. El ‘17’ rojillo anotó el 11º gol en lo que va de campeonato. Hay que sumar otro en la Copa del Rey. Su cotización sube cada día. En días así, de haber sobrevivido a un asedio monumental, tener un delantero resolutivo vale oro.

Budimir venía de dejar una marca de 13 goles en el Mallorca y está a solo dos. Hay un matiz: en la isla jugó 33 partidos de inicio y en Osasuna son 18. 2774 minutos frente a 1.604. Números sobresalientes. En una semana podría disputar su último partido si no se ejecuta la opción de compra de 8 millones de euros o si se llega a un acuerdo con los baleares.

Ya es el mejor rematador de cabeza de Primera superando a Benzema. Siete de las dianas han llegado por esa vía. Es su terreno. Lo demostró una vez más. No había aparecido en zonas de peligro durante todo el partido. Fue un partido de picar piedra. De desgaste sin balón y poco lucimiento. Hasta que llegó el último cuarto de hora y a Budimir no le tembló el pulso para prolongar su idilio con el gol. Rubén García templó la pelota hacia el segundo palo. Y siempre en el sitio preciso aparece el delantero de Osasuna. Conectó un fuerte cabezazo. Oblak voló para despejar el peligro. Pero ya había sobrepasado la línea. Pero Martínez Munuera no dio el gol, tampoco el asistente. Budimir lo celebró y reclamó su proeza. Pocos segundos después, mano al pinganillo del colegiado para confirmar la alegría rojilla. 0-1.

TENSIÓN CON SAVIC

Está en su mejor momento de la temporada. Lleva cuatro goles en una semana. Marcó uno en San Mamés, dos ante el Cádiz y uno contra el Atlético de Madrid. En esta ocasión no sirvió para sumar nada, pero su aportación ha dado al equipo 12 valiosos puntos. No perdona. Y tampoco se arruga en grandes escenarios.

Que se lo digan a Stefan Savic, a quien se fue a buscar Budimir después de marcar. Hubo tensión por una jugada anterior. El rojillo le cogió la matrícula por un feo gesto del defensa colchonero. Golpeó con la cabeza la cara de Budimir, sin mala intención, pero le hizo daño y se quedó tendido. Lejos de pedirle disculpas, Savic se dirigió de malas formas al atacante señalándole con el dedo y pidiendo que no fingiera. Nada más lejos de la realidad. Había sufrido un fuerte golpe.

Al marcar se acercó a su posición con mirada desafiante. La tensión se disparó en un momento. Se insultaron continuamente el montenegrino y el croata. Vieron la amarilla. Ante Budimir se marchó sustituido nada más marcar para dejar su lugar a Enric Gallego. Le tuvieron que calmar en el banquillo. “Budimir es un trozo de pan y no sé qué habrá pasado. Me extraña que se haya puesto a malas”, dijo Rubén García tras el partido.

EL VAR ANULÓ EL GOL DE SAVIC

El defensa del Atlético de Madrid tuvo protagonismo porque marcó el primer gol del partido, que fue anulado posteriormente. El VAR volvió a corregir al árbitro. Savic había adelantado a su equipo al rematar a la red una prolongación de Saúl. Pero estaba en claro fuera de juego como evidenciaron las líneas del videoarbitraje.

