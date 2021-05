El Sadar se quedará sin público esta temporada

Actualizada 13/05/2021 a las 06:00

Los estadios del fútbol profesional (Primera y Segunda División) podrán volver a acoger público local en las dos últimas jornadas de Liga, pero solo en la Comunidad Valenciana y en algunos territorios de Galicia, con el 30% de aforo y un máximo de 5.000 aficionados. La sorprendente autorización del Ministerio de Sanidad para el regreso del público se ha concedido exclusivamente a las comunidades en fase 1, es decir, con una incidencia acumulada de menos de 50 casos, lo que a día de hoy solo se cumple en Valencia, algunos municipios de Galicia y Baleares y Ceuta.

Para contextualizar, Navarra se encuentra en fase 3 (riesgo alto) con una incidencia de 247 casos por 100.000 habitantes. Los números deberían ser inferiores a los 50 casos para que El Sadar se abriese al público en el encuentro ante la Real Sociedad del próximo domingo 23. Un imposible.

Por tanto, los únicos partidos de este fin de semana que tendrán luz verde para albergar aficionados son el Valencia-Eibar y el Villarreal-Sevilla en Primera, el Castellón-Ponferradina y el Lugo-Mirandés en Segunda; y en la última jornada, el Elche-Athletic, el Levante-Cádiz y el Celta-Betis.

En el resto de comunidades tanto los partidos de Liga como los de baloncesto profesional (Liga ACB) deberán seguir disputándose sin público, a expensas de que la situación epidemiológica mejore y permita aficionados en las gradas. “Es un mensaje para la esperanza, aunque tenga un valor simbólico. Hemos llegado a un acuerdo muy razonable y muy sensato que piensa en el interés general y en el deseo de los ciudadanos de volver poco a poco a la normalidad”, comentó ayer el ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Manuel Rodríguez Uribes.

ENFADO DE LA LIGA

Tras el anuncio por parte del Gobierno, LaLiga mostró su enfado y tildaron la decisión de “incoherente”. La patronal aseguró que no era lo acordado en la reunión que mantuvieron con Sanidad, ya que tan solo se iba a denegar la presencia de público en el País Vasco. El organismo que preside Javier Tebas no puede impedir que haya público y la decisión final será de los propios clubes. En este sentido, LaLiga estaría meditando imponer un “criterio de solidaridad”, es decir, aquellos equipos que puedan meter público en estas dos jornadas, no lo harán para no desfavorecer a aquellos que no podrán hacerlo.